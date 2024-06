Mano a mano con Ricardo Juncos: por qué la escudería decidió bajar a Canapino de la última carrera en la IndyCar y la ruptura con McLaren

Ricardo Juncos y Agustín Canapino en los boxes del circuito callejero de Detroit, la última competencia que corrió el arrecifeño (Juncos Hollinger Racing)

Su cara de alivio lo dijo todo. A Ricardo Juncos se lo vio distendido y aceptó la charla con Infobae luego de una semana intensa a raíz de la decisión que tomaron en su equipo, el Juncos Hollinger Racing, de que Agustín Canapino no corriera en Road América debido a que no lo vieron bien al de Arrecifes luego de todos los cruces en las redes sociales tras el toque que sufrió el argentino de Theo Pourchaire en el circuito callejero de Detroit.

A esto se sumó la ruptura de la alianza estratégica-comercial de Arrow McLaren y al otro día llegó el tsunami tras la baja de Canapino. Todas las partes se llamaron a silencio en medio de una ola de rumores, conjeturas y elucubraciones. Una vez que se reunieron en la base de la escudería en Indianápolis el lunes, se tomaron otros tres días para confirmar el futuro.

Canapino estará presente el próximo fin de semana en Laguna Seca, pero, más allá del comunicado de prensa del jueves y del video que hizo el propio piloto, algunas cosas no quedaron claras y esta entrevista ayuda a tener claridad sobre lo ocurrido.

-¿Qué pasó con el diálogo en la radio?

-Fue un momento de calentura que lo tienen todos y pasa en la IndyCar. Yo como dueño de equipo me escuché y pienso que fue desafortunado de mi parte y no debe volver a ocurrir. La categoría no lo ve mal, ni Zak Brown (jefe de McLaren). Es parte de esto.

Juncos sobre su diálogo por radio y la ruptura con Arrow McLaren

-¿La ruptura con McLaren fue por porque no se pudieron conseguir los sponsors o por lo que pasó con Pourchaire?

-El statement (declaración) que pusieron en su comunicado fue muy claro y el nuestro también. La relación con McLaren era una alianza estratégica que no había comenzado, por lo que expliqué que tanto la parte comercial y de marketing de ellos había cambiado, y la nuestra había sido creada. Con lo cual estaba todo muy demorado porque además arrancó el campeonato y estábamos con una dinámica tremenda. Pero lo más importante es que la relación con los equipos está bien, corremos con Chevrolet ambos, estamos dentro de la IndyCar con los mismos objetivos. La relación que tienen Brad Hollinger con Zak Brown es de muchos años de amistad. La mía es mucho menor, pero lo bueno es que la relación sigue como antes y a partir de ahora miraremos para adelante.

-¿Y por qué se termina entonces?

-La terminaron ellos por los hechos que ellos manifestaron en su comunicado. No tengo nada para objetarles. Es un equipo de los más grandes del mundo y ellos tienen también sus protocolos, sus pólizas, sus maneras y consideraron que era motivo suficiente para terminarla y nosotros dijimos que estábamos muy agradecidos por lo que hicimos hasta ese momento que por ahí no fue nada, pero estaré siempre agradecido. Quizás el día de mañana se puede repensar todo esto. La relación está muy bien.

-¿Por qué tomaron la decisión de bajarlo a Agustín una hora antes de salir a pista?

-No fue una hora antes. El equipo dirigido por David O’Neill que es nuestro director de equipo, quien tiene muchísima experiencia en F1, tomó una decisión importante en ese momento, basada en todo lo ocurrido en la semana. David concluyó que Agustín no estaba lo suficientemente tranquilo y concentrado debido a la situación por lo que decidió que no debería correr. Habló con Brad, habló conmigo. Brad entendía el punto de vista de David y era algo que había analizado por todo lo ocurrido en los días de la semana, no es que se dijo a último momento. En ese momento entendí la situación y pensé que fue lo mejor para Agustín.

Juncos explica cómo se tomó la decisión de bajarlo a Canapino en Road America

-¿Cómo se lo comunicaron a Agustín?

