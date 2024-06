Scaloni habló antes del partido ante Chile: su reacción cuando le preguntaron por el campo de juego, el regalo a Messi y el “fantasma” de la final perdida en 2016

La tajante respuesta de Lionel Scaloni sobre el estado del campo de juego

El entrenador de la selección argentina Lionel Scaloni habló junto al defensor Nahuel Molina en la conferencia de prensa previa a partido ante Chile por la segunda fecha del Grupo A de la Copa América. Luego de su triunfo 2-0 ante Canadá, otra victoria clasificará al vigente campeón a los cuartos de final. El estratega de Pujato habló sobre varios temas, pero hubo uno en el que fue tajante, cuando se refirió al estado de los campos de juego. También sorprendió cuando le preguntaron sobre el regalo a Lionel Messi por su cumpleaños, se metió en la polémica de la puja entre la Eurocopa y la Copa América y fue concluyente sobre lo ocurrido tras la final de 2016 que fue derrota ante Chile.

La primera pregunta fue sobre el campo de juego de los estadios en el certamen y luego lo abordaron dos veces más sobre el tema, y Scaloni dejó en claro que no quiere volver a profundizar sobre el tópico. “No vi el campo de juego y ya está, ya dije lo que tenía que decir y no hay mucho más. No quiero incidir en ese aspecto y es igual para todos”, respondió e incluso no le permitió hablar del asunto a Molina: “Del campo de juego ya hablé. Y Nahuel no va a decir más nada”. En el final del encuentro con los medios le volvieron a preguntar y afirmó que “ya está, no se puede hacer nada”.

Respecto del equipo para medirse al elenco trasandino, el DT avisó que “lo tengo y ellos todavía no lo saben. El esquema puede ser 4-4-2, 4-3-1-2, pero será parecido al del otro día. Canadá no nos sorprendió porque sabíamos que era un equipo difícil y había empatado con Francia. En los últimos 20 minutos el equipo hizo un buen partido”.

Agregó que “el equipo está bien, pero depende del rival que tenés y a veces podés jugar mejor o peor. El campo es igual para todos, hay que adaptarse a lo que hay. Vamos a poner el equipo que mejor se adapte a Chile”.

Lionel Scaloni reveló qué pasó con el regalo para Lionel Messi

Sobre el regalo para Messi, indicó que “la verdad que no pensamos en el regalo porque decís ‘qué le podés regalar a alguien que ya lo tiene todo’. Quizá habrá que ver el presidente y la gente de la AFA si la habrán comprado algo”. Destacó que “sé lo duro que es no estar en tu casa para festejar el cumpleaños. Pero por suerte tenemos un grupo de que lo hace sentir muy bien. Esta noche soplaremos la vela y comeremos la torta”. Mientras que Molina apuntó que “en la Copa América pasada fue en el predio de Ezeiza y se podían conseguir más fáciles las cosas para regalarle a Leo. Acá es más complicado”.

Sobre su juego junto a Messi y en sintonía con su gol a Países Bajos tras la gran asistencia de Leo, Molina sostuvo que “ojalá que sea igual porque tienen un as bajo la manga. Lo importante es acompañarlo a él y darle opciones que puede usar cuando tiene la pelota.

También opinó sobre la comparación entre la Copa América y la Eurocopa: “Son opiniones y la verdad es que no puede ser una cosa más importante que la otra si no están los mejores. Si juntamos los títulos del mundo que no están en la Eurocopa tenés diez. Pero son opiniones y hay que respetarlas. Mbappé dijo eso -puso por encima a la Euro- y es respetable. Modric dijo lo contrario y son los dos europeos. . A partir de ahí yo tengo la mía. Pero hay selecciones que cuando van a un Mundial animan y ganan. Colombia es potencia y sus jugadores están muy bien. Paraguay cuando va a los Mundiales pone en dificultades a todo el mundo. Chile cuando va a un Mundial lo hace muy bien”.

En tanto que respecto a Alejandro Garnacho sostuvo que “tiene las posibilidades que tienen todos. No se dio el partido, pero se está entrenando muy bien y nos puede aportar muchas cosas. Hay muchas variantes, muchas posibilidades de cambios, pero lo importantes es que él está cómodo y está bien y disfrutando estar con nosotros”.

Lionel Scaloni se sumó a la polémica Eurocopa vs. Copa América y le respondió a Kylian Mbappé

Del “fantasma” de la final perdida ante Chile en la final de la Copa América de 2016, justamente en el Metlife Stadium del compromiso de este martes, y la renuncia de Messi al seleccionado, Scaloni aseguró que “lo importante es que está acá. Vivamos el presente que está en un momento muy lindo. No me acuerdo de ese momento o qué hacía. Él está bien y es el día de su cumpleaños”. “No queda nada de esa final. Como en el Mundial; el otro día en la conferencia dije que esto rueda y no tiene mucho sentido volver atrás”, añadió. “Lo que pasó antes ya es pasado como las copas que ganó Chile y lo que ganamos nosotros. En cada partido es una historia diferente y no cambia la historia lo que se consiguió”, concluyó.

