Habló el encargado de seguridad del Superclásico que se disputará en Córdoba: “Que la gente sepa que sin entrada no pasa”

El estadio Mario Alberto Kempes, elegido para el Superclásico de este domingo en Córdoba (REUTERS/Matias Baglietto)

Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad de Córdoba, anticipó detalles de lo que será el operativo que se montará para recibir a las hinchadas de River Plate y Boca Juniors el próximo domingo en el estadio Mario Alberto Kempes de cara al partido válido por los cuartos de final de la Copa de la Liga. Serán 1.800 implicados, dos rutas de ingreso y egreso distintas, más la decisión que deberán tomar las autoridades de la Liga Profesional respecto a la localía de los equipos.

“Las hinchadas entran por rutas y lugares distintos. Nos preocupa lo que va a pasar en la cancha y en los anillos perimetrales, pero también en el ingreso de Santa Fe o Córdoba hasta que lleguen al estadio. Es un plan integral”, mencionó Quinteros en diálogo con Radio La Red. Y añadió: “Entre policías, seguridad privada y otras personas implicadas serán no menos de 1.800 efectivos. Es un operativo muy grande en el Kempes y todas las rutas de acceso”.

Al mismo tiempo, remarcó que las parcialidades no se cruzan jamás ni en la ruta ni en el ingreso ni en el egreso, ya que se retirarán por lugares distintos y no hay necesidad de espera para la desconcentración. Esta es una de las razones por las que las autoridades de la LPF elige a Córdoba como sede de estos trascendentales cruces.

A las 11 de la mañana de hoy, las autoridades pertinentes se reunirán para definir, entre otras cuestiones, qué tribuna y ruta de acceso le tocará a cada equipo. A las 13 se informará en conferencia de prensa por dónde deberán entrar los simpatizantes de uno y otro bando, con la cuestión a dirimir de una platea que cuenta con mayor capacidad de la otra (en principio, le correspondería a River, que ejercería una suerte de localía por haber terminado mejor posicionado en la tabla).

Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad de Córdoba

Si eso se confirma, los fanáticos millonarios entrarían a Córdoba por la Ruta 8, transitando el tramo Buenos Aires, Pergamino, Venado Tuerto y Río Cuarto, mientras que dispondrían de los sectores de la cancha Artime y Gasparini, con entre 3.000 y 4.000 localidades más. En tanto, los Xeneizes recorrerían el tramo de la Ruta 9 (Rosario-Córdoba por autopista) para instalarse en las tribbunas Willington y Ardiles.

“Todavía no sabemos cuál le toca a cada uno porque depende de la seguridad y la voluntad de los clubes. Es un tema de la Liga Profesional. Ellos nos dicen a qué tribuna irá cada uno”, mencionó Quinteros, que además explicó que los ómnibus con hinchas son escoltados por la Policía caminera y que, a priori, no habría restricciones respecto al ingreso de banderas grandes.

El método de venta de tickets también es otro de los focos de conflicto en este tipo de eventos: “Lo que pasó con la selección argentina es la cantidad de gente con entrada trucha. Le pido a la gente que compre entradas en lugares seguros. Porque después llegan con entradas que son truchas y ahí se arman problemas”. Y fue categórico: “Muchos, en la desesperación, van (con entradas truchas). Que la gente sepa que sin la entrada, no entra. No pasa el tercer control”.

Quinteros aseguró que se contactó con la ministra Patricia Bullrich, que ofrecerá gendarmes para sumarse al operativo, y especificó cómo funcionó el derecho de admisión la última vez que River visitó a Talleres en Córdoba: “Organizamos un acceso importante en la Ruta 9 y le aplicamos el derecho de admisión a 78 personas de la barrabrava. No ingresaron, no se bajaron de los colectivos, custodiados por infantería. River volvió a jugar la final con Estudiantes y les advertimos que ocurriría lo mismo, así que no vinieron. Con la Nación estamos trabajando muy bien”.