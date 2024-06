La guerra por el poder en la barra de Godoy Cruz se trasladó a las redes: tres hermanos, acusaciones cruzadas y una confesión

La bandera de discordia en la hinchada de Godoy Cruz

Esta tarde Godoy Cruz enfrentará a Rosario Central en un estadio vacío. Y no porque sus hinchas hayan dejado de confiar en el equipo dirigido por Daniel Oldrá o porque de repente la pasión que los embarga haya desaparecido. Es que el club mendocino deberá cumplir el primer partido de los dos a puertas cerradas que la AFA le impuso como sanción por los incidentes generados por la interna de la barra que obligaron a suspender el partido contra San Lorenzo del 25 de mayo pasado, cuando apenas iban cinco minutos del segundo tiempo.

Semejante castigo originó que los simpatizantes que quieren de verdad al club se expresaran en contra de los barras rentados, quienes para intentar sacarse responsabilidades decidieron llevar su batalla a las redes cruzándose acusaciones y admitiendo una cantidad de delitos y de complicidad con dirigentes, políticos y policías que asusta. De un lado el jefe histórico, Daniel el Rengo Aguilera, preso por liderar una banda narco. Del otro sus hermanos, Diego, alias el Asesino, también preso, y Carla, la mujer que lleva las cuentas de la popular, que acusan al Rengo de querer todo el negocio para él y de manejarlo con joystick desde intramuros. Y en el medio el Gordo Eze, el hombre que lideró hasta hace poco la tribuna tombina, y que fue acusado de traicionar a los hermanos Diego y Carla para intentar quedarse con todo. Una saga familiar que deja al descubierto la cara económica de la violencia en el fútbol. A punto tal que en las cartas cruzadas que publicaron por las redes, el Gordo Eze hace una aclaración antológica: “¿Ahora yo soy el malo? Si cuando estaba yo, todos hicieron plata”. A confesión de partes, relevo de prueba, señor juez.

Posteo del Rengo Aguilera

El primero que decidió jugar la carta “emotiva” para limpiar sus culpas fue el Rengo Aguilera. En una insólita misiva titulada “Al pueblo Bodeguero”, expresó: “Hoy me dirijo a ustedes ya que la difamación hacia mi persona por aquellos que decían ser mi familia es demasiado intolerante y ustedes tienen que saber la verdad. Como sabrán hace poco tiempo las personas que toman las decisiones en La Banda del Expreso, pusieron al frente de la misma a un desconocido, lo que a mí me parece algo totalmente vergonzoso y una falta de respeto para La Banda del Expreso. Todos sabemos que hace tiempo se está pidiendo un cambio, donde la hinchada y un grupo de barrios están dispuestos a buscarlo, sin violencia y sin perjudicar al club, a lo que les aconsejé y lo voy a seguir haciendo. Por eso quiero decirles que voy a tomar la primera decisión de la cual me hago totalmente responsable y es que en la página oficial de LBDE (La Banda del Expreso), pondré las imágenes y nombres de esos que se hicieron pasar por hinchas y agredieron a los verdaderos hinchas que los enfrentaron en la popular”.

En la carta, el Rengo Aguilera trata de desligarse de la muerte de su hermano Walter en prisión (sus hermanos lo acusan de que lo usaba como dealer y por eso murió de sobredosis) y también deja en claro que pretendía que el poder lo tomara su hijo, pero el resto de la familia le pegó y lo corrió de la tribuna. Increíble.

Carla Aguilera, en su Instagram

Al toque salió a contestarle Carla, la hermana que tiene un proceso por incidentes en el estadio, pero está en libertad. Y no sólo lo acusa de que el resto de la familia está en prisión por su culpa, sino también de ser hincha de Boca, de entregarle una bandera de la barra a sus rivales de Independiente Rivadavia para desprestigiarlos y de haber armado con la Policía y la dirigencia todo lo que ocurrió en la tribuna. En su estado de Whatsapp y con un texto plagado de errores ortográficos (NdR: Infobae lo publica textual) dice cosas como ésta: “Vos justamente venís hablar de los colores de Godoy Cruz que yo nací hincha del Tomba no como vos que te tira más los colores de boca, que venías armando todo esto con la dirigencia y la policía solamente por poder y por la plata. Todo lo que a estado pasando sos responsable con dirigentes y jefe del operativo amigo del gordo exe. Desprestiguiaste a la bande del expreso prestando a tus amigos del parque (NdR: por la barra de Independiente Rivadavia) la bandera que tenías en tu casa que te regalaron tus amigos de Chacarita. Encima mandaste al Ariel Chirino (NdR: presunto mano derecha del Rengo en la tribuna) con el mismo jefe del operativo a retirar los micros y custodiarlos hasta la cancha para tu gente. yo no hablo por hablar y cuando sea el momento de subir fotos lo voy hacer pero espero nunca llegar a ese momento tan incómodo”.

Carta abierta de Daniel Aguilera

También por Instagram se sumó el hijo menor de Diego Aguilera, aunque todos creen que la carta la escribió desde la cárcel el propio Asesino. Y ahí, también con una ortografía cuestionable -se vuelve a citar textual-, deja al desnudo la interna como pocas veces se vio en una barra y menos en una familia que controla una tribuna de Primera hace más de 20 años. “Mandas allanamientos mejor ponete oficial rengo y no sos digno del apellido aguilera sos un paco un ortiva. Rengo paco deja de victimizarte si el q lleva los problemas a la cancha sos vos la banda del expreso es y va a ser siempre la misma no te olvides q sos lo q sos gracias a tus hnos a los q ahora queres correr batiendole la cana con el gorod eze y no no hagas subir las fotos del comisrio q t firmo la responsabilida de los micros deja de meter al club y mandale cumbia rengo paco vos y los sub alternados hagna caso con ariel chirino a la cabeza como el paco nro 2 y ya saben dejen de llevar problemas a la cancha ustedes los dirigentes y la policia”.

El famoso Gordo Eze en su Instagram

Pero faltaba un protagonista de esta historia de terror y no se quiso quedar afuera. El famoso Gordo Eze. Que dice que lo obligaron a responder porque Carla Aguilera con su historia en redes lo nombró. Y entonces se despacha contando todos los ilícitos. “¿Ahora soy el malo? Bien que cuando estábamos todos manejaban entraditas, todos pedían. El tiempo que manejé yo todos hicieron plata, así que a mí no me nombres, nena. No me hagas decir cosas que no quiero porque si hablamos de plata y esas cosas por acá no sirve. Y a mí al día de hoy los dirigentes me responden el teléfono. Nunca antifamilia, nunca ruchi, nunca ortiba”.

Todo lo que se ventiló por las redes ya está en manos del fiscal Gabriel Blanco, quien lleva adelante el proceso que se inició en aquel encuentro fallido frente a San Lorenzo por la interna barra y que ayer logró la detención de dos de los violentos, aunque aún quedan cuatro prófugos mientras la situación sigue siendo crítica y todo preanuncia una nueva batalla sangrienta de la cual los únicos perjudicados son los hinchas del club, sancionados por una guerra ajena que mezcla dinero, poder y complicidades por doquier.