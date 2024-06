Los mensajes de las estrellas del MotoGP tras la muerte del piloto de 9 años Lolo Somaschini: “Se me rompe el corazón”

Lorenzo Somaschini murió tras sufrir una caída mientras entrenaba en el autódromo de Interlagos, en Brasil, para una etapa del SuperBike

La muerte de Lorenzo Somaschini generó gran impacto en el ambiente del motociclismo. Más allá de la conmoción que provocó en Argentina, el accidente que sufrió el piloto de 9 años que sufrió una caída durante los entrenamientos en el marco de la cuarta etapa de la Copa Honda Junior 160 en un autódromo de San Pablo el viernes 14 de julio y, tras varios días internado, no pudo sobrevivir tras el golpe que padeció.

Además de las condolencias que recibió su familia de manera privada, la noticia recorrió el mundo y llegó hasta grandes referentes de la disciplina, esos mismos que Lolo tenía como modelos a seguir para construir su carrera sobre las motos. Uno de los que reaccionó a la situación fue Marc Márquez, el piloto español seis veces campeón del MotoGP utilizó sus redes sociales para referirse al fallecimiento del joven rosarino.

“Descansa en paz, Lorenzo. Abrazo para toda la familia”, escribió el piloto de 31 años en su cuenta de Instagram. Otro que usó el mismo método fue Francesco Bagnaia. El italiano, que es conocido en el ambiente del motociclismo como Pecco y es el actual bicampeón de la máxima categoría en el mundo, publicó la foto en blanco y negro de Somaschini y redactó la siguiente frase: “Un día muy difícil para nuestro deporte. Condolencias para la familia, estoy cerca de ustedes. Descansa en paz”.

Uno de los reconocidos pilotos que no pudo ocultar su tristeza por la muerte de Lolo fue otra gloria del motociclismo en España. Jorge Lorenzo, tricampeón del mundo de MotoGP y que tiene en su historial 47 victorias y más de 110 podios, subió la captura de la noticia de un medio local y escribió: “Se me rompe el corazón, porque además yo era su ídolo y llevaba mi número. Desgraciadamente, las motos nos lo pueden dar todo, pero también nos pueden quitar todo en cualquier momento. Abrazo muy fuerte a la familia, que descanses en paz, Lolo”, citó.

Fabio Quartararo, Marco Bezzecchi, Raúl Fernández y Augusto Fernández, otras figuras de la división a la que Somaschini soñaba con llegar algún día, se sumaron a las condolencias tras la abrupta desaparición de Lolo.

Un referente del motociclismo argentino como Sebastián Porto no pudo dejar de usar sus redes para darle un sentido mensaje de despedida al piloto de 9 años, que inició su camino en el deporte sobre dos ruedas cuando tenía cuatro. “Desgarrador y sin Palabras. ¡Vuela alto campeón! Mis condolencias a toda su familia y grupos de amigos! Descansa en paz, Lolo”, dijo el corredor nacional, que hoy tiene 45 años, quien corrió 162 Grandes Premios en el Mundial de Motos entre 125 cm3 y el cuarto de cilindrada.

En ese sentido, en diálogo con Infobae, Porto fue contundente sobre el accidente que Lolo tuvo en la curva Pinheirinho, del autódromo de Interlagos, en San Pablo. “Para quienes siguen el deporte motor no es raro que un chico tan chico corra en motos. Pero quienes están afuera se han hecho eco de esta desgracia. Obviamente la tragedia en sí impacta mucho más porque es un niño, ni siquiera es un adolescente. Acá pasó con un nene y el sacudón es más fuerte”, dijo el argentino.

Y agregó: “Son caídas en una categoría menor y por ende no son velocidades extremas. Pero esto no fue un accidente en el que lo atropellaron o que impactó contra algo. Fue una caída de él solo y en un high side no hace falta caer a alta velocidad, ya que la moto te despide por arriba y el golpe es fuertísimo porque lo primero que impacta es la cabeza, que es la parte más pesada del cuerpo. Es uno de los golpes más dolorosos sacando la desaceleración tras impactar contra un guardarraíl o una defensa y después lo otro es cuando te caés y te atropella y colega; por más protección que tengas eso está en el bolillero de este deporte”.

Somaschini había viajado a Brasil junto con su instructor Diego Pierluigi para competir en el SuperBike, el campeonato de motociclismo más reconocido del continente que se corre en territorio brasileño. Lolo iba a participar de la cuarta etapa de una categoría dedicada a los jóvenes talentos que se llevó a cabo en Interlagos, mítico circuito ubicado en San Pablo que se utiliza para el calendario de la Fórmula 1. El joven piloto argentino iba a ser parte de la Copa Honda Junior 160, orientada a los más chicos en las motos. En el sitio oficial de la categoría, indican que la misma comprende a pilotos de entre 8 a 16 años.

