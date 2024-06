“Deporte y más que deporte”, el nuevo lema del COI para promocionar los Juegos Olímpicos

Cortometraje del COI para promocionar los Juegos Olímpicos. Crédito: Canal Olímpico Redacción:

París volverá a ser este año el epicentro mundial del deporte. Tras un siglo de espera, los Juegos Olímpicos regresan a la capital francesa, un acontecimiento que trasciende lo deportivo para convertirse en un hito cultural y social. La “Ciudad de la Luz” se viste de gala para recibir a atletas de todo el mundo, quienes competirán al máximo nivel, encarnando los valores de excelencia, respeto y amistad. Es por ello que desde el Comité Olímpico Internacional (COI) lanzaron un nuevo lema junto a un cortometraje que demuestran la celebración de la unidad y la diversidad global, un recordatorio del poder del deporte para inspirar y unir a la humanidad.

Con un mes restante para la ceremonia de apertura, el COI presentó su nueva plataforma de marca denominada “Deporte y más que deporte” (Sport. And More Than Sport). Este proyecto busca encapsular el espíritu y la emoción únicos de los Juegos Olímpicos. Thomas Bach, presidente del COI, expresó que el objetivo es mostrar que esta competencia es más que una certamen deportivo y buscan promover los valores olímpicos, sentimientos y oportunidades, creando recuerdos inolvidables para todos los espectadores.

El cortometraje se desarrolla en las calles de París, ciudad anfitriona de los Juegos de la XXXIII Olimpiada, y seguirá el espíritu olímpico representado por una fuerza mágica e invisible que recorre el mundo, conectando a personas de diversas edades y orígenes. Este trabajo presenta a la legendaria gimnasta Nadia Comaneci, conocida por haber obtenido la primera puntuación perfecta en unos Juegos Olímpicos, junto con atletas cotidianos, destacando la universalidad del espíritu olímpico.

“Sport. And More Than Sport” se exhibirá en la ceremonia de apertura el 26 de julio sy luego aestará disponible para ver en Olympics.com y en las redes sociales con las etiquetas @olympics y #morethansport. Además, será transmitido globalmente a través de la red de derechos de medios olímpicos (MRH). Según publicó el Comité Olímpico Internacional, la campaña se extenderá más allá de los Juegos de París 2024 y buscará “celebrar la alegría y el entretenimiento del deporte y la experiencia del aficionado”.

El lanzamiento de esta nueva plataforma busca resaltar no solo el rendimiento deportivo, sino también el sentido de pertenencia y conexión humana, el empoderamiento personal y las oportunidades y sueños que el deporte olímpico puede otorgar. Marca el inicio de una serie de iniciativas que intentan acercar los Juegos Olímpicos a los corazones y vidas de las personas en todo el mundo, según difundió el COI.

Durante este período, la expectación alrededor de los Juegos Olímpicos se encuentra alta, especialmente después de la reciente conclusión de los Campeonatos de Europa. La transición de un evento deportivo a otro mantiene a los espectadores en constante anticipación. Esta iniciativa del COI busca no solo atraer a espectadores habituales, sino también destacar la importancia cultural y emocional de los Juegos Olímpicos.

Las grandes citas deportivas, como los Juegos Olímpicos, se enfrentan al reto de mantenerse relevantes en una era donde la oferta deportiva es inmensa y constante. La intención del COI con “Sport. And More Than Sport” es subrayar que los Juegos Olímpicos no solo son una competencia, sino también una celebración de valores y emociones que trascienden el rendimiento deportivo, como mencionó Thomas Bach.

La inauguración promete ser un evento donde “el espíritu único y perdurable de los Juegos Olímpicos está destinado a ser testigo en París 2024 y más allá”, subrayó Bach. El cortometraje inicial es solo el comienzo de una serie de actividades que buscan mantener viva la magia y relevancia de los Juegos y su mensaje de inclusión y conexión global.