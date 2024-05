“Soy más argentino que el dulce de leche”: la frase del Dibu Martínez que enloqueció a los fanaticos

La espontaneidad que exhibe cada vez que está en el arco también la traslada cuando tiene un micrófono o cámara adelante. Emiliano Martínez, arquero de la selección argentina, brindó una entrevista en la que habló de su presente con Aston Villa, aseguró que buscará cerrar de la mejor forma esta campaña con el club inglés, pero dejó entrever que ya mira de reojo la disputa de la Copa América y también del Mundial de Estados Unidos-México-Canadá que se jugará en dos años.

“Cuando estaba en mi edad (mi ídolo) era el Pato (Abbondanzieri). Me gustaba mucho (Oscar) Ustari cuando estaba en la pensión de Independiente y entrenaba en la Primera. Fue su mejor año deportivo en Independiente y me encantó. Independientemente fui tomando cosas de cada uno, porque yo no llegué a jugar en el fútbol argentino de manera profesional”, fue lo que recordó primeramente el Dibu en diálogo con ESPN.

Y luego soltó una frase que enloqueció a todos los fanáticos albicelestes: “Igual no debutar en Primera no quiere decir que la infancia no la haya hecho en Argentina. Yo me fui a los 17 años, pero me crié acá. Por más que esté 40 años en Europa, los años que más voy a recordar en mi vida van a ser los que pasé en Argentina. Así que soy más argentino que el dulce de leche”.

Hoy Aston Villa irá por la hazaña en la semifinal revancha por la Conference League y Martínez será protagonista luego de haberse ausentado por lesión en el juego de local (ganó Olympiakos de Grecia 4-2). “Voy paso a paso, muchos hablan de ganar otro Mundial, pero yo digo ‘pará, primero quiero entrar a Champions con el Villa o ganar el título con el Villa y después me voy a ganar la Copa América’. No se pueden saltar pasos”, manifestó el marplatense.

Y prosiguió con su idea: “A mí me dio el privilegio de estar en la Selección el haber ganado la Copa América. Y esta Copa va a ser un mini mundial con gente, porque la anterior la ganamos con un puñado de personas presentes por el Covid, asi que esta va a ser mi primera Copa América con estadios llenos. La tomo como si nunca hubiera jugado un partido con la Selección”.

Por otra parte, el ex arquero del Arsenal saboreó en cámara el hecho de ser un referente para los niños en su país: “Ser un ídolo para los chicos es lo que más disfruto. Los videos de los nenes atajando. En Mar del Plata todos con la 23. Un día fuimos a jugar en Córdoba o Santiago y estábamos yendo al micro y había muchos nenes con mi camiseta y verlos me tocó mucho”.

En tanto, sacó pecho por el rol que ocupa dentro de la cancha, que suele ser bastardeado por estar expuesto a errores groseros: “Hoy en día está un poco más valorado el arquero. Antes no, antes era ‘el gordito al arco’. Ahora pasó al extremo porque en el mundo del fútbol lo primero que preguntan es si jugás bien con los pies. A veces capaz firman a un arquero que juega bien con los pies y no tanto atajando. Yo siempre me focalizo que tengo que atajar mejor de lo que juego con los pies. Yo tengo que atajar, que atajar da títulos”.

EL MENSAJE POR LA MUERTE DE CÉSAR LUIS MENOTTI

“No lo conocí mucho, pero es una de las personas más queridas en el fútbol y en Argentina. Él y Diego eran dos referentes argentinos y obviamente que se vaya es algo feo. Así es la vida y será recordado como un genio”.