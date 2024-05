El video de la furia de Ederson con Guardiola y la caída viral de Pep tras la atajada que puede valer el título para el City

De la reacción de Ederson a Guardiola en el duelo frente al Tottenham

En una jornada de emociones intensas para el Manchester City, el marcador no reflejó la tensión vivida en el Tottenham Stadium. Con el título de la Premier League pendiendo de un hilo, la actuación de Stefan Ortega, tras sustituir a Ederson, se convirtió en el eje de una victoria que mantiene al equipo con amplias posibilidades de luchar por su cuarta corona consecutiva. La contienda no solo puso a prueba la habilidad de los jugadores en el campo sino también su resistencia emocional, especialmente en el caso del arquero brasileño.

La salida de Ederson del campo no fue menos que dramática. Tras un choque con Cristian Cuti Romero mientras intentaba interceptar un centro de Kulusevski, el guardameta brasileño recibió un impacto directo al rostro por la pierna extendida del defensor argentino, quien fue amonestado post confrontación por el árbitro a pesar de las airadas protestas de los compañeros de equipo.

Pep Guardiola, en un gesto de precaución, decidió reemplazarlo por Ortega. Esta decisión, sin embargo, no fue del agrado de Ederson, quien manifestó su descontento desde que salió de la cancha hasta llegar al banco, llegando incluso a ignorar el saludo de su entrenador, patear una nevera y tirar su pechera de entrenamiento. Una vez sentado, el futbolista rompió en llanto y fue consolado por sus compañeros y el cuerpo técnico.

Guardiola, al ser consultado sobre el estado de Ederson postpartido, reveló: “Ederson sufrió un golpe en el ojo. Lo tiene hinchado, no ve bien. Vino el médico y me dijo que no podía ver bien, que había que cambiarlo”. Respecto a la visible frustración de Ederson que filmó un aficionado desde las gradas, el técnico se mostró comprensivo: “Lo entiendo, quiere jugar. Lo entiendo”, asegurando además que el jugador no sufría de una conmoción cerebral, lo que mantenía las esperanzas de verlo en acción contra el West Ham el próximo domingo en lo que será el duelo definitorio por el título.

Por otro lado, la estrella inesperada del partido, Stefan Ortega, aprovechó su oportunidad en un momento crucial de la temporada. Su desempeño no solo cumplió con las expectativas sino que superó a estas, convirtiéndose en el héroe del partido con una atajada que dejó boquiabierto a más de uno, incluido Guardiola. A los 85 minutos, Son Heung-min del Tottenham, se escapó de la defensa e hizo un disparo que parecía imparable, sin embargo, Ortega, con una agilidad sorprendente, logró desviar el balón, manteniendo la ventaja del City. Este momento fue tan impactante que Guardiola no pudo evitar caer al césped, sin creer lo que sus ojos acababan de ver.

Posteriormente, en la conferencia de prensa, el entrenador catalán no escondió su admiración por la jugada: “¿Sabes cuántas veces Son nos ha castigado en los últimos siete u ocho años? ¿Cuántos goles marcó con Harry Kane?”. Y agregó, resaltando la importancia de la intervención de Ortega: “Stefan hizo una parada increíble. Tiene ese talento, uno contra uno, es uno de los mejores porteros que he visto en toda mi vida. Desde que llegué, Ederson ha tenido cuatro lesiones (esta temporada). Es tan confiable que nuestro entrenador de porteros tomó la decisión increíble al ficharlo”.

Con la tabla más que apretada entre los de arriba, el próximo domingo el Manchester City está obligado a ganar para quedarse nuevamente con el título. En el caso de que el West Ham logre superar a los citizens y el Arsenal gane su partido contra el Everton, los de Arteta se consagrarán.

LA SECUENCIA DE LA SALIDA DE EDERSON

