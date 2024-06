Rosario Central presentó a Marco Ruben como nuevo refuerzo: “La posibilidad de jugar con Di María me motivó a volver”

Luego de la llegada de Enzo Copetti, Rosario Central presentó a su segundo refuerzo de cara al próximo semestre en el cual peleará por la Copa Sudmericana, la Liga Profesional y la Copa Argentina. Marco Ruben, goleador histórico del club, volverá a ponerse la camiseta del Canalla a los 37 años.

El delantero oriundo de Capitán Bermúdez, quien vuelve a su casa tras un breve paso por el Deportivo Maldonado de Uruguay, donde se había marchado para retirarse del fútbol, brindó una conferencia de prensa en la cual expresó sus sensaciones y los motivos de su regreso a Central. “Vengo a sumar desde todo punto de vista y mentalizando en dar la talla dentro de la cancha. Tomé la decisión de volver porque puedo ayudar en ese sentido”, indicó.

Ante la consulta sobre los por qué decidió volver del retiro a los campos de juego, Ruben comenzó a enumerar las causas y entre ellas se nombraron a tres personajes icónicos de Central como Miguel Ángel Russo (director técnico), Gonzalo Belloso (presidente) y Ángel Di María, de quien se habla como un posible refuerzo, pese al convulsionado clima que se vive en Rosario.

“Fueron varias cosas. De las principales fue la de compartir una etapa en el club con Miguel (Russo) que es un gran ídolo nuestro y eso fue importantísimo. Después, la reunión que tuve con Gonzalo (Belloso) presidente y ex compañero que pensó que podría tener otra etapa en el club. También lo tengo que decir, de quizás tener la posibilidad de jugar con Ángel (Di María) también me motivó a esto y a volver a jugar al fútbol. Más allá de que después se de o no, fue muy importante en su momento. Una vez que mentalicé, ya no hubo nada más en el medio y las cosas iban a pasar y están pasando, puntualizó el autor de 105 goles con la camiseta auriazul.

Marco Ruben en su primer entrenamiento tras su regreso a Rosario Central a los 37 años (Prensa CARC)

A su vez, reconoció que tuvo charlas con Di María, aunque no reveló el contenido. “Fue uno de mis motores para llegar a lo que está pasando hoy. Ojalá se concrete en este momento u otro. Es uno de los ídolos de Argentina y sería hermoso que juegue en Central”, ahondó.

Acerca del posible retorno de Fideo a su ciudad, en los últimos días se vandalizó un mural dedicado al campeón del mundo y actual jugador del Benfica. “Todavía vas a volver”, fue la pintada que le hicieron a un mural con su imagen que está en el predio de El Torito, que fue el club de Rosario donde Di María comenzó a jugar en su infancia antes de unirse a las inferiores de Central. Según informó el canal TyC Sports, el hecho ocurrió en un horario cercano a la eliminación de la Copa Libertadores que sufrió el equipo que comanda Miguel Ángel Russo tras perder 2-1 contra Peñarol.

En cuanto a la decisión familiar por volver al fútbol profesional, Ruben contó que su esposa terminó aceptando su decisión, aunque en un primer momento hubo resistencia: “Al principio, mi mujer no quería saber nada, se agarraba la cabeza... Pero después me terminó apoyando y me dio la libertad para volver a cumplir el sueño de jugar otra vez en Central”.

“Una de las ventajas que tengo es que ya me retiré dos veces y eso me renovó de alguna manera. Me dio aire, lo hablaba con Fatura Broun. A veces la cabeza no la puedo manejar, pero me siento bien, veo que el club está creciendo, hay buenos nombres y siento que puedo ayudar. Tengo ilusiones, que de eso se vive”, continuó el goleador.

Por último, el futbolista de dilatada carrera con pasos por River Plate, Villarreal de España y Athletico Paranaense, entre otros, señaló: “Sueño con volver a meter un gol en el Gigante, pero tengo otros objetivos. Cuanto más grandes sean, mejor. No voy a regalar nada, tengo muchas ganas de jugar”.

Marco Ruben el día de su retiro de Rosario Central ante Estudiantes de La Plata. El delantero decidió regresar al club con 37 años (Fotobaires)