Ricardo Centurión reapareció en un video tras la polémica en torno a su paradero ante la ausencia a los entrenamientos de Vélez

Ricardo Centurión reapareció públicamente

Ricardo Centurión hizo su reaparición pública durante las últimas horas luego de haberse mantenido alejado del mundo del fútbol durante varias semanas, lapso en el que incluso llegó a haber preocupación sobre su paradero, ya que había cortado todo tipo de contacto con Vélez Sarsfield.

Desde una terraza, el futbolista se filmó exhibiendo una campera retro de su club, idéntica a la que utilizó el compositor y DJ Bizarrap -reconocido hincha del Fortín- en su última producción.

“Acá tengo la campera, la verdad es una locura. Buenísima. La que usó el Biza en el video, con el escudo de Vélez. Terrible. De parte de Ricky Centurión”, dijo el delantero en un video que fue publicado en la cuenta de Instagram donde la prenda se puso a la venta.

Se tratan de las primeras imágenes del atacante surgido en Racing luego de las declaraciones del presidente del club de Liniers, Fabián Berlanga, que generaron inquietud por la situación que atraviesa el jugador.

En la antesala del duelo entre Vélez y Arsenal por Copa Argentina, el 5 de junio pasado, el directivo había encendido las alarmas al contar que Centurión se había desconectado completamente de sus obligaciones profesionales y no respondía llamados ni mensajes.

“Cortó la comunicación con nosotros. Es muy triste porque pusimos todo a su disposición. Hace una semana, casi 10 días que no tenemos información de él. Queremos encontrarlo porque en esta situación se puso difícil”, reveló. Poco después, la directiva llevó tranquilidad al asegurar que estaba en un domicilio familiar ubicado en la Zona Sur.

Ricardo Centurión no juega un partido oficial desde hace más de un año

El futuro de Centurión como futbolista es una incógnita. No juega un partido oficial desde el 16 de abril de 2023, cuando vistió la camiseta de Barracas Central.

Desde la llegada de Gustavo Quinteros como DT, el club intentó recuperarlo con un enfoque multidisciplinario, acompañándolo por profesionales de distinta índole. El futbolista se presentó desde el primer día a los entrenamientos en la Villa Olímpica y pasó la revisión médica luego de haber estado ocho meses inactivo tras su breve etapa en el Guapo.

Parecía que todo marchaba de la mejor manera. Sin embargo, sobre el cierre del certamen pasado regresaron las ausencias a los entrenamientos. Y, según cuentan en Liniers, además apareció en una práctica con el automóvil chocado, sin un relato coherente respecto del incidente. Luego, dejó de concurrir al club.

“Estoy muy triste. Hablé mucho con Ricardo, tratamos entre todos de ayudarlo en lo que podíamos para que él pueda volver a jugar al fútbol y estar bien, lamentablemente no pudimos. Él no pudo, ojalá podamos ayudarlo para que él pueda hacer una recuperación, primero como persona, como hombre de bien, y después como jugador de fútbol”, lamentó Quinteros.

En la misma sintonía se manifestó durante la última semana Lucas Pratto, quien coincidió con Centurión en el conjunto velezano. “Cuando llegué, Riky estaba justo en el medio de no saber qué hacer; si seguir en Vélez, si pelearse con el mundo o si seguir siendo una persona positiva para él mismo, para el grupo y su entorno”, recordó sobre la convivencia interna en una entrevista con el programa Poco Correctos de El Trece.

“Él dijo que la hija o el hijo era algo que lo había ayudado mucho, pero empezó a no jugar y volver al tema... no digo adicciones, porque no sé realmente qué es lo que tiene, si es que tiene una adicción, pero a perder el rumbo. Nosotros le hablábamos, pero si vos no te dejás ayudar es muy difícil”, agregó el delantero.