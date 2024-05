El calvario del boxeador que golpeó a un hombre en el cine por maltratar a su pareja y fue denunciado: “Solo busca el dinero”

Antonio Barrul, el boxeador que ha trascendido por su pelea en un cine (Instagram)

El boxeador español, Antonio Barrul, fue noticia a comienzos de la semana después de golpear a un hombre que maltrataba a su pareja en medio de la exposición de una película familiar en una sala de cine del municipio de León. El suceso sumó un nuevo capítulo por la denuncia formulada contra el propio Barrul por las lesiones causadas a la persona y el deportista reveló cómo se encuentra en este difícil momento.

En charla con el programa TardeAR, de Telecinco (España), se mostró muy apenado: “Estoy bastante agobiado con lo que me llamaron ayer, ya lo he dejado todo en manos de mis abogados”. Más adelante, el campeón nacional en peso pluma en seis ocasiones a nivel amateur intentó poner el foco en su próxima pelea: “Lo único que quiero es centrarme en mi entrenamiento, estar tranquilo y llegar al 14 de junio en las mejores condiciones posibles”.

Su letrado, Raúl Castañeda, brindó detalles de la causa y no descartó alcanzar un pacto extrajudicial: “El abogado le habrá dicho que podía sacarle rédito, hemos averiguado que este chico está pasando ciertas dificultades económicas, entendemos que solo quiere buscar el dinero, hemos pensado que la mejor opción para todas las partes es llegar a un acuerdo económico”. El portal europeo 20minutos contó que Castañeda le indicó a Antonio Barrul no dar más entrevistas desde este momento.

El sitio provincial de la región, Leonoticias, informó que la denuncia se realizó en dependencias de la Guardia Civil de la zona de Sanabria, donde vive el denunciante, luego de lo sucedido en el centro comercial Espacio León. Se constató un parte de lesiones, en el que se registran pequeños hematomas coincidentes “con cualquier golpe que le proporcione una persona”, según expresó el defensor del boxeador.

Un boxeador español golpeó a un hombre en un cine

Raúl Castañeda declaró que esa profesión no es un atenuante porque no aplicó técnicas puntuales en puntos vitales del hombre agredido: “Una persona que no sabe pegar, hubiera hecho más daño al maltratador”. Sin embargo, la opción del acuerdo frenaría una causa que conllevaría antecedentes penales y una condena de 3 meses a 2 años, que podría escalar en el caso de presentar lesiones más graves: “Sabemos que será lo mínimo, pero ¿por qué llegar a ese momento?”.

Días atrás, Antonio Barrul precisó cuál fue la frase que provocó la golpiza en El Partidazo de COPE: “¿Si me dijo ‘me cago en todos tus muertos’? Sí, a los muertos hay que dejarlos descansar y que estén tranquilos. Me falta el respeto, me humilla delante de mi mujer, de mis hijos, maltrata a una mujer, pega a una niña... Sentí un impulso. Nunca he tenido un problema de estos. Sentía ese miedo de que avanzara hacia nosotros, ya no a mí, sino a mi mujer”.

Todo ocurrió cuando el púgil asistió al cine en compañía de su pareja y sus dos hijos para ver la película de Garfield. “Había una pareja con un niño. Un hombre demasiado violento contra su mujer. Tenía amenazas hacia ella, ella lo intentaba separar pero él continuaba. A la media hora de película se levantó y agarró a su mujer por el cuello; la zarandeó, la gente se levantó y en el forcejeo golpeó a una niña. Entonces ya no pude contenerme más. Me levanté y le dije que se marchara, que eso que estaba haciendo delante de los niños no era normal, entonces él se volvió loco y arremetió contra mí. Me empezó a amenazar, me empezó a insultar”, expresó el dueño de cinco triunfos como boxeador profesional desde su debut en 2023.

Un boxeador español golpeó a un hombre en un cine

A continuación, profundizó: “Me intenté controlar porque mi mujer estaba llorando; ella me agarró del brazo y me dijo que me sentara. Yo me senté y él bajó para la pantalla del cine. Desde allí empezó a insultarme y a amenazarme de una manera muy grande. Yo bajé a decirle que se marchara, y le dije a la gente del cine que llamara a seguridad para que fueran por él, pero él no paraba de amenazar. Entonces me entró un impulso, pensé: ‘Ha golpeado a una mujer, ha golpeado a una niña, mi mujer y mis hijos llorando’. Me había dejado en evidencia delante de todos ellos con sus provocaciones. Llegué a un punto que no pude contenerme más y fui por él, porque a un maltratador no hay que dejarle excederse en ningún momento. Estoy en contra de la violencia de género al 100%”.

La presidente de la Federación de Boxeo de Castilla y León, Arantxa Lorenzo, declaró que “la licencia de Antonio no corre ningún peligro” en charla con Radio Marca. Con la agencia EFE, analizó que “sería injusto sancionarle porque en el entorno en el que se produce, en un cine, con su familia, llena de niños y siendo increpado e insultado, es algo que puede producirse”. “Hablamos de un deportista súper disciplinado, familiar, que nunca ha participado en altercado alguno y que se ha visto inmerso en una situación en la que tuvo que reaccionar”, añadió.

Barrul fue elegido como el Mejor debutante de 2023 por Espabox y, en su última presentación del 16 de marzo de 2024, venció por nocaut técnico a Yanko Naydenov. Según el periódico El Español, en su carrera –incluyendo su faceta amateur– acumuló 101 victorias (24 KO) en 119 presentaciones.