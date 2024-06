Se cerró la salida de una promesa de Boca Juniors al Inter Miami: “Es un sueño jugar con Messi”

Tal como se había informado hace semanas, Boca Juniors transfirió a una de sus jóvenes promesas al equipo de Reserva del Inter Miami. Se trata de Giovanni Ferraina, un marcador central o lateral izquierdo que firmó a préstamo hasta fin de año y ya viajó a Estados Unidos para sumarse al plantel conducido por Gerardo Martino. Su apuesta es adaptarse lo antes posible para ser considerado por el Tata en el equipo profesional y así cumplir el sueño de jugar al lado de Lionel Andrés Messi.

“Estoy muy contento por esta oportunidad que se presenta, con muchas ganas e ilusión para afrontar este objetivo tan grande. Y estoy muy agradecido con toda la gente del Inter y de Boca, porque se brindó para que vaya a este desafío. Estoy muy preparado tanto física como mentalmente”, apuntó el defensor que llegó a la Ribera con apenas 8 años y firmó contrato en el club argentino hasta fines de 2026.

Gio, quien se definió como un central “técnico y aguerrido” que se caracteriza por salir jugando, no pudo evitar hablar de su deseo de jugar con Messi: “Sería un sueño compartir entrenamientos y partidos con él, con el mejor del mundo. Ese es el gran objetivo, poder estar en el plantel con todos los chicos. La oportunidad de jugar con el mejor del mundo es muy grande y ahí voy, con una mochila llena de ilusiones y un gran objetivo”.

Igualmente, le quedará pendiente ponerse la camiseta de Boca en Primera, ya que no llegó a debutar: “Ojalá en algún momento de mi carrera pueda volver y sumar partidos en ese estadio tan lindo, con esa gente hermosa. Es el club que amo y del que soy hincha, las puertas nunca se van a cerrar”.

Giovanni llegó a los 8 años a Boca Juniors y escaló hasta la Reserva antes de ser cedido al Inter Miami

Antes de despedirse, Ferraina fue aconsejado por casi todo el Mundo Boca, incluido el Consejo de Fútbol, el cuerpo técnico (Diego Martínez lo había dirigido en las juveniles), Mariano Herrón (su DT en la Reserva) y hasta el presidente, Juan Román Riquelme: “Agradecido siempre a todos, con el Consejo, con Román, con los técnicos y todo Boca. Todos me hablaron y me dijeron que disfrute y aproveche esta gran oportunidad. Martínez y Herrón coincidieron en que me podía adaptar muy bien allá”.

A priori, Inter Miami dispondría de una opción de compra de 1.500.000 dólares para quedarse con la ficha de la joven promesa boquense. En tanto, Ferraina advirtió que seguirá los partidos de Boca a la distancia y sobre todo a sus ex compañeros Lautaro Di Lollo, Mateo Mendia y Mauricio Benítez, quienes ya pasaron a formar parte del plantel profesional: “Los vi en un grandísimo nivel. A esos chicos también los conozco desde los 8 años, cuando llegué al club. Estoy super feliz por el presente que viven. Boca tiene un plantel espectacular, son todos muy buena gente, los jugadores y cuerpo técnico. Al técnico lo tuve de chiquito y le tengo mucha confianza, sé que va a salir adelante”.

Quizás algo tapado por la presencia de Lautaro Blanco, Marcelo Saracchi y Frank Fabra como laterales, más la amplia cantidad de centrales que tiene Martínez a mano, la mejor opción para Ferraina fue probar suerte en el exterior. Antes de subir al avión, el Categoría 2004 le dejó un mensaje a los simpatizantes xeneizes: “Boca es mi casa, mi segunda casa. Amo mucho ese club. Desearle lo mejor para lo que viene y lo que queda. Ojalá en algún momento pueda volver para vestir esta camiseta”.