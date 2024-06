Se conocieron nuevos detalles de la escandalosa pelea de MMA entre un hombre y dos mujeres

La brutal pelea en MMA de Rumania entre un hombre y dos mujeres

Lo sucedido en Rumania en un evento de Artes Marciales Mixtas resuena alrededor del planeta. Un hombre identificado como El pervertido de Targu Ocna (Ciudad rumana) se enfrentó las luchadoras Bettyshor y Roxana Tutu en el marco de una velada organizada por la empresa de ese país llamada RXF (Real Xtreme Fighting).

El enfrentamiento que se desató dentro del octágono de la Sala Polivalenta de Bucarest sigue en debate. En el marco de la RXF46 MMA, este hombre visiblemente de mayor peso que las dos mujeres las castigó a lo largo de los cinco minutos que duró ese round. La empresa a cargo de la organización decidió difundir la pelea completa en las últimas horas en sus redes sociales, al mismo tiempo que el medio local Gazeta Sporturilor aseguró que las dos luchadoras cobraron cinco mil euros cada una por enfrentarse al Perversul.

“De hecho, la participación fue acordada por todas las partes mediante un contrato. Fuentes del sector revelan que por los 5 minutos en el cuadrilátero con el ‘Pervertido de Targu Ocna’, ¡cada una de las dos mujeres cobró más de 5.000 euros!”, detalló en ese periódico el periodista David Marinescu. Incluso señaló que una de las dos, Roxana Tutu, “nunca había luchado en el ring hasta el combate del miércoles por la noche” y que es reconocida por su participación en el programa Casa Iubirii, un reality local.

Bettyshor, llamada en realidad Beatrice Ungureanu, es identificada en los medios una luchadora profesional de MMA –hace un año protagonizó una pelea femenina que organizó la RXF– aunque en sus redes sociales muestra su costado involucrado en el modelaje.

“Me tomó del casco. Las reglas no eran como debían ser. Sentí los 140 kilos... Tenía algo personal conmigo. Se tomó la pelea en serio. Nos golpeó con el cien por cien de su poder. Golpeó con odio, todo lo que hizo lo hizo con odio”, fueron sus palabras según las declaraciones que replicó el medio WOW News. En ese mismo sitio, Roxana aseguró que sintió “los golpes que di y los que recibí” y reconoció que se sentía “desfigurada” tras la presentación: “Desafortunadamente, Bettyshor estaba un poco peor. Mis felicitaciones a Perversu, no se lo puede juzgar”.

Según afirmaron en la Gazeta, el protagonista de la noche “se hizo famoso hace más de 14 años cuando se vio envuelto en un violento conflicto en el barrio de Rahova, en Bucarest”. Identificado como Sorin Ion, se peleó contra dos personas en las calles y luego brindó una entrevista que tomó gran relevancia. Ahora reapareció para ser otra vez foco de un escándalo: “Esto no es un mensaje para las mujeres, porque yo también tengo madre, hermanas e hijas. Siento haberlas golpeado, simplemente no quería defraudar a mis hijos, las pongo por encima de cualquier cosa. No podía perder. No escogí, tomé lo que me dieron. Roxana era muy fuerte, Bettyshor débil. Le dije a Roxana que lo sentía. Con las chicas ya nunca acepto”, afirmó.

Mientras el debate y el escándalo en torno a este suceso crece, en Rumania también plantearon que hace 2 años se armó una singular pelea en un octágono entre un hombre que pesaba 250 kilos y una mujer que alcanzaba los 80 kg durante una velada en Rusia.