-Él habló con Agustín en privado y David ve indicios de que no estaba lo concentrado y tranquillo para lo que significa una carrera de esa magnitud. Y por protección de Agustín y de los rivales y por toda la situación que se venía dando, él (O’Neilll) consideró que no debía correr. Cuando le habló a Brad, él no estaba en la pista porque estaba trabajando. Un viernes es complejo para Brad y había que hablarlo con él porque es el que está financiando la mayoría de esto. En ese momento Agustín tuvo que ir a la sesión de autógrafos porque es obligatorio por reglamento. Se tomó la decisión y se tomó el tiempo que teníamos que tomar. Se enteró cuando termina la sesión de autógrafos. Para Agustín fue un balde de agua fría y también para todos los argentinos, y eso yo lo entiendo. Entendí que Agustín no había podido entender la situación y yo habiendo vivido 20 años en ambos lados tengo la capacidad de entenderlo. Afortunadamente ahora Agustín lo entiende también y eso nos enseñó mucho a todos.

-¿Si ustedes decían que Agustín corriera podían interceder sobre la decisión de O’Neill?

-Obviamente. Brad Hollinger y yo podemos hacer lo que queremos. Pero en ese momento Brad coincide con O’Neill y es un tipo con más de 20 años de experiencia en F1. Yo llevo dos años de experiencia full time en la IndyCar. Y tengo a uno de los mejores en el equipo con él. Quizá si alguno de ustedes que están en Argentina podrían haber estado acá de pronto habrían pensado que no estaba para correr. Acá fue bien visto, tanto los fans, los periodistas y todo el mundo lo vieron como algo positivo, pero en la Argentina se vio todo al revés y ahí vamos al tema cultural.

-¿Hubo algún problema con los sponsors que hizo que Agustín no corriera? ¿Está comprometido de acá a fin de año?

-Es como lo dije siempre. Estamos comprometidos con los dos pilotos. Sabíamos que en este 2024 no íbamos a contar con apoyo de Argentina. Este año el ciento por ciento del financiamiento del equipo es de Estados Unidos. Elegimos a Agustín y a Romain Grosjean. No tiene nada que ver con una cuestión económica lo que ocurrió. Cero. Lo dijimos en su momento y Brad lo volvió a ratificar en un reportaje que salió el miércoles.

Ricardo Juncos aclara que no lo bajaron a Canapino por un tema económico, si la categoría intervino o no y si es cierto que Agustín quiso volver a Argentina

-¿Cómo fue la reunión del lunes?

-Nos juntamos todo el equipo para que todos estuviésemos de acuerdo, junto con la gente de marketing, con O’Neill, quien había impulsado su decisión. Era muy importante que Agustín entendiera todo y pudiera ponerse de todos lados. Es como un jugador de fútbol que lo sacan de un Mundial o un boxeador que en la esquina le tiran la toalla y se termina la pelea, pero el boxeador quiere seguir peleando. Esto es lo mismo, acá Brad Hollinger tiró la toalla; digo él, pero digo todos, para protegerlo (a Agustín). Obviamente Agustín no lo entendió en el momento como no lo hubiera entendido nadie. Yo podía ver qué estaba pasando de ambos lados. Y sabía que Argentina no se iba a entender. Lo mejor fue que Agustín entendió todo, y fue un antes y un después para él también. Hay que pensar que hace un año y medio que llegó acá y es todo muy diferente. Para mí es más fácil porque hace 22 años que estoy acá y se entiende la metodología, los protocolos. Es una carrera de autos, no es tan grave. Cuando vos ponés en la balanza lo positivo y negativo, y sacás la pasión de lado tiene mucho sentido y tomamos la decisión correcta.

-¿Agustín se quiso bajar en algún momento o volverse a Arrecifes?

