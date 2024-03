“¿Me lo pueden sacar a este muchacho?”: la reacción del árbitro Pablo Dóvalo con un periodista tras la polémica en Barracas Central-Independiente

El referí contestó algunas preguntas a la salida del estadio de Huracán tras el partido entre Independiente y Barracas Central cuando tuvo una inesperada reacción con un periodista

El empate entre Barracas Central e Independiente en el estadio de Huracán por la novena fecha de la Copa de la Liga terminó en escándalo. Carlos Tevez quedó indignado con el arbitraje de Pablo Dóvalo y acusó al referí por algunos fallos contra el Rojo.

Luego del partido, a la salida del estadio Tomás Adolfo Ducó, los periodistas aguardaron por la salida de Dóvalo y le consultaron sobre la jugada en la que se reclamó la expulsión de Alexis Domínguez por una patada contra Iván Marcone. “¿Consideraste que era para amarilla? ¿El VAR no te llamó? ¿Entendés el enojo de la gente de Independiente?”, preguntó Mariano Antico, de TyC Sports, a lo que el juez respondió: “Por eso saqué amarilla. Me confirmaron la decisión (del VAR) y no sé cuál es el enojo ni quiénes están enojados, no tengo ni idea”.

En su camino hacia el vehículo, otro cronista, Damián Iribarren, de ESPN, abordó al juez para continuar con las preguntas. “Dijo Tevez que te cagás en el trabajo de él y de Independiente, ¿es así?, ¿le vas a contestar?”, le consultó. La respuesta del árbitro fue seca: “Es su opinión, puede decir lo que quiera Tevez, si igual acá se puede decir lo que quiera”.

Las preguntas de la prensa no cesaban y en un momento Dóvalo se plantó: “¿Me dejan caminar?, por favor. ¿Me dejan pasar?”. Cuando finalmente el referí avanzó hasta donde lo aguardaba el coche de la policía de la Ciudad de Buenos Aires para retirarse del estadio, apareció el periodista Lucas González Diez, del medio partidario Rojos de Pasión, y quedó cara a cara con el juez.

El cruce entre Pablo Dóvalo y el periodista Lucas González Diez (Captura video)

- González Diez: ¿Para vos una plancha no es roja, Pablo?

- Dóvalo: ¿Me lo pueden sacar a este muchacho, por favor?

- González Diez: ¿Por qué? ¿No se puede preguntar?

- Dóvalo: No, no te quiero responder (se ríe).

- Iribarren: Hay libertad de expresión, Pablo.

-Dóvalo: Obvio.

- Iribarren: Me parece mal que saques a un periodista, está trabajando el colega.

- Dóvalo: ¿Qué tiene que ver? Me está persiguiendo desde hace 100 metros..

El árbitro Pablo Dóvalo también tuvo un tenso cruce en el partido con el defensor de Independiente Joaquín Laso

La escena terminó cuando el árbitro, escoltado por la seguridad privada, subiéndose al patrullero para marcharse, pero las repercusiones siguieron en los programas deportivos y el periodista partidario de Independiente hizo una breve referencia al hecho en su canal de YouTube. “Pablo, te lo comento, no me intimida nada que me digas que no te pregunte. Te voy a seguir preguntando, no tengo problemas”, dijo antes de cerrar su análisis sobre el empate del Rojo ante el Guapo.

Por otro lado, en el programa F90 de ESPN se habló de la actitud del árbitro contra el periodista y tanto Daniel Arcucci como Diego Chavo Fucks coincidieron con que la pregunta fue pertinente. “El árbitro puede tener ganas de no hablar, no está obligado a hablar. El tema es que el periodista está haciendo su trabajo y le tiene que explicar de otra manera que no tiene ganas de hablar, con respeto. ‘Sacame a este pibe de acá' ¿Por qué? Además hay algo que no me gustó. El árbitro miró los cubos (de los micrófonos)”, señaló el Pollo Vignolo, dando a entender que con un periodista de un medio más reconocido el trato fue diferente.