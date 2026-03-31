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La defensa de Mauro Icardi pidió recusar al juez de la causa luego de la multa millonaria que le impuso

Elba Marcovecchio y Lara Piro presentaron un escrito de 31 hojas en nombre del delantero exponiendo las razones por las que Adrián Hagopian no deber seguir al frente del expediente

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Imagen dividida de Wanda Nara, rubia y con joyas, a la izquierda, y Mauro Icardi, con cabello rubio y tatuajes, a la derecha
Wanda Nara y Mauro Icardi aparecen en una imagen dividida, en medio de reportes sobre una nueva disputa que capturó la atención pública.

Elba Marcovecchio y Lara Piro presentaron un escrito de 31 páginas en representación de Mauro Icardi para recusar al juez Adrián Hagopian en la causa que enfrenta al delantero con Wanda Nara en la justicia argentina. La presentación se produjo después de que, durante la última estadía de Icardi a cargo de sus hijas, el futbolista no las llevara al colegio, lo que motivó que la defensa de Wanda, encabezada por Ana Rosenfeld, solicitara una multa millonaria al juez por cada día de ausencia escolar.

En el escrito, las abogadas de Icardi argumentaron una “grave y manifiesta falta de imparcialidad” del magistrado, lo que, según sostienen, imposibilita la continuidad de su intervención en el expediente. Entre las causales de recusación detalladas, mencionaron parcialidad manifiesta, denegación de justicia, colocación en estado de indefensión, prejuzgamiento e incoherencia en la determinación del proceso. La presentación subraya, además, que el juez habría incurrido en un “tratamiento abiertamente desigual” de las partes.

En el documento, se denuncia que mientras los planteos formulados por Wanda Nara obtienen respuesta jurisdiccional inmediata, las presentaciones de Icardi y su defensa permanecen sin resolución durante meses, incluso aquellas vinculadas a denuncias de hostigamiento. Las abogadas también remarcaron que el magistrado, a su entender, no sanciona a Wanda Nara por los incumplimientos judiciales y que las multas impuestas a la madre de las niñas se destinan a hospitales en lugar de beneficiar directamente a Icardi.

El escrito que presentó la defensa de Mauro Icardi
Luego de las multas que recibió Icardi por no llevar a sus dos hijas al colegio, sus abogadas pidieron la recusación del Juez Hagopian
El escrito que presentó la defensa de Mauro Icardi
La lista de los causales que presentaron las abogadas de Icardi

Otro de los puntos destacados en el escrito es la acusación de “celeridad selectiva” en la conducta del juez: sostienen que, cuando se trata de resolver peticiones de una de las partes, el proceso avanza con rapidez, mientras que los planteos de la otra parte se postergan indefinidamente. “El juez Hagopian no es lento, es selectivo. Puede ser una ‘tortuga’ o una ‘liebre’ según su manifiesta parcialidad”, expresaron en uno de los párrafos.

La presentación también advierte sobre la supuesta “doble vara” en el trato judicial, la falta de respuesta a denuncias de hostigamiento y el hecho de que el magistrado no habría tenido en cuenta el contexto internacional del caso ni el consentimiento paterno para la escolarización de las niñas en la Argentina. Finalmente, el escrito denuncia que la amistad entre el juez y la abogada Ana Rosenfeld afecta la objetividad e imparcialidad necesarias en el proceso, generando, según la defensa de Icardi, una “gravedad institucional escandalosa”.

En los tramos finales del escrito presentado por la defensa de Icardi para recusar al juez, el documento deja en claro: “No importa en modo alguno un cuestionamiento a la honorabilidad, idoneidad o trayectoria del magistrado, sino que responde exclusivamente a la necesidad de resguardar la garantía de imparcialidad judicial”. En esa parte del escrito enumeraron una serie de resoluciones en las que la conductora de MasterChef Celebrity fue, según ellos, beneficiada por el juez.

El escrito que presentó la defensa de Mauro Icardi
El juez Hagopian no es lento, es selectivo. Puede ser una ‘tortuga’ o una ‘liebre’ según su manifiesta parcialidad”, expresaron en uno de los párrafos
El escrito que presentó la defensa de Mauro Icardi
"Un tratamiento absolutamente parcial a favor de una de las partes", es lo que expuso la defensa del delantero

En el apartado de reserva federal, la defensa formaliza: “vengo a dejar formalmente planteada la introducción del caso federal y la correspondiente reserva del recurso extraordinario, en los términos del Art. 14 de la Ley 48, en tanto en autos se encuentra en juego el alcance de la garantía de imparcialidad e independencia judicial respecto del magistrado cuya recusación se articula”.

El texto subraya la gravedad institucional y la afectación de garantías constitucionales: “la situación planteada trasciende el marco meramente procesal, proyectándose en una directa afectación de las garantías constitucionales del debido proceso y de la defensa en juicio (Art. 18 CN), así como de los derechos reconocidos en los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 CN), lo que habilita la eventual intervención de la instancia extraordinaria federal”.

En la parte final, el petitorio solicita: “a. Tenga por deducida la recusación con causa; b. Se tenga por ofrecida la prueba; c. Se acoja el pedido de recusación con causa y se sortee nuevo Juzgado. Dígnese V.S. proveer de conformidad, SERÁ JUSTICIA”.

El escrito que presentó la defensa de Mauro Icardi
Hasta que la cámara tomé una decisión el expediente queda en manos de la Dra. Claudia Inés Dacunto
El escrito que presentó la defensa de Mauro Icardi
En el escrito presentaron una lista de resoluciones en las que el juez habría favorecido a Wanda
El escrito que presentó la defensa de Mauro Icardi
"Será Justicia", fue la frase con la que firmaron con la que cerraron el escrito

Según pudo saber Teleshow, hasta que la cámara resuelva si es procedente o no la recusación presentada contra el juez Adrián Hagopian, la causa queda a cargo de la Dra. Claudia Inés Dacunto. Es ella quien asumirá la responsabilidad del expediente de manera provisoria mientras se define la situación procesal.

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