La reflexión de una figura de Rosario Central sobre el problema con el narcotráfico en la ciudad: “Tiene que haber un compromiso de todos”

La reflexión de Komar sobre la violencia que se vive en Rosario

En la antesala al partido de este jueves ante Douglas Haig de Pergamino por la Copa Argentina, el marcador central de Rosario Central Juan Cruz Komar atendió a los medios y fue consultado sobre la difícil situación que atraviesa la ciudad de Rosario, que vive una escalada de violencia vinculada al narcotráfico.

Te puede interesar: Ofrecen $10 millones para quien entregue al asesino del playero en Rosario

El defensor de 27 años tuvo una reflexión como vecino de la ciudad ante los graves hechos: “Todo el negocio del narcotráfico tiene una profundidad muy grande. Tiene tentáculos en un montón de rubros que van más allá de una solución fácil como traer a las fuerzas armadas y solucionarlo. Creo que es un problema complejo, que obviamente espero que se solucione rápido. Y como ciudadano también lo exijo porque nuestras familias y todas las personas que queremos están en una situación de vulnerabilidad muy grande que nos duele un montón”.

El futbolista surgido de la cantera de Boca Juniors, que suele ser una persona que está pendiente de la realidad del país y que suele expresarse públicamente y dejar en claro su punto de vista, manifestó su mirada sobre los problemas que aquejan a la ciudad santafesina. “Creo que visibilizado el tema ya está. Por ahí en estos últimos años teníamos el elefante dentro de la habitación y sabíamos que el problema estaba, pero se miraba al costado; y tuvo que pasar una situación esta semana donde trabajadores completamente ajenos a hechos delictivos sufrieron con la pérdida de su vida. Parece que tuvo que suceder eso para que tomemos dimensión de lo profundo de esta crisis”, planteó el ex Talleres de Córdoba.

Te puede interesar: Terror en Rosario: quién era el playero de 25 años asesinado por sicarios tras el ataque a dos taxistas y a un colectivero

Si bien el problema del narcotráfico lleva años creciendo, principalmente, en Rosario, en el último tiempo pasó a ser un tema absolutamente prioritario para el Ministerio de Seguridad producto de unos violentos sucesos que conmocionaron a la ciudadanía. Una de las últimas víctimas fue el joven Bruno Nicolás Bussanich, el playero ejecutado a sangre fría en una estación de servicio Puma. Un grupo de sicarios asesinó a balazos al empleado y dejó una nueva nota de advertencia dirigida al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y al ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni. “Vamos a matar más inocentes”, decía el mensaje.

Komar terminó su reflexión pidiendo la unión general para solucionar el problema: “Creo que es un trabajo que requiere que todo el arco político, ciudadano y social esté unido y busque una solución. No me parece que con un show represivo se pueda solucionar y tiene que haber un compromiso de todos para desentramar una organización delictiva que como dije antes tiene tentáculos en un montón de rubros”.

Te puede interesar: El desgarrador mensaje de la novia del playero asesinado en Rosario: “Fuiste el hombre de mis sueños”

Más allá del compromiso de Komar por dar su opinión sobre el tema que golpea a la ciudad, el equipo que comanda Miguel Ángel Russo tendrá un nuevo desafío deportivo en las próximas horas. En lo que respecta a lo estrictamente futbolístico, el zaguero, que tiene chances concretas de ser de la partida en el enfrentamiento que se llevará adelante en la casa de Unión de Santa Fe, comentó: “Queremos ganar, sabemos la mala experiencia de la temporada pasada. Haremos todo lo posible para que esta vez no nos pase. Son partidos jodidos porque los rivales de menor categoría no tienen nada que perder. Douglas no empezó su torneo y no tenemos muchas herramientas para analizar su juego”.

El Canalla, que viene de vencer por 1-0 a Instituto de Córdoba y el martes 19 visitará a Argentinos Juniors (uno de los líderes de la competencia) por el torneo local, es el último campeón de la Copa de la Liga y con 14 unidades se encuentra a cuatro de ingresar a la zona de clasificación a la Fase Final. Vale destacar que tanto el entrenador como el presidente Gonzalo Belloso viajarán el lunes a Paraguay para estar presentes en el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores.