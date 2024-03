Carlos Tevez publicó la carta documento que le envió el árbitro Pablo Dóvalo y formuló una fuerte denuncia

Tevez y el juez, frente a frente en la Justicia

El conflicto que se disparó por el polémico arbitraje de Pablo Dóvalo en el empate entre Barracas Central e Independiente no cesó. Por el contrario, sigue sumando capítulos. Tras aquel 2-2, Carlos Tevez fue contundente luego del penal que reclamó y la no expulsión de Alexis Domínguez por una dura entrada a Iván Marcone.

“Lo hablé con ellos antes del partido. Les dije que jugábamos contra 14. Lo sabíamos. Es muy difícil y muy notorio porque venimos diciendo que Pablo (Dóvalo) con Barracas tiene antecedentes. Estuvo toda la semana esto instalado y viene y te roba igual... Es una locura lo de este tipo”, soltó entonces el DT, entre varias denuncias, que lo llevaron luego a un enfrentamiento con Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y presidente del Consejo Federal, y Maximiliano Levy, prosecretario ejecutivo de la institución y titular de Almirante Brown.

La Asociación Argentina de Árbitros había advertido que iniciaría acciones legales y este domingo, luego del empate entre el Rojo y River (1-1), en el que hubo otra acción controvertida que protestó el elenco de Avellaneda (supuesta infracción de González Pirez a Ávalos, que provocó una nueva reacción del Kun Agüero, como en el encuentro ante el Guapo), Tevez mostró en su cuenta de la red social X (antes Twitter) la carta documento, fechada el 7 de marzo, que recibió por parte de Dóvalo.

En la misma, se destacan algunos de los testimonios de Carlitos (”lo de Dóvalo es notorio, es como que un chorro te avise que te va a robar”), subraya que lesionan “su honor y nombre” y están hechas con “real malicia”, e intima en un plazo legal de 24 horas a que “ratifique o rectifique las afirmaciones vertidas bajo apercibimiento de demandar penal y civilmente por los delitos de calumnias e injurias, con más daños y perjuicios”.

La carta documento, con el mensaje de Tevez

El ex delantero de Boca, Juventus y Manchester United no se inmutó. Por el contrario, redobló la apuesta. “Ay, Pablito, Pablito... No hagamos perder tiempo a los abogados y decime dónde te mando el sobre”, volvió a golpear en sus redes sociales, con la imagen de la carta.

Ayer, luego de la jugada apuntada en el clásico, Tevez no redundó en el escándalo, aunque sí señaló su posición respecto a la situación que Nazareno Arasa y el VAR desestimaron. “El arbitraje fue puntual con una cosa y dejémoslo ahí. Me quedo con el protagonismo de mi equipo. Lo otro ya está, nada más”, se explayó.

“Le estoy agradecido a la gente por bancarme y trabajo para que me aplaudan porque se sientan representados por el equipo y no por cuestiones extrafutbolísticas”, concluyó.