“No me acuerdo”: el divertido ida y vuelta entre Marcelo Bielsa y Rodrigo Bentancur en la previa del duelo entre Uruguay y Bolivia por la Copa América

El divertido momento entre Marcelo Bielsa y Rodrigo Bentancur en la conferencia de prensa previa al partido entre Uruguay y Bolivia por la Copa América

Uruguay buscará la clasificación a los cuartos de final de la Copa América que se disputa en los Estados Unidos: para conseguirlo deberá ganarle a Bolivia este jueves desde las 22 horas de la Argentina. En la previa a la segunda fecha del Grupo C del torneo, el entrenador de la Celeste, Marcelo Bielsa, brindó una conferencia de prensa junto al volante Rodrigo Bentancur, y ambos protagonizaron un divertido momento.

Fue luego de que le preguntaran al director técnico argentino sobre el ex futbolista de Boca Juniors. El Loco contó una anécdota y el remate de la historia le robó una sonrisa al actual jugador de Tottenham Hotspur y a todos los presentes en la sala.

-¿Cómo lo ve a Bentancur?

-Bielsa: “Usted me incomoda porque lo tengo al lado. Si hablo bien es que elogio al mismo jugador que no otorgo los minutos que ustedes dicen que merece. Hay que valorar que los equipos se hacen fuertes no según la cantidad de titulares. Voy a utilizar una frase ajena, pero que lo describe: le digo a un superior, Jorge Giordano (Director de Selecciones Nacionales de la Asociación Uruguaya de Fútbol), ‘bien Bentancur’ y él me dice ‘llenó la cancha’. Y eso es Bentancur. No sé si usted se acuerda (le pregunta Bielsa a Bentancur) cuando le hice referencia de un jugador brasileño que me hace acordar a usted”.

-Bentancur: “Sí, me acuerdo”.

-Bielsa: “¿Recuerda el nombre?”

-Bentancur: “No, no me acuerdo”.

-Bielsa: “Esto es muy importante para que ustedes sepan el grado de influencia que tengo sobre la mente de los jugadores. Gracias”.

Rodrigo Bentancur en el primer partido de Uruguay en la Copa América (Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

La conferencia fue transmitida en vivo por el canal de YouTube de la AUF. Bielsa suele tener esas salidas inesperadas en los contactos con los medios, con reacciones que en ocasiones sorprenden y también son divertidas, como en este episodio.

Aunque el ex estratega de la selección argentina y de Chile respondió a otras requisitorias y habló del choque que se viene ante los bolivianos. “El favoritismo es un tema totalmente intrascendente manipulado por los medios de comunicación”, sostuvo, y agregó “que gane el más débil también es una opción en el fútbol. Pienso que no tiene sentido anticipar qué es lo que va a pasar, es imposible de predecir”.

Además, respondió por qué no ingresó Luis Suárez ante Panamá. “La forma en la que me hace la pregunta y el hecho de que no haya ingresado no es polémica ni reclamo por el resultado, lo que indica que evidentemente el argumento para reclamar el ingreso de un jugador es el resultado”, esgrimió el ex DT campeón con Newell’s y Vélez: “El argumento no es el resultado”, sentenció.

El rosarino explicó que “el rendimiento del jugador al que podría reemplazar, la incidencia que tiene en el juego, además del resultado, compone el escenario que hay que modificar”.

Sobre las chances de gol que no pudo convertir el delantero Darwin Núñez, aseguró que “nadie se convierte en goleador por errar goles sino por lo contrario, por convertirlos”. Apuntó el punta del Liverpool anotó cuatro tantos en los últimos dos encuentros previos a la Copa América. “A mí lo único que me preocupa es que quede en la mayor cantidad de veces en condiciones de convertir, que lo hace extraordinariamente”, defendió.

Por último, respecto de los futbolistas bolivianos a los que enfrentarán en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, indicó que son “más resistentes” que los jugadores panameños, pero estos últimos son “más potentes”.

Uruguay venció 3-1 a Panamá en su debut en la Copa América y lidera el Grupo C con 3 puntos. En caso de abrochar otra victoria se asegurará su clasificación a la segunda ronda. En tanto que Bolivia cayó 2-0 frente a Estados Unidos y deberá ganar para encaminar el pase a la siguiente instancia.