-A mí no me dijo nada. Sí nos dijo (el viernes) que quería correr y que quedara claro que él no estaba de acuerdo con la decisión, y que quería subirse al auto y seguir corriendo. Pero, en ese momento David O’Neill le dijo que la decisión estaba tomada. Agustín es muy inteligente y entendió todo. Todos aprendimos sobre cómo manejarnos y estas cosas van a pasar y van repetirse en otras carreras por lo de las redes sociales. La categoría también tiene que hacer algo para tener un plan de acción que sea unido a todos y que haya un consenso entre los equipos, los pilotos y la categoría. Eso hoy no lo hay y cada uno reacciona a su manera y como piensa.

-¿La categoría tuvo algo que ver o fue solo decisión de ustedes?

-Ciento por ciento fue decisión nuestra.

-¿Sienten que salieron fortalecidos de todo esto?

-Totalmente. A Agustín se lo ve diferente, como distendido, como que fue un aprendizaje muy grande para él también. En el caso de David O’ Neill, él tenía un panorama más claro y sabía lo que iba a pasar, las reacciones y que Brad Hollinger lo iba a entender. Vamos a ser mejor de lo que éramos.

Canapino volverá a correr este fin de semana en Laguna Seca (Juncos Holliner Racing)

-¿Tomaron alguna decisión sobre cómo manejarse de ahora en adelante con la comunicación?

-Hay que ajustar algunas cosas sobre lo que pasó. Está en los planes de la categoría hacer una reunión con todos los equipos para definir en base a todas las experiencias sobre cómo reaccionamos, qué quieren ellos de los pilotos, y qué queremos los equipos. Son tres partes. Y después están los fans que ven las acciones y según cada país se reacciona de manera diferente. Es una categoría con 15 nacionalidades corriendo, por lo cual es diverso y hay que lograr de alguna forma contentar a todos y por ahí no hay una fórmula mágica que se ayude a cubrir todo esto.

-¿Y con las redes qué se puede hacer?

-Eso está en la gente. Son medios gratuitos en los que la gente puede opinar de un hecho X. Algunos lo hacen bien, otros mal, pero eso no lo puede controlar nadie. Pero lo que sí podemos controlar es que hay un concepto único en los equipos y la categoría. Esto va ayudar mucho para que nos entendamos. Porque nosotros salimos con un comunicado X, y un piloto o la categoría no entiende para qué lo mandamos. Que un piloto no tenga que correr demuestra la gravedad del asunto. Fue una llamada de atención a todos. Ojalá podamos tomar consciencia todos, sabiendo que todos somos seres humanos y que estamos en una actividad de alto riesgo. Esto es un antes y un después para nosotros y para Agustín.

-¿Fue la peor semana de tu vida?

-No, hubo semanas tremendas y ha pasado mucha agua bajo el puente y no quiero mirar hacia atrás. Cuando vi el incidente del domingo (toque de Pourchaire a Canapino) ves que viene el huracán y que te va a pasar por arriba. No había mucho más que pudiésemos hacer y siempre tratamos ser directos con lo mensajes. Fue todo muy inesperado y atípico. Pero todos pudieron entender qué pasó y por qué pasó. Pero creo que no hay mal que por bien no venga y ahora estamos mejor que antes.

Canapino demuestra un franco ascenso en cada carrera en la IndyCar (Juncos Holliner Racing)

-¿De lo que se está perdiendo Netflix, no?

-(Risas) Claro, si hubiesen estado las cámaras encima, es lo que decían todos.

-¿Los cuatro días que se tomaron para confirmar la continuidad de Agustín fue saber bien qué querían publicar?

-Totalmente. Además, Hollinger estaba de viaje y teníamos que esperarlo para que todos tratáramos de entender bien qué había pasado. Yo quería escuchar a todos los integrantes del equipo para que todos dieran su punto de vista. Pero quedó todo muy aclarado, logramos el consenso, organizamos cómo publicar el comunicado y el video que luego hizo Agustín.

-¿Hay buenas expectativas para Laguna Seca?

-Es alta la expectativa porque nos fue bien. Cambia el clima porque corremos en otra época del año. No está faltando la cuota de suerte, porque el nivel es muy alto y demostramos una mejora. Lo que pasó fue una locura y fue algo inesperado. Es un deporte y tomamos una decisión que consideramos en ese momento que era la mejor.