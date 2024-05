La dura confesión de Pierre-Emerick Aubameyang: “Estaba deprimido y comencé a beber mucho”

Pierre-Emerick Aubameyang reveló su versión acerca de su salida del Arsenal (EFE)

Pierre-Emerick Aubameyang, exjugador del Arsenal inglés y de presente en el Olympique de Marsella, finalmente reveló detalles inéditos sobre su tumultuosa salida del club londinense y su ruptura con el entrenador Mikel Arteta. La relación entre ambos se deterioró tras una serie de hechos que culminaron con la recisión del contrato del delantero en diciembre de 2021, permitiéndole unirse al Barcelona.

El conflicto estalló durante el periodo de COVID-19, según narró Aubameyang en una entrevista con Colinterview. Aubameyang explicó que Arteta lo acusó de “clavarle un cuchillo por la espalda” después de un retraso en su retorno a Londres tras visitar a su madre enferma. “Mi madre había sufrido un derrame cerebral unos meses antes y, con la proximidad de la Navidad, pedí permiso a Arteta para visitarla y traerla de regreso para las fiestas”, comentó el delantero. Arteta aprobó inicialmente el viaje, pero la situación se volvió tensa al retornar.

Qué fue lo que hizo estallar el conflicto

El delantero nacido en Gabón detalló que, tras su regreso, tuvo que cumplir con varios protocolos de salud debido a la pandemia. Sin embargo, un pequeño retraso y la realización tardía de una prueba de COVID-19 desencadenaron la ira de Arteta. “Cuando volví, el entrenador terminó su reunión y luego me agarró y se lanzó contra mí. Me dijo: ‘Me clavaste un cuchillo por la espalda. No puedes hacerme esto en estos tiempos’,” recordó Aubameyang, señalando su sorpresa por la reacción del entrenador ya que Arteta estaba al tanto de la razón de su viaje.

La relación de Mikel Arteta y el jugador se desgastó tanto que le quitó la cinta de capitán (REUTERS)

El incidente llevó a una serie de decisiones drásticas por parte del entrenador Mikel Arteta. Aubameyang fue excluido progresivamente del equipo, e incluso se le retiró la capitanía. “El médico me dijo que el entrenador no quería que estuviera con el grupo, pero que podría entrenar por separado. Después me llamó y tuvimos una reunión donde me explicó que me quitaba la capitanía y que ya no entrenaría más con el equipo” expresó el jugador.

Cómo fue el recorrido de Aubameyang en el Arsenal

Auba llegó al Norte de Londres tras un pedido expreso del ex técnico del club Arsène Wenger, a quien sorprendió tras sus temporadas en Alemania. Convirtió 98 goles con el Borussia Dortmund en sólo 144 partidos, además había sido considera uno de los futbolistas más rápidos del mundo, según la FIFA.

En su primera mitad de temporada en los Gunners marcó 10 goles en sólo 14 partidos, luego 22 en cada una de las siguientes temporadas completas (REUTERS)

Desde 2018, año de su llegada, hasta 2020, cuando aún jugaba regularmente, disputó 97 partidos en la Premier League, en los que anotó 55 goles y brindó 12 asistencias. En competiciones europeas, jugó 16 partidos y marcó 10 goles.

El goleador, que fue fundamental para el Arsenal al llevar al equipo a la gloria de la FA Cup solo 18 meses antes, se encontró de repente marginado del equipo. No volvió a participar en ningún partido tras ser dejado de lado del encuentro contra el Southampton en diciembre de 2021. “Pasaban los días y el médico me seguía informando que no querían que estuviera con el grupo”, dijo.

La difícil relación entre el futbolista y el entrenador se vio en profundidad en la primera temporada de la serie 'Todo o nada: Arsenal' (REUTERS)

En enero de 2022, el club y Aubameyang llegaron a un acuerdo para rescindir su contrato, lo que le permitió llegar al Barcelona. Sin embargo, el delantero describió el episodio como un periodo muy difícil en su carrera, haciendo hincapié en los cruces tensos y la falta de comunicación con Arteta. “Nunca fui de fiesta. Arteta sabía perfectamente el motivo de mi salida, así que no entendí por qué me recriminó de esa manera,” declaró.

La dura confesión sobre la salud del jugador

Mientras declaraba, el delantero gabonés dio a conocer un diagnóstico muy fuerte sobre su salud mental. “Estoy seguro de que estaba deprimido. Hay actitudes que son muy diferentes a las de la vida diaria. Por ejemplo, empecé a beber mucho. Fue un período difícil. Comenzó un poco antes de que me despidieran del Arsenal”, dijo Auba, angustiado.

Aubameyang resaltó la importancia de hablar sobre la salud mental (REUTERS)

También vinculó su depresión con la preocupación por la salud de sus padres y la presión profesional. “Se dice que hay que hablar sobre el tema, no hay vergüenza en ello”, agregó.

La relación entre Aubameyang y Arteta había sido buena previamente, pero el incidente demostró ser el punto de inflexión que arruinó su relación. “En ese momento, me dije que no iba a responderle porque terminaría en una pelea”, recordó Aubameyang, apuntando al hecho de que decidió no confrontar directamente a Arteta para evitar agravar la situación.

El presente y el futuro en Francia

La travesía de Aubameyang no se detuvo en su salida de Arsenal. Después de su paso por Barcelona y Chelsea, fichó por Olympique de Marsella, donde recuperó su forma goleadora, tras convertir 16 goles en la Ligue 1 y 10 en la Europa League esta temporada. “Necesitaba redescubrir la alegría de ganar un partido en casa. Es un desastre, pero en Marsella, no podría haber tenido un mejor tiempo”, indicó el delantero.

A pesar de haber hecho una buena temporada en lo individualmente, el Olympique de Marsella no tuvo una gran actuación (REUTERS)

A pesar de sus éxitos recientes, el futuro de Aubameyang en Marsella es incierto debido a limitaciones financieras y la falta de clasificación europea del club tras terminar octavo en la liga. Se especuló con una posible transferencia a Arabia Saudita, aunque el jugador descartó esa posibilidad.