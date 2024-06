Portugal-Georgia y Turquía-República Checa, los partidos que definirán el cuadro de octavos de final de la Eurocopa: hora, TV y formaciones

La fase de grupos de la Eurocopa 2024 llega a su fin con los últimos dos partidos de la jornada. Portugal, ya clasificada a octavos de final como primera de forma matemática en su zona, se enfrentará ante Georgia, un rival que sueña con alzarse con la primera victoria y alcanzar la ronda de eliminatorias.

Para eso, sin embargo, deberá esperar el resultado del otro partido entre Turquía y República Checa, ya que los turcos se ubican en el segundo lugar con tres unidades. El duelo entre ambas selecciones será determinante y el que gane podría terminar pasando junto a los lusos. En el caso de que los checos y los georgianos obtengan los tres puntos, se definirá la segunda posición por diferencia de goles.

PORTUGAL VS GEORGIA

Ronaldo será titular en el partido frente a Georgia

Roberto Martínez, el seleccionador de Portugal, podría cambiar casi todo su once para el partido de este miércoles contra Georgia sabiendo que ya lograron el pase a octavos de final como primera de su zona. Cristiano Ronaldo, sería uno de los únicos intocables y no rotará pese a la intrascendencia del duelo para el conjunto luso, pero no para Georgia, que sueña con pasar a octavos.

Sostenido ante tal expectativa por su portero, el valencianista Giorgio Mamardashvili, hasta ahora el guardameta del campeonato, Georgia se presenta con opciones en la tercera cita, aunque todas pasan por vencer a Portugal. De hecho, si lo logra, tendrá un sitio en los octavos de final ya que podría acceder como uno de los mejores terceros.

Una hazaña más que se propone el grupo de Willy Sagnol, derrotado en la primera jornada por Turquía (1-3), resistente en la segunda frente a República Checa (1-1) y desafiante en la última contra uno de los favoritos de la competición, al que sólo se ha enfrentado en una ocasión en su historia, en 2008 con una derrota por 2-0 con Cristiano Ronaldo y Pepe ya en la selección lusa, hace 16 años.

Cristiano jugará, según confirmó Roberto Martínez, junto al arquero Diogo Costa. Sobre el resto, “Van a jugar jugadores que han mostrado todo lo que pueden hacer en la selección”, reconoció el técnico. “No es una revolución. Es un equipo competitivo y preparado para ganar el partido”, añadió.

Posibles formaciones:

Georgia: Mamardashvili; Shengelia, Dvali, Kashia, Kverkvelia, Gocholeishvili; Kiteishvili, Kochorashvili, Chakvetadze; Kvaratskhelia, Zivzivadze.

Portugal: Diogo Costa; Semedo, Antonio Silva, Danilo Pereira, Gonçalo Inacio, Dalot; Matheus Nunes, Joao Neves, Rubén Neves; Conceiçao, Cristiano Ronaldo, Joao Félix.

HORA:

13.00 Ciudad de México.

14.00 Perú, Colombia, Ecuador y Miami (Estados Unidos).

15.00 Bolivia y Venezuela.

16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil.

TV: DGO / ESPN / Disney+

Árbitro: Sandro Scharer (Suiza).

Estadio: Arena AufSchalke de Gelsenkirchen.

Turquía vs República Checa

Turquía quiere asegurarse el segundo lugar del Grupo F

El joven mediocampista del Real Madrid, Arda Guler estará en el centro de las miradas en el último duelo de fase de grupos de Turquía, que se enfrentará como segunda del grupo F a República Checa por un lugar en los octavos de final.

Los turcos saben que una victoria o un empate los colocará en el siguiente nivel. Una fase que no alcanzan desde 2008, cuando llegó hasta las semifinales en la edición de Austria y Suiza, derrotados finalmente en esa ronda por 3-2 por Alemania.

Si pierde, en tanto, deberá acompañarla una victoria de Portugal, la líder del cuarteto, sobre Georgia, ahora última, para esquivar el fondo de la tabla y la eliminación.

Los cálculos de la República Checa también son claros, aún más exigentes, puesto que sólo le vale la victoria para garantizarse un sitio en las eliminatorias. En ese caso sería segunda de su cuarteto. Para ser tercera podía bastarle un empate, pero dos puntos son un riesgo más que evidente de quedarse fuera de los cuatro mejores terceros.

El entrenador Ivan Hašek aún no confirmó la titularidad de su goleador, Patrick Schic, quien se retiró lesionado por un tirón muscular en el último duelo contra Georgia. Si bien no está descartado, la participación del atacante del Bayer Leverkusen ante Turquía es una de las incógnitas de la jornada.

Posibles formaciones

República Checa: Stanek; Holes, Hranac, Krejcí; Coufal, Souček, Barák, Provod, Doudera; Hlozek, Chytil.

Turquía: Altay Bayindir; Mert Muldur, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Ferdi Kadioglu; Ismail Yuksek, Hakan Çalhanoglu; İrfan Can Kahveci, Arda Guler, Artukoglu; Baris Alper Yilmaz.

HORA:

13.00 Ciudad de México.

14.00 Perú, Colombia, Ecuador y Miami (Estados Unidos).

15.00 Bolivia y Venezuela.

16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil.

TV: Disney+

Árbitro: Istvan Kovacs (Rumanía).

Estadio: Volkspark de Hamburgo.