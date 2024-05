Rosario Central se adelantó a todos en el mercado de pases y presentó un fichaje resonante

Enzo Copetti fue presentado como nuevo refuerzo de Rosario Central (@RosarioCentral)

Rosario Central picó en punta en el mercado de pases y cerró a su primera incorporación de cara al segundo semestre de 2024. Enzo Copetti, ex delantero de Racing y con pasado reciente en el Charlotte FC de la MLS de Estados Unidos, fue presentado oficialmente este viernes en el predio de Arroyo Seco y expresó sus sensaciones tras firmar contrato en el Canalla.

El delantero chaqueño de 28 años, quien estuvo presente en el Gigante de Arroyito el jueves para observar a sus nuevos compañeros en la victoria de Central por 4-1 ante el Caracas FC que lo deja con chances de avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores, recién estará habilitado para jugar en el equipo que dirige Miguel Ángel Russo a partir del 1 de junio, día en el que se abre el mercado internacional de pases (TMS) y podría debutar en la fecha 4 de la Liga Profesional ante Lanús, en Rosario.

“Yo vengo de jugar en un club en Argentina, que siempre te llevaba a ganar todos los partidos y esto es lo que también quiero acá en Rosario. Vengo con con expectativas muy lindas. Hablé con el técnico, un poco con mis compañeros, así que vengo con con muchas ganas de apoyar, de involucrarme rápido en el grupo y tratar de hacer lo mejor”, dijo en la conferencia de prensa que brindó junto al secretario técnico de Central, Federico Lussenhoff.

El atacante surgido de Atlético de Rafaela explicó que ya había estado cerca de arribar al Canalla en otro mercado de pases, pero finalmente se dio su llegada a Racing, donde luego fue campeón. “Se que antes de que vaya a Racing se habían preguntado por mí y charlaron conmigo. Pero bueno, por una cosa u otra no se dio. Con respecto a mi llegada, yo he hablado con con los directivos de acá, que se han comunicado conmigo, les presenté mis intenciones y charlando con con mi familia tomamos esta decisión de volver. En Rosario se preocuparon mucho por mí y eso lo valoro mucho”, continuó.

Enzo Copetti firma su contrato con Rosario Central (@RosarioCentral)

Acerca de las chances de que Central avance a la siguiente fase de la Copa Libertadores (deberá vencer a Peñarol en Uruguay, sino jugará los 16avos de la Sudamericana), Copetti se mostró ilusionado con poder debutar en un hipotético cruce de octavos de final.

“Ojalá sigamos en Libertadores. Sé que es un partido difícil que nos tocan en Uruguay y voy a estar ahí apoyando como siempre. Siempre lo hice en todos los lugares que estuve. Seguir en esta copa internacional es muy importante para para el club, pero sabemos que también está el campeonato argentino, que también es importante. Tenemos que tomar todas las competencias como finales porque Central viene de ser un equipo campeón y tiene que demostrar por qué lo fue”, agregó.

Por último, el ex Racing señaló que llega con ritmo de juego y está dispuesto a comenzar a trabajar a la para del plantel: “Yo vengo jugando. Nunca tuve problemas físicamente, obviamente estuve parado dos días por el trajín del viaje. Pero eso no es problema para mí. Yo enseguida me puse a disposición del preparador físico. Si necesitaba que hoy entrenara no tenía problemas, pero pero bueno, se decidió de otra forma”.

Copetti llega de dos temporadas en la MLS con Charlotte FC en la cual disputó 36 partidos y marcó 7 goles.

Enzo Copetti viene de jugar en Charlotte FC de la MLS (Mark Smith-USA TODAY Sports)

OTRAS FRASES DE ENZO COPETTI TRAS SU LLEGADA A ROSARIO CENTRAL:

- Posición dentro de la cancha como único delantero: “Siempre lo he hecho solo, así que no, eso no tengo ningún problema. Obviamente, si en algún momento respecta de jugar con dos delanteros, tampoco tengo problema. Lo he hecho en el pasado”.

- El regreso a Santa Fe y su paso por la MLS: “Estoy muy contento de volver a estas tierras, me trae muchos recuerdos porque desde chico que estoy acá en Santa Fe. Respecto a La MLS, por ahí se se corre mucho allá, pero es diferente en lo que es el roce. Allá los árbitros no permiten tanto”.

- La presión de jugar en Central: ”Creo que el fútbol argentino se vive con la presión, se convive y eso es lo que un argentino por ahí también le gusta. Me tocó jugar en un equipo que vivía constantemente con presión y vine a otro club que también está constantemente con eso. La locura de la gente hace que uno se vuelve loco por un equipo y eso no pasa en todos lados”.