La respuesta de Max Verstappen a los rumores de su salida de Red Bull que mantienen en vilo a la Fórmula 1

Max Verstappen habló sobre las posibilidades de dejar Red Bull (REUTERS/Mark Peterson)

Los jueves previos a un Gran Premio de Fórmula 1 los pilotos participan de las ruedas de prensa grupales e individuales y el hombre más buscado en el Circuito del Albert Park, en Melbourne, sede del GP de Australia, fue Max Verstappen. Pero no por ser el tricampeón mundial y sólido líder del campeonato luego de ganar las dos primeras fechas. El neerlandés de 26 enfrentó a los medios y fiel a su estilo respondió la pregunta del millón: ¿se va de Red Bull?

El martes explotó en Europa la versión de una cláusula de salida de Verstappen de la escudería austriaca. La decisión dependería de la continuidad del Dr. Helmut Marko, el asesor deportivo del equipo, alguien que es muy cercano a Max. Al respecto, en el contacto con los micrófonos el neerlandés respondió: “Estoy feliz dentro del equipo, es muy importante que intentemos mantener a las personas clave en la escudería durante más tiempo, porque ahí es donde también está el rendimiento. Siempre me he sentido cómodo porque para mí es como una segunda familia. En una familia, a veces puede haber, cómo dirías, no desacuerdos, pero no puedes elegir la familia, puedes elegir amigos”.

Hace unas semanas también fue consultado al respecto y en ese momento ya le había dado su apoyo al asesor deportivo: “Él es una parte importante en mi toma de decisiones de cara al futuro”. Cabe recordar que Marko estaría enfrentado al jefe del equipo Christian Horner, y esa tensa relación se agudizó luego de la denuncia que recibió Horner de parte de una compañera de trabajo por supuesto comportamiento inapropiado y coercitivo.

Luego de una investigación interna, Horner fue exonerado por el equipo, pero su situación sigue bajo la lupa. Su continuidad parece aferrarse más a su relación con el magnate tailandés Chalerm Yoovidhya, dueño del 51 por ciento de las acciones de Red Bull a nivel empresa, no solo el equipo. El team-manager buscaría que Marko se vaya de la escudería y de ahí la conexión de este conflicto interno con el futuro de Verstappen.

Helmut Marko y Max Verstappen. Si el asesor deportivo queda afuera de Red Bull, esto podría desencadenar la salida del piloto neerlandés (Jerome Miron-USA TODAY Sports)

Marko hilvanó un gran vínculo con Verstappen desde su época del karting, cuando fue reclutado por el programa Red Bull Junior. El asesor deportivo se metió de lleno en la formación de los jóvenes pilotos, más allá de poner su experiencia a la hora de seleccionar talentos. Al haber acompañado a Max desde muy chico, hoy el tricampeón mundial expone su lealtad.

Verstappen tiene contrato con Red Bull hasta 2028. En la primera fecha corrida en Bahréin hubo una foto viral en la que se lo vio a su padre Jos (ex piloto de F1), hablando con el jefe de Mercedes, Toto Wolff. “Mi intención es estar aquí hasta el final, porque sería una gran historia, para mí personalmente, verlo hasta el final, porque significa que he formado parte de una familia y un equipo”, esgrimió cuando le repreguntaron sobre el tema.

“Lo único que puedes controlar es concentrarte en la misma dirección dentro del equipo, y creo que eso es lo que estamos haciendo. Por eso firmé el acuerdo”, subrayó. Otro equipo que supuestamente lo tiene bajo su radar es Aston Martin.

Este fin de semana Max Verstappen defenderá el liderazgo en el Campeonato Mundial de Conductores en el Gran Premio de Australia. Su nivel superlativo al volante y el rendimiento de su Red Bull RB 20, lo vuelven a posicionar como principal candidato a la victoria.