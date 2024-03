Uno de los hijos de Messi participó de un reto viral y eligió a un jugador de la selección argentina como respuesta

Mateo menciona a Enzo Fernandez

En un entorno donde el fútbol se vive con pasión y dedicación, Thiago y Mateo, hijos del reconocido futbolista Lionel Messi, continúan con su andadura en el deporte. Tras el fichaje de su padre por el Inter Miami, los dos más grandes se unieron a la Academia del club para continuar con su formación. Aunque aún es prematuro prever su futuro en el mundo del fútbol, un reciente video de Mateo participando en un desafío junto a sus compañeros de equipo ha capturado la atención del público.

El challenge viral, basado en un filtro de Instagram, consistía en que al aparecer una letra aleatoria, los niños debían nombrar un futbolista cuya inicial coincidiera con la letra mostrada. Cuando a Mateo le tocó la letra “F”, su respuesta fue “Enzo Fernández”, lo que provocó una oleada de alegría y celebración entre sus compañeros, quienes se mostraron entusiasmados y llenaron al joven de felicitaciones.

Mientras tanto, Lionel Messi, compañero del ex River Plate en la selección argentina, enfoca sus esfuerzos en recuperarse de una lesión en el isquiotibial de la pierna derecha, dolencia que le impidió pisar el campo de juego recientemente. El rosarino fue excluido de la convocatoria de la selección debido a esta lesión.

En sintonía con esta situación, el entrenador del Inter Miami, Gerardo Tata Martino, también expresó su determinación de no arriesgar la salud de Messi. Incluso recientemente reconoció que intentaron posponer su participación en uno de los juegos clave de la temporada: el reciente enfrentamiento contra los New York Red Bulls, sin embargo su petición no fue convalidada y las Garzas cayeron por 4-0.

“Nosotros estuvimos de acuerdo en suspender este partido para más adelante y la federación no lo permitió y es algo que va a tener que considerar”, explicó Martino en una conferencia de prensa. Con los cuartos de final de la Concachampions en el horizonte, donde se enfrentarán al Monterrey de la Liga MX, Martino enfatizó en la importancia de que Messi se recupere completamente, sin prisa por su retorno, asegurándose de su participación solo cuando esté en óptimas condiciones.

En ese sentido, el técnico argentino también expresó en su momento su preocupación sobre el calendario de partidos de la MLS, que sigue adelante sin pausas durante las fechas FIFA, una práctica que ha criticado abiertamente: “No podemos permitírnoslo tenemos que gestionar eso”. En particular, destacó la diferencia que representará el año del Mundial, señalando: “La Copa del Mundo 2026 es algo diferente, no me imagino jugando mientras se disputa el Mundial”.