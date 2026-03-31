Mundo

Netanyahu advirtió que Israel continuará “aplastando al régimen terrorista de Irán”

El primer ministro israelí aseguró que la ofensiva militar ha destruido infraestructuras clave y eliminado altos mandos iraníes, pero aseguró que la campaña seguirá en todos los frentes

Guardar
Benjamín Netanyahu advierte que Israel continuará “aplastando al régimen terrorista de Irán”
Benjamín Netanyahu advierte que Israel continuará “aplastando al régimen terrorista de Irán”

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró este martes que la ofensiva militar contra el régimen iraní continuará hasta desmantelar completamente su estructura de poder.

La campaña no ha terminado. Seguiremos aplastando al régimen del terror”, afirmó Netanyahu en una intervención televisada.

El líder israelí sostuvo que la operación conjunta con Estados Unidos ha modificado la correlación de fuerzas en Medio Oriente y permitió a Israel golpear las bases del régimen iraní.

Netanyahu recalcó que Irán ha invertido enormes recursos en su objetivo de destruir a Israel, pero dijo esos esfuerzos no han tenido éxito.

El régimen gastó casi un billón de dólares en su intento por aniquilarnos. Les hemos hecho tambalear y caerán más temprano que tarde”, manifestó. El primer ministro insistió en que la campaña militar seguirá en marcha y que la presión sobre Irán y sus aliados aumentará en los próximos días.

El jefe del gobierno israelí subrayó la importancia de la cooperación con Estados Unidos para lograr los avances actuales. Destacó que Israel ha demostrado su capacidad de actuar con iniciativa y golpear objetivos estratégicos.

El primer ministro israelí asegura que la ofensiva militar ha destruido infraestructuras clave y eliminado altos mandos iraníes, pero aseguró que la campaña seguirá en todos los frentes (REUTERS/Ronen Zvulun/Archivo)
El primer ministro israelí asegura que la ofensiva militar ha destruido infraestructuras clave y eliminado altos mandos iraníes, pero aseguró que la campaña seguirá en todos los frentes (REUTERS/Ronen Zvulun/Archivo)

Ahora somos nosotros los que atacamos e iniciamos”, señaló. Según Netanyahu, las acciones militares han logrado eliminar infraestructuras nucleares y de misiles en Irán, así como atacar altos mandos militares y la red de seguridad del régimen.

Detalló, además, que las fuerzas armadas israelíes han infligido “diez plagas” a Irán y sus socios, haciendo referencia a la Pascua judía. Entre los éxitos militares, mencionó la neutralización de programas nucleares y balísticos iraníes, la destrucción de infraestructuras críticas, la eliminación de figuras clave, incluido el líder supremo Ali Khamanei, y operaciones contra Hamas en Gaza, Hezbollah en Líbano, rebeldes hutíes en Yemen, milicias palestinas en Cisjordania y el régimen de Bashar al Assad en Siria.

El primer ministro aseveró que, tras estos golpes, Irán y sus aliados ya no representan una amenaza existencial para Israel. Destacó la creación de nuevas zonas de seguridad en Gaza, Siria y Líbano, y anticipó que Israel destruirá viviendas en aldeas libanesas fronterizas para impedir el retorno de desplazados. Netanyahu justificó estas acciones como parte de una estrategia para evitar la reconstitución de amenazas en el futuro próximo.

El impacto de la ofensiva israelí se refleja en cifras difundidas por la Media Luna Roja iraní: más de 113.000 viviendas y comercios dañados, junto a 307 centros de salud y 760 escuelas afectadas.

Imagen de la sede de Al-Araby TV y su área comercial en Teherán, alcanzadas por un ataque durante la actual ofensiva sobre Irán (REUTERS)
Imagen de la sede de Al-Araby TV y su área comercial en Teherán, alcanzadas por un ataque durante la actual ofensiva sobre Irán (REUTERS)

Según organizaciones independientes, las víctimas mortales entre la población civil y militar iraní ascienden a miles, aunque el régimen de Teherán no ha publicado balances actualizados desde principios de marzo.

En el Líbano, los bombardeos israelíes han causado más de 1.200 muertos, incluidos más de cien menores, y ataques contra ambulancias y hospitales en las últimas semanas han elevado el saldo de fallecidos. La campaña militar no se limita al territorio iraní, sino que se extiende a todos los frentes donde Teherán mantiene alianzas operativas.

Netanyahu pidió a la sociedad israelí y a sus aliados internacionales mantener la moral alta y evitar declaraciones que puedan ser usadas por el adversario. En el ámbito político interno, la oposición criticó al primer ministro por la ausencia de una estrategia de salida y lo acusó de privilegiar la confrontación militar sobre alternativas diplomáticas o soluciones de fondo.

