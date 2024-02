La advertencia de Pochettino a los dueños del Chelsea ante el interés por comprar un club en Argentina y su mensaje al presidente Javier Milei

Mauricio Pochettino se refirió a los rumores que marcan que Chelsea está interesado en adquirir un club en Argentina (REUTERS/Ian Walton)

Luego de que el presidente de la Nación Javier Milei se mostrara totalmente abierto a habilitar que los clubes se puedan convertir en Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), varias entidades más importantes de Europa comenzaron a mirar con atención su posible desembarco al fútbol argentino. Uno de los que figuraría dentro de esta nómina es nada más ni nada menos que el Chelsea de Inglaterra.

El director técnico argentino del conjunto de Londres, Mauricio Pochettino, se refirió al respecto en una entrevista con el diario The Telegraph y aprovechó la oportunidad para enviarle una importante advertencia a los propietarios del conjunto Blue.

“Es muy difícil porque Argentina es un país en el que no ocurre normalmente como aquí que la gente llega de fuera y compra clubes”, manifestó el estratega. “Los aficionados sienten que pertenecen al club y el club les pertenece a ellos, y no es fácil cambiar la mentalidad. Quizá con el tiempo sí, pero de momento no creo que vaya a ser fácil comprar un club allí”, añadió. Según los primeros reportes, Chelsea está analizando a seis clubes para concretar su arribo a la Liga Profesional: Boca Juniors, Racing Club, Estudiantes de La Plata, Newell’s Old Boys, Banfield y Lanús.

En sintonía con las declaraciones que esbozó el DT argentino, tanto el Granate como la Lepra, dos de los clubes que estarían bajo la mira de los ingleses, al poco tiempo de conocerse la noticia se manifestaron en redes sociales para ratificar que “el club es de los socios” y en contra de las SAD.

Por ejemplo, los copropietarios Behdad Eghbali y Todd Boehly ya se han enfrentado a las protestas de los seguidores del Estrasburgo de Francia después de que el Chelsea comprara una participación mayoritaria en su club el pasado verano europeo. El Manchester City también ha recibido críticas de los seguidores del Troyes, que ahora forma parte del conglomerado del City Football Group. El medio resalta que Pochettino cree que a los hinchas argentinos les costaría aceptar que sus clubes pasaran a formar parte del grupo BlueCo del Chelsea.

Los de Londres, ganadores de seis Premier League, ocho FA Cup, cinco Copa de la Liga, cuatro Community Shield, dos Champions League, dos Europa League y un Mundial de Clubes, desde 2022 fueron adquiridos por BlueCo (también tienen al RC Estrasburgo de Francia). El empresario norteamericano Todd Boehly, además, es copropietario del equipo de béisbol Los Ángeles Dodgers y de la franquicia de básquetbol de la NBA Los Ángeles Lakers.

Por otra parte, el ex entrenador del Tottenham y Paris Saint Germain develó que está tratando de extender una invitación al presidente de Argentina Javier Milei para que conozca las instalaciones del club de Londres. “Quiero invitar al presidente de Argentina. El otro día hicimos aquí el ‘Día de Argentina’, porque siempre intentamos celebrar cosas y crear un ambiente agradable en el campo de entrenamiento. El personal lo hizo fantástico en la cocina. Nuestro fotógrafo del club, Darren, hizo fotos y ahora se las estoy enviando a un amigo que es amigo del presidente para decirle ‘mira el Chelsea’. Si algún día está en Londres, queremos invitarle a venir aquí, porque le encanta el fútbol”, reconoció.

“El presidente tiene nuevas ideas y quiere ayudar al país y a la gente a tener una vida mejor. Es una situación difícil, pero todos los argentinos vamos a apoyar y vamos a hacer todo lo posible para intentar ayudar al país, a Argentina, a estar en una situación mejor”, concluyó.