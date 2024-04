La advertencia que aterrorizó al youtuber Jake Paul en la previa de su combate ante Mike Tyson

Jake Paul, Tyson y Roy Jones junior

El mundo del boxeo permanece revolucionado por el regreso al ring de Mike Tyson a los 58 años. Si bien el deporte de los puños ofrece sabrosos platos en el corto plazo, como el choque del 4 de mayo entre Canelo Álvarez y Jaime Munguía, el duelo entre Iron Mike y el youtuber Jake Paul, 31 años menor, eleva la temperatura día a día.

El combate pautado para el 20 de julio en el estadio AT&T en Arlington, Texas, tendrá formato de exhibición, aunque el morbo que provoca el retorno del ex rey de los pesados ante un popular y joven influencer arrasó con la taquilla y el interés.

Lo dijo el propio pugilista. “Tengo 58 años, ¿y qué? Recibo miles de millones de visitas solo por hablar con alguien sobre la pelea. Todo el mundo, incluso la mayoría de los deportistas, están celosos. Yo digo: ‘En tu apogeo, no podrías atraer a un millón de personas’. ¿De qué estás hablando? No se podía llenar la arena. ¿Quién, a sus 58 años, podría llenar un estadio con 80.000 asientos? ¿Por qué crees que quieren pelear conmigo y no con nadie más? Todo el mundo quiere pelear con él -por Jake Paul-, pero si peleara contra boxeadores, las únicas personas que lo verían serían las personas a las que les gusta”, alardeó en una entrevista con Reuters.

No obstante, surgieron las voces que desaconsejaron la pelea por la edad del hombre de Brooklyn. Uno de ellos fue el reconocido entrenador de MMA, John Kavanagh, el coach de Conor McGregor. “¿Tyson tendrá 58 años? No es una buena idea que una persona de esa edad reciba golpes en la cabeza con esa fuerza, no importa quién sea. No es necesario que hagan eso”, argumentó.

Pero nada parece amilanar a Iron Mike, más allá de las llamativas declaraciones que hizo hace unos días. “Tengo una personalidad extraña, aunque no creo que sea raro. Cualquier cosa que tenga miedo de hacer, la hago. Tenía miedo de la pelea con Roy (Jones Jr. en 2020). Tenía 100 libras de sobrepeso, tenía 54 años, y dije ‘hagámoslo’. Cualquier cosa que tenga miedo, la afronto. Esa es mi personalidad. En este momento, estoy muerto de miedo. A medida que la pelea se acerca, menos nervioso me pongo porque es la realidad. Y en realidad, soy invencible”, sorprendió.

Según el citado Jones Junior, quien debería asustarse es Paul, quien acumula una decena de combates, pero lejos está del roce que ostenta Tyson. “Somos guerreros. No nos importa que nos golpeen; no nos importa la edad que tengamos. Esto es lo que hacemos”, planteó en declaraciones a Boxing King Media.

Y advirtió: “Mike no sabe cómo contenerse. Es como un perro Pitbull. Los perros Pitbull no saben jugar. De cualquier manera, se convertirá en una pelea”.

Ante tamaña sentencia, el propio Paul, que había aguijoneado a su rival (“Te voy a arrancar la oreja, Mikey”, dijo), aceptó que el terror comenzó a recorrer su cuerpo. “Estoy un poco asustado porque es Mike Tyson”, admitió en su podcast.

“Se le llama exhibición, pero si buscas exhibición no verás ninguna de las reglas bajo las que lucharemos. Será una pelea”, avisó el legendario boxeador. “El vendrá e intentará lastimarme, a lo cual estoy acostumbrado y rápidamente se dará cuenta del error que cometió”, concluyó. Se rumorea que firmó por 20 millones de dólares. Una cifra suficientemente impactante como para que ofrezca su show completo... Que comenzó en los micrófonos.