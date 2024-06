Condenaron a ocho meses de prisión a tres aficionados del Valencia por insultos racistas a Vinicius: el fuerte comunicado del brasileño

El delantero brasileño del Real Madrid Vinicius Jr, a su salida de los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid, tras declarar por videoconferencia desde un juzgado de Madrid, en condición de víctima, por los insultos racistas recibidos en el estadio valenciano de Mestalla (EFE/ Fernando Alvarado)

Tres aficionados del Valencia fueron condenados este lunes a ocho meses de prisión (más la prohibición de dos años para entrar a estadios de fútbol) por haber proferido insultos racistas en Mestalla contra Vinicius Jr, estrella del Real Madrid. Además, deberán hacerse cargo de las costas del proceso legal.

Todas las partes cerraron un acuerdo de conformidad al que se adhirieron en una rápida vista y que contempla la condena de los acusados por un delito contra la integridad moral con el agravante de odio. “A la vista del reconocimiento de los hechos por parte de los acusados, nos adherimos”, señaló la Fiscal de Delitos de Odio Susana Gisbert, a la que siguieron en los mismos términos el resto de representantes.

Las defensas de los tres acusados pidieron la suspensión de la pena de prisión, una petición que entraba dentro del pacto alcanzado la Fiscalía, LaLiga, la Federación Española y el Real Madrid y Vinícius y que ahora deberá confirmar la jueza. El pasado 21 de mayo de 2023, en un enfrentamiento entre el Valencia y el Real Madrid, Vinicius denunció haber recibido insultos racistas por parte de seguidores ubicados en la Grada de Animación. El partido se paró unos minutos, el jugador identificó a uno de los acusados y, tras la denuncia de LaLiga esa misma noche, se identificó a otros dos con las cámaras internas del Valencia.

El posteo del atacante brasileño

El atenuante del arrepentimiento, que ha incluido a petición de Vinicius Jr y del Real Madrid una carta de disculpa y el reconocimiento a viva voz de ese arrepentimiento en la vista, ha supuesto la rebaja de un tercio de la pena, por lo que la pena inicial de doce meses de prisión se redujo a ocho y la de tres años sin poder acceder a partidos en estadios donde se celebren partidos de la Liga o la Federación Española quedó en dos.

“Muchos me pidieron que lo ignorara, muchos otros dijeron que mi lucha fue en vano y que debía simplemente ‘jugar al fútbol’. Pero, como siempre he dicho, no soy víctima del racismo. Soy un atormentador de racistas. Esta primera condena penal en la historia de España no es para mí. Es para todos los negros. Que otros racistas tengan miedo, se avergüencen y se escondan en las sombras. De lo contrario, estaré aquí para cobrar. Gracias a La Liga y al Real Madrid por ayudar con esta convicción histórica. Más por venir…”, escribió el delantero, de 23 años, en su cuenta en la red social X.

Con información de EFE

EL COMUNICADO DEL REAL MADRID TRAS EL FALLO

El Real Madrid C. F. comunica que el Juzgado de Instrucción nº 10 de Valencia ha dictado hoy lunes, 10 de junio de 2024, sentencia condenatoria en conformidad contra los tres jóvenes acusados de increpar, con gritos y gestos racistas, a nuestro jugador Vinicius Junior en el partido de Liga que se celebró el 21 de mayo de 2023 en el estadio de Mestalla entre el Valencia C. F. y el Real Madrid C. F.

Los tres acusados han sido declarados culpables de un delito contra la integridad moral de Vinicius Junior, agravado por haber actuado con motivaciones racistas, y se ha decretado para cada uno de ellos la pena de ocho meses de prisión y la prohibición de acceder a estadios de fútbol por un período de dos años.

Los tres acusados han aceptado su responsabilidad penal y han hecho pública una carta de disculpas dirigida a nuestro jugador Vinicius Junior, al Real Madrid C. F. y al resto de personas que se sintieron denigradas y ofendidas con su comportamiento. Además de mostrar su arrepentimiento, los tres acusados piden en su carta a los aficionados que se destierre en las competiciones todo vestigio de racismo e intolerancia.

Esta es la primera condena por hechos de esta naturaleza que dictan los juzgados y tribunales penales.

El Real Madrid, que ha ejercido junto a Vinicius Junior la acusación particular en este procedimiento, seguirá trabajando para proteger los valores de nuestro club y erradicar cualquier comportamiento racista en el mundo del fútbol y del deporte.