Una explosión sacude un edificio en Beirut tras un ataque israelí, en medio de la escalada con Hezbollah y la continuidad de la guerra contra Irán (REUTERS/Mohammad Yassine/Archivo)
Una explosión sacude un edificio en Beirut tras un ataque israelí, en medio de la escalada con Hezbollah y la continuidad de la guerra contra Irán (REUTERS/Mohammad Yassine/Archivo)

Mientras la operación continúa, Netanyahu reiteró que Israel no detendrá sus ataques hasta lograr el colapso total del régimen iraní y la neutralización de sus aliados en la región. La presión militar y diplomática se mantiene, y el gobierno israelí sostiene que solo la destrucción de la infraestructura hostil garantizará la seguridad de Israel y alterará de forma permanente el equilibrio de poder en Medio Oriente.

(Con información de EFE y Europa Press)

Temas Relacionados

IsraelIránBenjamin NetanyahuGuerra en Medio OrienteÚltimas Noticias AméricaEstados UnidosTeheránPrograma nuclear iraníArmas nuclearesGuardia Revolucionaria de Irán

Últimas Noticias

Desde la Antártida hasta el Sahara: el ranking de los 10 desiertos más grandes del mundo sorprende por su diversidad

El análisis de estos ecosistemas muestra una sorprendente diversidad de ambientes donde la aridez predomina, abarcando tanto superficies cubiertas de hielo como extensiones de arena en diferentes rincones del planeta

Desde la Antártida hasta el Sahara: el ranking de los 10 desiertos más grandes del mundo sorprende por su diversidad

Zelensky pidió a la Unión Europea destrabar un crédito de 90.000 millones de euros bloqueado por Hungría

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, condiciona su apoyo a la reanudación del tránsito de petróleo ruso, interrumpido tras un ataque a una estación del oleoducto Druzhba

Zelensky pidió a la Unión Europea destrabar un crédito de 90.000 millones de euros bloqueado por Hungría

La vida de la Nobel de paz Narges Mohammadi corre peligro en una prisión iraní

La activista fue hallada inconsciente el 24 de marzo con síntomas cardíacos; las autoridades se negaron a trasladarla a un hospital. Su red de apoyo, integrada por Reporteros Sin Fronteras y la Fundación Narges, exige su liberación humanitaria inmediata

La vida de la Nobel de paz Narges Mohammadi corre peligro en una prisión iraní

Una periodista estadounidense fue secuestrada en pleno centro de Bagdad: hay un sospechoso detenido

La víctima fue raptada por un grupo de hombres no identificados mientras se encontraba en la calle Saadoun, una arteria importante de la capital iraquí

Una periodista estadounidense fue secuestrada en pleno centro de Bagdad: hay un sospechoso detenido

Estados Unidos reactiva los legendarios A-10: el avión de la Guerra Fría enfrenta drones iraníes en el estrecho de Ormuz

El analista Andrei Serbin Pont explicó en Infobae al Mediodía cómo el histórico A-10, diseñado para destruir tanques soviéticos, vuelve al centro de la escena militar como respuesta a las nuevas amenazas que plantea Irán en Medio Oriente

Estados Unidos reactiva los legendarios A-10: el avión de la Guerra Fría enfrenta drones iraníes en el estrecho de Ormuz
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Resultado Sinuano Día hoy 31 de marzo

Resultado Sinuano Día hoy 31 de marzo

Cómo eran las fiestas en las que se consumía fentanilo y propofol robados del Hospital Italiano

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 31 de marzo: Tránsito abundante en Avenida Insurgentes

El mapa de la pobreza en Argentina: las cifras de cada provincia y cuáles son las más comprometidas

El Banco Central compró casi USD 4.400 millones en los primeros tres meses de 2026

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

La pobreza baja en Argentina, según una medición oficial cada vez más cuestionada

1-2. Panamá derrota a Sudáfrica y sella su primer triunfo en el continente africano

El gremio de hoteles calcula una ocupación del 85 % en Panamá durante la Semana Santa

La ONU confirma la cifra de al menos 70 muertos en masacre perpetrada por bandas en Haití

Perú suscribe contrato para la construcción de nuevo puerto por 405 millones de dólares

ENTRETENIMIENTO

Regresa “Malcolm el de en medio”: nuevos episodios y una historia renovada que promete sorprender a los fans

Regresa “Malcolm el de en medio”: nuevos episodios y una historia renovada que promete sorprender a los fans

Nuevo tráiler de “Masters of the Universe” da un aterrador vistazo de Jared Leto como Skeletor

Vanessa Hudgens lidia con la caída de cabello tras su segundo parto

Robot de Olaf en Disney sufrió su primera falla técnica en público

‘Supergirl’ presenta su primer tráiler y muestra a Jason Momoa como Lobo