Sufrió un escalofriante tackle, quedó inconsciente y tuvo un gesto con su hija en el campo que emocionó a los fanáticos

Un rugbier noqueó a otro con un tackle y fue expulsado

Los seguidores tanto en el Accor Stadium como frente a sus televisores fueron testigos de una escalofriante secuencia durante el duelo entre Blues y Maroons en la National Rugby League (NRL), que dejó paralizados a todos al ver a la figura de los Maroons, Reece Walsh, noqueado por un violento tackle de Joseph Sua’ali’i.

El joven de 20 años fue expulsado por la entrada que realizó ante el defensa al comienzo del encuentro. En escenas aterradoras, Walsh quedó inconsciente sobre el césped durante varios minutos antes de poder salir del campo mientras era asistido por los entrenadores.

El incidente ocurrió en el sexto minuto del partido. El juego continuó hasta que el árbitro Ashley Klein finalmente lo detuvo para ver cómo se encontraba el jugador. Sin dudarlo, el réferi se negó a permitir que el extremo de los Blues protestara por su inocencia y lo echó del terreno de juego a los 7 minutos, haciendo que se convierta en el sexto jugador de los Blues en la historia en ser expulsado en un choque de Origin, el evento anual al mejor de tres entre dos equipos representativos del estado australiano.

Tras abandonar el campo, el personal médico que lo revisó calificó la lesión que había sufrido en la cabeza de categoría 1, por lo que, aunque no hizo falta derivarlo a un hospital de inmediato, la evaluación determinó que no podía regresar a disputar el resto del partido.

La preocupación sobre su estado de salud se podía palpar en las gradas, donde también estaba su hija Leila mirando el encuentro y seguramente asustada por las imágenes de su padre en esas condiciones. Entendiendo eso, y tras recuperarse, el rugbier no dudó en ir a buscarla y cargarla sobre sus brazos en una imagen que se hizo viral: “Esta es mi pequeña Leila”, dijo Walsh tras el encuentro sosteniendo a su hija. “Ella es mi par y es mi roca. Ella es la razón por la que salgo y me pongo esta camiseta”.

Walsh fue a buscar a su hija a la grada

En cuanto al agresor, Joseph Sua’ali’i podría enfrentar una suspensión de cuatro partidos, según los informes de la jugada. Sin embargo, tiene derecho a apelar dicho castigo, aunque se perdería cinco juegos si el panel lo declara culpable.

Tras el final, Sua’ali’i expresó su decepción por su acción en Instagram, compartiendo una foto en la que se estaba retirando del campo: “Emociones encontradas. Decepcionado, dejé que mis hermanos, mi familia y mi estado cayeran. Bendecido y honrado de ponerme la camiseta azul”.

Ante los medios de comunicación, el joven expresó su arrepentimiento: “No quise hacer eso en absoluto. Entré allí para tacklearlo y accidentalmente le pegué en la cabeza. Espero que esté bien. Espero que su familia esté bien. No quise golpearlo en la cabeza. No me he comunicado todavía, pero es algo que haré”.

Por su parte, Walsh minimizó el incidente: “Me dio en la barbilla, eh. Todo es parte del juego, así que fue un golpe involuntario y tengo que seguir aguantando los golpes. Realmente no quiero comentar demasiado sobre eso (si Sua’ali’i debería haber sido expulsado)... Sólo tengo que salir y seguir jugando. Nosotros seguimos adaptándonos y cuando llega la adversidad, lo tomamos con calma”.

Los Blues nunca se recuperaron del incidente y sufrieron el hecho de jugar con un jugador menos durante todo el partido. Los Maroons, por su parte, aprovecharon el hombre extra para atacar por el borde izquierdo, logrando una victoria por 38-10 en territorio rival.

Walsh se perderá los próximos dos partidos de Brisbane según la política obligatoria de conmoción cerebral de 11 días de la NRL, pero sería libre de regresar para el segundo partido en Melbourne si Billy Slater quiere elegirlo.

LA ESCALOFRIANTE SECUENCIA TRAS EL TACKLE

Reece Walsh quedó tendido en el césped (Getty)

Reece Walsh no pudo levantarse por sus propios medios en un principio (Getty)

El jugador quedó inconsciente tras el golpe (Getty Images)

El personal médico le dio el alta, pero no podrá jugar por los próximos 11 días (Getty)

Walsh fue a buscar a su hija en la grada (Getty)