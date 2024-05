“Cabra perdida”: la particular forma en la que Orlando City se burló de la ausencia de Lionel Messi en el último partido del Inter Miami

Orlando se burló de la ausencia de Messi

Inter Miami salvó el liderato en la Conferencia Este de la MLS pese a no poder pasar del empate sin goles este miércoles en su visita a Orlando, protagonizando un capítulo más de la dependencia de un Leo Messi que no viajó por molestias en la rodilla.

Las Garzas promedian con el argentino en la cancha 2,12 puntos y 2,65 goles, mientras que sin él las cifras bajan contundentemente a 0,92 y 1,38. Entre otros números, también cabe recordar que en el último clásico frente al equipo dirigido por Óscar Pareja a principios de marzo, los de Miami se habían impuesto por 5-0 con dos tantos de La Pulga.

Además, de los 13 partidos que la franquicia de Beckham y los hermanos Más jugaron sin el argentino sólo ganaron dos. Un promedio que pone en alerta tanto a su entrenador, Gerardo Martino, como a los dirigentes.

Pese a que el capitán de la selección argentina no viajó, su nombre estuvo presente en el Orlando City Stadium gracias a la mascota del equipo local, quien se burló de su ausencia. Tras el encuentro, comenzó a circular un video de la previa en el que aparecía el león con un cartel que decía: “Cabra perdida. Si la encuentra que regrese a Argentina”. El término GOAT, cabra en inglés, es utilizado como sinónimo de “Greatest of All Time” (el mejor de todos los tiempos). Es por eso que es habitual que se refieran a Messi como “GOAT” en distintas partes del mundo.

La mascota de Orlando se burló de la ausencia de Messi (@tusizi888)

“Estaba con molestias, entrenó todos los días dentro de lo que tenía pactado con el cuerpo médico y acorde a las molestias que tenía en la rodilla. Estaba tranquilo, se hizo estudios, los estudios dieron muy bien”, explicó Martino en la rueda de prensa posterior al partido.

“El hecho es que habiendo tres partidos en una semana entendimos que era prudente que no jugase. La idea es que Messi juegue el sábado, pero depende de cómo va evolucionando. No vamos a correr ningún tipo de riesgo”, agregó.

En lo que respecta al duelo, sólo hubo que esperar dos minutos para que el uruguayo Luis Suárez intimidara a Pedro Gallese, reaccionó bien el peruano. Fue una primera mitad con llegadas al área pero sin éxito a la hora de convertir.

Orlando descuidó mucho su defensa, sólo unos suspiros después del disparo de Suárez, apareció el argentino Franco Negri completamente solo dentro del área controlando un balón que le puso al paraguayo Matías Rojas desde la medular. Con un buen control quiso regalarle el remate al finlandés Robert Taylor, que se topó con el único defensor atento de los locales, el esloveno David Brekalo.

Poco a poco, Orlando iba adquiriendo más protagonismo en el encuentro, y tuvo veinte minutos de vendaval para los del colombiano Óscar Pareja, la pelota ya no era de los visitantes. La más clara la tuvo Ojeda tras una combinación fantástica de Orlando con pases por el pasillo central que derivaron en su disparo cruzado y la estirada, muy exigida, de Drake Callender.

No cambió mucho el escenario tras el descanso, dominó Orlando y visitó con frecuencia el área rival, pero con muy pocas unidades. Eran más batallas individuales de Muriel, Ojeda o McGuire que acciones colectivas, y los defensores del Inter solventaron sin apuros.

Movió Gerardo Martino el banquillo dando entrada a Jordi Alba y al ecuatoriano Leo Campana, este último por un Suárez que se mostró muy molesto con la sustitución. Pero los cambios no influyeron en la actividad en las áreas.