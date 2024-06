Talleres eliminó a Colón y podría ser el rival de Boca en los octavos de la Copa Argentina: así está el cuadro

Los mejores momentos de Talleres de Córdoba vs. Colón de Santa Fe por la Copa Argentina (TyC Sports)

Talleres de Córdoba le ganó 1-0 a Colón de Santa Fe y se clasificó a los octavos de final de la Copa Argentina. En esa instancia podría jugar con Boca Juniors si el Xeneize vence a Almirante Brown. En el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario la T se impuso con el tanto de Federico Girotti en el final del primer tiempo y el equipo de La Docta sigue en la pelea de sus tres competencias.

Fue un encuentro que se vio interrumpido en dos oportunidades por los incidentes en la tribuna general del Sabalero, que tiene una interna entre sus dos barras bravas. El cotejo se tuvo que parar en dos oportunidades durante la primera mitad, a los 10 de minutos y a los 29. Primero por bombas de estruendo que cayeron en el área que ocupó Guido Herrera. Más tarde porque algunos se subieron al alambrado.

En este marco, el juez Maximiliano Ramírez le dijo a los efectivos de seguridad que si el clima no se tranquilizaba, suspendía el encuentro. Fueron los propios jugadores del Negro que se acercaron a su parcialidad y les pidieron que se bajen a quienes estaban arriba del alambrado.

Una vez que dejaron el alambrado el encuentro se reanudó y hasta la media hora no hubo muchas emociones. El árbitro dio seis minutos de tiempo extra por las demoras y en el minuto 48, Talleres se supo en ventaja gracias a su goleador, Federico Girotti, quien ganó entre dos marcadores y pese a que uno de ellos lo agarró de la camiseta y nunca lo soltó, el ex delantero de River Plate y San Lorenzo metió un cabezazo y firmó el 1-0. Fue el octavo gol del punta en 25 partidos en este 2024. En el conjunto cordobés suma 15 tantos y una asistencia en 62 encuentros.

Incidentes en la tribuna de Colón de Santa Fe en el encuentro ante Talleres de Córdoba por la Copa Argentina (TyC Sports)

En la segunda mitad, Talleres fue superior en el arranque, pero careció de profundidad y luego bajó su intensidad. Colón no se rindió y fue a buscar el empate. El entrenador del Sabalero, Iván Delfino, puso lo mejor que tuvo en la ofensiva y mandó al campo de juego a Javier Toledo, Nicolás Delgadillo y Cristian Bernardi.

En los últimos minutos, el conjunto santafesino se siguió acercando y llegó al área rival, pero no pudo convertir. En tanto que Girotti se perdió un gol increíble con una palomita cuyo cabezazo se fue desviado. En el cuarto minutos de tiempo extra, Toledo se fue expulsado por golpear a Juan Portilla y ya no hubo tiempo para cambiar la historia. Ni bien se terminó el cotejo, los jugadores de Colón le reclamaron al juez Ramírez por qué no dio más tiempo ya que en el último minuto el partido estuvo parado por la roja de Toledo.

Fue triunfo para Talleres que aguarda por el ganador de Boca Juniors-Almirante Brown, que jugarán el miércoles 19 de junio en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, desde las 21:10. En tanto que el elenco cordobés, uno de los cuatro líderes de la Liga Profesional, jugará por la quinta de local ante Platense, el viernes 14 a partir de las 19.

La T tiene un gran presente ya que se clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores, donde se enfrentará a River Plate. El conjunto santafesino, por su parte, manda en la Zona A de la Primera Nacional y este domingo visitará a Deportivo Madryn desde las 15:10.

