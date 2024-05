La provocación de un jugador del Crystal Palace en la goleada al Manchester United que generó controversia en la Premier Legue: “Es una cuestión de respeto”

Eberechi Eze sufrió una dura falta y se tomó revancha con un lujo desmedido en mitad de cancha

Manchester United recibió un duro cachetazo en su visita a Selhurst Park: se fue goleado 4-0 por Crystal Palace y complicó seriamente sus posibilidades de clasificar a una copa internacional mediante la tabla de posiciones de la Premier League, a la que solo le restan dos compromisos para el cierre. Tan acostumbrado a humillar a sus rivales a lo largo de su historia, la moneda cambió de cara y la peor derrota de la temporada incluyó una acción que no pasó inadvertida en Londres.

A los 70 minutos, el resultado ya estaba sentenciado para los dirigidos por Erik ten Hag, que veían como pasaba el tiempo sin poder hacerle frente a Las Águilas, que tuvieron la pelota menos tiempo, pero le sacaron provecho con 10 remates al arco sobre 2 de los Diablos Rojos en el tiempo reglamentario. En uno de esos breves espacios con el balón, Eberechi Eze, la figura del local, sufrió una dura falta de Diogo Dalot en la mitad de la cancha. Lejos de quedarse en el suelo, el 10 se levantó y se le dibujó una sonrisa en el rostro para mayor frustración de su infractor.

A continuación, Eze se tomó revancha de la entrada contra él porque sobró la ejecución del tiro libre tirando una rabona con su pie derecho para lanzar un pase atrás intrascendente a su compañero, Chris Richards, quien se la devolvió, pero el envío quedó corto y fue anticipado por Alejandro Garnacho. La acción provocó el enojo del relator, Bambino Pons, ante el lujo desmedido: “¿Para qué hacer eso? 4-0. El rival está herido, muñeco. Por una cuestión de respeto, por favor, nene”.

A pesar de que no se refirió puntualmente a esta acción, Eberechi Eze ponderó el valor del triunfo: “Sabemos de lo que somos capaces. La calidad que tenemos en el vestuario es alta. Creamos ocasiones, atacamos, somos agresivos. Vamos a seguir creando ocasiones, seguro”. Fue la 13° derrota del Manchester United, la mayor cantidad de caídas en una campaña liguera desde 1989/90 (16), mientras que sus 18 derrotas en todas las competiciones esta temporada son la mayor cantidad desde 1977/78 (19). Es su peor traspié del presente curso después de los 0-3 encajados ante Manchester City, Bournemouth por la Premier League y Newcastle en octavos de final de la Copa de la Liga de Inglaterra.

Los goles de Michael Olise por duplicado, Jean-Philippe Mateta y Tyrick Mitchell dejaron a la entidad de Manchester fuera de los puestos de clasificación a certámenes internacionales. Está en la octava colocación con 54 puntos, misma cantidad que el séptimo (Chelsea), pero tiene peor diferencia de gol, principal criterio de desempate. Los Blues estarían logrando el boleto a la Conference League y tienen un partido adeudado. El United podría clasificar a la Europa League si vence al Manchester City en la final de la FA Cup del 25 de mayo próximo.

Las consecuencias de la derrota en la capital de Inglaterra dejaron una profunda reflexión de una leyenda de los Red Devils, Paul Scholes, en declaraciones divulgadas por la Premier: “Es una actuación es muy perturbadora y triste esta noche. Sabemos que hay muchos jugadores fuera, pero todavía hay algunos buenos jugadores en ese equipo y fue muy fácil jugar contra ellos. Fue difícil de ver. Manchester United creó una oportunidad. Eso podría haber sido 7-0″.

Más adelante, el director técnico, Erik ten Hag, dio un panorama sombrío de esta pálida labor: “Está claro, es obvio, esto no rinde. No hemos actuado como queríamos y no es suficiente. Estamos muy decepcionados. Nuestros aficionados nos apoyaron y deberíamos haber seguido luchando como lo hizo la afición. Siempre hay razones, todo el mundo ve nuestra zaga: tenemos enormes problemas. Al final, tenemos que lidiar con ello y deberíamos haberlo hecho mejor”.

Uno de los futbolistas apuntados fue Antony, quien fue reemplazado a los 59 minutos en lugar de Sofyan Amrabat, y el analista Jamie Carragher criticó que el brasileño haya mantenido un diálogo con algunos de sus compañeros antes de retirarse: “¡Sal del campo! Susurrando detrás de tu mano, has sido absolutamente horrible. Probablemente esté hablando de uno de los jugadores o de alguien más, o de la configuración, o del entrenador, simplemente sal del campo. Cállate y entra. Te han derrotado 4-0, susurrando, hablando... sinceramente, es vergonzoso”.

En la vereda opuesta, Crystal Palace marcó por segunda vez en el campeonato cuatro o más goles y es su triunfo más abultado en 36 jornadas. Se mantiene en el 14° lugar con 43 puntos y ya tiene asegurada la permanencia. De cara a la recta final, enfrentará el sábado a Wolverhampton y el domingo 19 cerrará el calendario contra Aston Villa, mientras que Manchester United se medirá al líder, Arsenal, este domingo 12 desde las 12:30 (hora argentina) en Old Trafford y recibirá al Newcastle en la conclusión del torneo.