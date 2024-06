La lista de los tenistas argentinos para los Juegos Olímpicos: los detalles de la elección y la ausencia de Horacio Zeballos

Guillermo Coria viajará con los tenistas a los Juegos Olímpicos (EFE)

Cuando restan poco más de un mes para el comienzo oficial de los Juegos Olímpicos de París 2024, el tenis argentino ya conoce a quiénes serán los jugadores que disputarán los torneos de singles y dobles en el polvo de ladrillos de Roland Garros, la sede elegida para la disciplina en la nueva edición del evento multidisciplinario deportivo más grande en todo el mundo.

En medio de rumores internos, discrepancias y pedidos a ITF, Guillermo Coria enviará hoy la lista de los 8 tenistas argentinos que disputarán los Juegos Olímpicos y los alternantes (2), en caso de alguna baja en la previa. El tenis por equipos sigue trayendo algún que otro dolor de cabeza, cuando de esto se trata en la Argentina. Antes era sólo por la Copa Davis, pero desde hace unos pocos años, comenzó el furor por ser parte de los Juegos Olímpicos y terminó adosado a las complicaciones.

Si bien la relación entre los jugadores es cordial y amistosa, ninguno quiere perderse esta posibilidad y es por eso que, intentando salvar todas las alternativas posibles, la Asociación Argentina de Tenis salió a cubrir los diferentes escenarios, para que los jugadores y el capitán, Guillermo Coria, pudiera tomar la decisión que mejor le pareciera.

A fines de 2023, el Mago habló con cada uno de los jugadores que tenían chances de ser elegibles para viajar a París y cubrir las 6 plazas que le da ITF a la Argentina: cuatro singles y dos parejas de dobles. Así fue como el capitán y ex top ten como jugador dejó claras las reglas desde un principio. “Van a ir los cuatro mejores singlistas argentinos en el ranking ATP y dos doblistas. Pero tienen que cumplir los requisitos de la Federación”, dijo.

Tras el proceso inicial, en el que AAT comenzó con el trámite de inscripción de los nombres y le respondió a la ITF si se va a hacer uso de las plazas, de cuántas en cada especialidad y quiénes son los nominados, escenario que la federación internacional de tenis contempla es que se cumplan con los requisitos o hayan sido autorizados por su Comité.

Por estas razones la lista que envía hoy, último plazo para hacerlo, la AAT a la Federación Internacional estará integrada por Sebastián Báez, Francisco Cerúndolo, Mariano Navone (con resolución pendiente, hasta el momento de esta nota) y Tomás Martín Etcheverry, en singles. Además, la Asociación agregó como Alternate (jugador que puede ingresar por otro en caso de lesión), a Facundo Díaz Acosta, quien se está recuperando de una lesión y vuelve a la competencia. En tanto que los dos doblistas serán Máximo González y Andrés Molteni, para una de las dos parejas que presentará la Argentina, la otra estaría integrada por Cerúndolo-Etcheverry.

En el caso de las tenistas, las seleccionó Mercedes Paz y no hubo nada para discutir. De las plazas posibles, sólo puede cubrir dos, con Nadia Podoroska y Lourdes Carlé, a la que le agregaron como Julia Riera como alternativa.

Podoroska y Carlé podrían conformar el dobles femenino, por lo que no habría posibilidad de presentar doble mixto, ya que ningún jugador puede competir en más de dos pruebas. En caso de renunciar al dobles femenino, al mixto irían Podoroska y Machi González.

Sebastian Baez, Nadia Podorsoka, Francisco Cerundolo, Lourdes Carle, algunos de los nombres del tenis argentino en París 2024

El caso Horacio Zeballos y su ausencia en París 2024

El primer recurso que la AAT le pidió a la Federación Internacional de Tenis fue por Horacio Zeballos, ya que uno de los requisitos necesarios para poder ser “elegible” es “haber disputado al menos dos (2) series de Copa Davis o Billie Jean King Cup en el período olímpico y al menos una vez en los dos últimos años”.

