La sugerente frase de Adam Bareiro en medio del tironeo de Boca y River por su pase

En todos los mercados de pases, hay una novela que marca el pulso de la ventana de transferencias en el fútbol argentino. Sea corta o larga, siempre existe una historia que se lleva los flashes, mientras los demás equipos empiezan a reforzarse pensando en el siguiente semestre. Y todo parece indicar que ese lugar será tomado por Adam Bareiro porque el delantero de San Lorenzo es disputado por Boca Juniors y River Plate, este último posible competidor del Ciclón en una hipotética semifinal de Copa Libertadores.

En una entrevista posterior a la clasificación a los octavos de final del certamen continental, Bareiro se sinceró en charla con ESPN: “No sé qué va a ser de mi futuro. Lo que sé es que disfruté al máximo con esta camiseta, estoy muy feliz”. Esa frase retumbó en el Bajo Flores en referencia a la máxima figura que posee el plantel de Leandro Pipi Romagnoli y el Millonario metió la cola para llevárselo a Núñez, aunque en las últimas horas se sumó el Xeneize y dejó la historia abierta para lo que se viene. Sin embargo, si había quedado alguna duda de que el delantero abrió la puerta para su salida, quedó descartada con nuevas declaraciones en medio de su convocatoria a la selección de Paraguay.

En conferencia de prensa, el punta de 27 años se refirió a su futuro en la previa al amistoso de este viernes desde las 21:30 (hora argentina) ante Perú: “Es difícil centrarse en los aspectos personales cuando hay tantos rumores detrás, pero estoy con la tranquilidad de que si esos rumores están es porque estoy haciendo bien las cosas. Me costó llegar al momento que estoy hoy, con plena madurez, mucha confianza encima y con el buen juego que tengo en San Lorenzo”.

Sobre el final de su respuesta, el atacante con pasado en Olimpia, Nacional (Paraguay) y Rayados de Monterrey, entre otros clubes, no descartó una salida en este mercado: “Ahora, toca centrarme en la selección y, al día de mañana, voy a ver que va a hacer de mi futuro con San Lorenzo o con cualquiera de los otros clubes”. La baja cláusula de rescisión (USD 3.500.000) es una tentación para buscar un goleador que sobresalió en el ciclo de Ruben Darío Insua y viene de marcar 6 de 10 tantos marcados por su equipo en la pasada Copa de la Liga.

Adam Bareiro marcó 40 goles en 120 partidos con San Lorenzo (Rodrigo Valle/Getty Images)

Adam Bareiro estuvo a un paso de emigrar en la anterior ventana de transferencias, pero el jugador permaneció en el plantel porque ningún ofrecimiento, entre ellos el de Athletico Paranaense de Brasil, alcanzó la cláusula de ese momento, fijada en USD 7.000.000. En este escenario, firmó una actualización de su vínculo hasta diciembre de 2025 con una rebaja del 50% en ese monto económico.

El primer club que movió sus fichas para atraerlo fue River Plate. La entidad presidida por Jorge Brito contactó al agente del jugador para pactar una reunión esta semana con la intención de interiorizarse en la posible contratación. El mánager Azulgrana, Néstor Ortigoza, sentó su postura en ESPN: “No estaría bueno que se vaya para jugar en Argentina, me gustaría que se vaya afuera. Hay muchos rumores. Pero al día de hoy, al club no llegó nada. San Lorenzo sabe que tiene que vender, que hay que levantar inhibiciones y que tenemos que reforzar el equipo”.

Además, el Pipi Romagnoli se mostró sorprendido cuando le preguntaron sobre una venta de su goleador a la Banda: “Lo que me estás comentando no lo sabía, me acabo de enterar. Sí sé que está la posibilidad de que Adam se vaya. Por ahora, no me dijeron nada, me dijeron que no había nada de Bareiro”.

A todo esto, Boca Juniors eligió encarar las negociaciones directamente con el club, ya que elevó un ofrecimiento, que sería superior a la cláusula, de USD 4.500.000 para hacerse con sus servicios, según contó el cronista que cubre la actualidad del Ciclón, Cristian Camiño, en TNT Sports. Pero la intención es hacer oídos sordos y seguir en la postura de venderlo al exterior.

El interés del Xeneize por Adam Bareiro no es de ahora. Basta con escuchar las declaraciones de Juan Román Riquelme destacando el sacrificio del centrodelantero semanas atrás: “El 9 de San Lorenzo compite todo el tiempo. El fútbol es eso para mí, porque el que juega mal, si compite pasa a ser bueno, el que es bueno y compite pasa a ser muy bueno y el que es muy bueno y compite ya... Es Messi. Podés ser muy bueno, pero pasas a ser un jugador normal si no te gusta competir. El 9 de San Lorenzo compite contra el que sea”.

El fútbol brasileño está atento a la resolución de la novela porque hay una institución interesada en ficharlo, pero el sorteo de la Copa Libertadores modificó los rumbos de la negociación. El Atlético Mineiro de Gabriel Milito pensó en el atacante paraguayo; sí, el mismo rival del elenco de Boedo en los octavos de final. Esto hace impensado una venta al cuadro de Belo Horizonte porque reforzaría a un competidor directo. Las próximas semanas serán claves y la vidriera que supone la Copa América podría ofrecerle otros aires. Paraguay comparte el Grupo D con Brasil, Colombia y Costa Rica.