Las 8 figuras internacionales que se despidieron prematuramente de la Eurocopa

Ocho estrellas del mundo se despidieron de la Euro

El cuadro de los octavos de final de la Eurocopa quedó conformado con varias sorpresas. Con algunos candidatos que todavía no mostraron producciones convincentes, otros seleccionados de segunda línea que amenazan con dar el golpe y las decepciones de varias estrellas internacionales, el certamen más codiciado del Viejo Continente terminó su fase inicial.

Croacia, Polonia y Serbia son algunos de los participantes que debieron hacer las valijas antes de lo imaginado. Y muchas de sus figuras tuvieron una despedida con sabor amargo.

1 Luka Modric (Croacia)

El legendario volante del Real Madrid se despidió en el duelo con Italia. Foto: Robert Michael/dpa

Quizá más pronto de lo esperado y más doloroso de lo previsible, el agónico empate que rescató Italia en la última fecha del Grupo B significó el adiós del legendario volante del Real Madrid. Luka Modric tuvo su despedida de los grandes torneos con su selección, de la que ha sido el líder indiscutible, rey de una generación dorada que se quedó a un paso de la gloria eterna en el Mundial de Rusia en 2018 y también alcanzó las semifinales en Qatar 2022.

2 Robert Lewandowski (Polonia)

El goleador llegó lesionado, pero dejó su sello con un grito de penal ante Francia. Foto: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Titular por única vez en el encuentro ante Francia, el legendario artillero tuvo la oportunidad de volver a sonreír en el Signal Iduna Park, hogar del Borussia Dortmund, en el que militó entre 2010 y 2014 antes de dar el salto al Bayern Múnich. Si bien su equipo llegó a la tercera fecha del Grupo D sin posibilidades de acceder a los octavos de final, el delantero dejó su sello desde los doce pasos, con el que firmó un empate ante la potencia Le Bleu. “Soy aún más sentimental de lo que habría sido hace unos años. Estoy cambiando. Desde hace un tiempo que veo la vida desde otra perspectiva. Recuerdos, lo que viví aquí... Recuerdo todos los partidos. Todavía hay gente que conozco aquí. Si bien llevo más de 10 años lejos de esta ciudad, recordaré mi paso por aquí por el resto de mi vida”, dijo después de tener una despedida cargada de nostalgia.

3 Dusan Vlahovic (Serbia)

El delantero de la Juventus sufrió una dura eliminación con Serbia. Foto: REUTERS/John Sibley

El goleador de 24 años que habitualmente brilla en la Juventus no cumplió con su objetivo. Con 13 gritos en 28 presentaciones con su selección, el combinado serbio se retiró de Alemania sin victorias. A pesar de tener un valor de mercado de 80 millones de euros su producción no estuvo a la altura. El entrenador, Dragan Stojkovic, lo incluyó en la derrota ante Inglaterra y el empate frente a Eslovenia, pero en el duelo decisivo contra Dinamarca lo dejó entre los suplentes.

4 Artem Dovbyk (Ucrania)

El delantero no pudo hacer historia con Ucrania. Foto: REUTERS/Lee Smith

Con la pólvora mojada y la bronca de que a su selección no le alcanzaran los 4 puntos cosechados, el delantero no pudo cortar su mala racha frente a los arcos rivales y deberá observar los octavos de final de la Euro a través de la pantalla de TV. El máximo goleador de La Liga de España con el Girona (24 gritos) no pudo marcar en Alemania y Ucrania terminó en el último lugar del Grupo E con la misma cantidad de unidades que Rumania, Bélgica y Eslovaquia.

5 Dominik Szoboszlai (Hungría)

El dolor del volante del Liverpool. Foto: REUTERS/Angelika Warmuth

El ídolo del Liverpool tuvo que esperar hasta último momento para saber si se producía el milagro. El elenco magia acumuló tres puntos en el Grupo A, pero no le alcanzó para continuar en la competencia debido a las derrotas que sufrió contra Suiza y Alemania. La diferencia de gol en contra marcó un cierre con mucha pena y nada de gloria.

6 Josko Gvardiol (Croacia)

El lateral recibió duras críticas después del partido con España. Foto: REUTERS/Karina Hessland

Todos los fanáticos apuntaron sus críticas contra el lateral luego del duelo contra España, dado que Lamine Yamal hizo destrozos por su sector. El joven ibérico fue una de las figuras del peor partido de Croacia en el certamen. La goleada adversa y los empates con Macedonia e Italia marcaron una despedida para una selección que prometía más de lo que dio.

7 Oleksandr Zinchenko (Ucrania)

La figura de los Gunners también dijo "adiós". Foto: REUTERS/Lee Smith

De gran temporada en el Arsenal, el volante fue otra de las víctimas de la injusticia que en ocasiones impone el fútbol. Mientras otros equipos avanzaron a los octavos de final con 3 unidades, los 4 puntos que sumó el conjunto no fueron suficientes para continuar en el torneo. Su producción fue tan decepcionante, que en el choque decisivo frente a Bélgica, el entrenador lo sacó del equipo titular.

8 Mateo Kovacic (Croacia)

El dolor de Kovacic tras el empate con Italia. Foto: REUTERS/Lisi Niesner

“Hemos demostrado lo que somos capaces de hacer. Lo hemos hecho una y otra vez a lo largo de los años. Sabemos que es un honor representar a Croacia”, fueron las palabras de la figura del Manchester City luego de masticar la bronca de la agónica eliminación.