Este fue el punto central de la discusión y de la decisión final, ya que Zeballos alcanzó el N°1 de dobles, pero no había disputado ninguna serie por la Ensaladera de Plata, en ese último período. Se alegó que estuvo elegible para algunas de ellas (Finlandia 2023 y Kazajistán 2024), pero que aún habiendo confirmado su participación, por razones personales atendidas por el capitán o por lesión no pudo disputarlas. Internamente, hay quienes sostienen que Horacio no quiso jugarlas, directamente, y que por eso no le correspondía, todo lo contrario a lo que sostuviera Coria en sendas oportunidades. No obstante ello, la ITF dio su aprobación.

El segundo pedido que hizo la Asociación fue por Mariano Navone, ya que el nacido en 9 de Julio recién comenzó a asomarse a la élite del tenis a fines del mes de febrero, cuando ya habían culminado todos los Playoff de Copa Davis, pero terminó metido entre los tres mejores de la Argentina, dejando afuera a Facundo Díaz Acosta (tenía derecho adquirido por haber ganado los Panamericanos) y postergando un lugar a Tommy Etcheverry.

Si bien la Federación Internacional aún no se ha expedido sobre esta apelación, desde la AAT no dudan en que será aceptada. “Teníamos que tomar la previsión, porque si no lo hacíamos corríamos el riesgo de perder una plaza”, dijeron desde la institución que rige al tenis argentino.

De todas maneras, lo que más ruido produjo fue que haya quedado fuera de París 2024 Horacio Zeballos después de alcanzar el N°1 del mundo en dobles, el único argentino que alcanzó dicho mérito en varones reconocido por la ATP. La decisión no fue fácil para Coria, como bien lo reconoció el marplatense: “Sé que era una decisión difícil para el capitán, porque yo estoy pasando por un muy buen momento tenístico. En Roland Garros había jugadores que se sorprendían de que yo no fuera a estar en los Juegos, pero es una decisión del capitán, para eso está”.

Horacio Zeballos, parte de la pareja número 1 del dobles ATP, no jugará para Argentina en París 2024

Para Zeballos es una tristeza no formar parte de la delegación olímpica, pero se considera una persona que no es conflictiva y que está en un punto de su carrera en la que no quiere que nada le afecte. Así lo explicó. “Menos aquellas cosas que no puedo manejar. El capitán tiene su derecho de tomar la decisión de llevar a quien quiere. ¿Si estoy tenisticamente? Sí. ¿Estoy mentalmente? Sí. ¿Estoy pasando un gran momento? Sí. Así que las puertas de mi lado estaban abiertas. Ahora, sólo me queda desearles mucha suerte a los chicos, porque son amigos de hace muchísimos años, por lo que tampoco me metería en conflicto contra ellos, y porque, además, lo único que acá importa es que Argentina saque alguna medalla”.

¿Cuál fue la razón que llevó a Coria a llamar a Zeballos y decirle que no iría? La respuesta es simple: la Copa Davis. El capitán sabe que en septiembre tiene el compromiso de afrontar la fase de grupos por la Ensaladera y que el punto de dobles tomó mayor valor que antes. En 2022, los únicos encuentros que ganó la Argentina fueron, justamente, en dobles. En Bolonia, el marplatense jugó junto a Machi González, pero hoy su vecino de Tandil juega todo el año con Andrés Molteni, con quien ganó cinco torneos, entró al Masters, se metieron bien arriba en el ranking y, además, acudieron a cada convocatoria que les hizo llegar el capitán argentino.

Por eso, Coria no quiso correr riesgos al forzar la separación de una pareja que rinde en el circuito, para después perderla en el próximo compromiso por la Davis, al haber dejado a uno de ellos afuera de los Juegos Olímpicos. Sin riesgos, Coria va por la salomónica, se asegura al equipo y cumple su palabra.

La AAT esperará para hacer pública y oficial esta lista hasta el próximo 25 de junio, seguramente en la voz del capitán y para todos los medios, en la misma fecha en que ITF comunicará su aceptación y, también, oficialice las de cada Comité Olímpico Nacional.