La furiosa crítica de una leyenda del Manchester United contra Haaland tras la reacción del goleador del City con Guardiola

Las críticas a Haaland tras su último partido

La rivalidad entre Erling Haaland y Roy Keane continúa dando de qué hablar en el viejo continente después de lo que fue el último partido del Manchester City, en el que el noruego, tras convertir un poker de goles, soltó: “Realmente no me importa mucho ese hombre, así que está bien”, ante la consulta de un periodista sobre las recientes declaraciones del irlandés.

A principios del mes pasado, cuando el equipo del noruego empató ante el Arsenal, y Haaland acumulaba cinco partidos sin anotar, el comentarista para la cadena Sky Sports aseguraba que “el nivel de su juego es muy pobre. Es casi como un jugador de League Two (cuarta categoría del fútbol inglés)”.

Ahora, la ex leyenda del Manchester United volvió a la carga y criticó al delantero citizen al ver su reacción con Pep Guardiola tras ser sustituido en el último encuentro ante el Wolves: ”Vimos cómo se llevaban a Haland, no muy feliz, se estaba comportando como un mocoso mimado”

“Creo que cuando también tienes una disputa con tu entrenador no ayuda a que los resultados vayan a tu favor. Pero como ganan el partido y él marca goles, queda prácticamente en el olvido”, agregó el irlandés de 52 años.

Ante esa consideración, su compañero de equipo televisivo, David Jones, le preguntó con ironía: “¿Mocoso mimado? Está bien si marcas cuatro goles, ¿O no?. A lo que respondió con un tono más serio: “No, no. Eso no está bien”. Finalmente, Jones intentó poner paños fríos desviando la conversación.

Ambos jugadores protagonizaron distintos duelos en los derbis de Manchester con el United y el City

*La historia de la rivalidad entre Alf-Inge Haaland y Roy Keane

Cabe destacar que esta rivalidad proviene de tiempos más lejanos, más precisamente de cuando el padre del noruego de 23 años se desempeñaba como futbolista profesional.

La historia entre Roy Keane y Alf-Inge Haaland se remonta a un partido de la Premier League en abril de 2001, un duelo que marcó un hito en sus carreras. Keane ejecutó una entrada brutal sobre Haaland, dejando una huella indeleble en el mundo del fútbol. Pero este no fue un evento aleatorio; su rivalidad se gestó mucho antes, en 1997, cuando Haaland acusó a Keane de simular una lesión tras una entrada. Esta lesión mantuvo a Keane fuera del juego durante un largo tiempo.

Cuatro años después (2001), Keane ejecutó lo que él mismo describió como un acto de “venganza premeditada”. Su entrada fue tan violenta que resultó en una tarjeta roja directa. Aunque Haaland intentó continuar su carrera, las secuelas de este incidente lo limitaron, forzándolo a retirarse antes de lo planeado.

En su autobiografía posterior, el irlandés confesó que su entrada había sido una venganza calculada, avivando aún más la controversia en torno a su conducta. Esto le valió una suspensión y una multa significativa por parte de la FA, ya que sus acciones desacreditaban al juego. Este incidente se ha convertido en uno de los momentos más llamativos de la historia de la Premier League, dejando una rivalidad palpable entre Roy Keane y la familia Haaland que continúa hasta hoy en día.