Conmoción en el mundo del hockey tras la muerte de Gabriela Pando a los 53 años: “Una persona maravillosa con muchísimo amor para dar”

Las redes sociales se inundaron de viejas fotos de Pando (Foto: Instagram)

El mundo del hockey sobre césped atraviesa un momento de profunda tristeza por la muerte de Gabriela Pando a sus 53 años. La ex jugadora dejó una huella significativa en varias de sus compañeras en la selección argentina de la generación previa a la creación de Las Leonas y también fue un símbolo a partir de su rol como Jefa de Selecciones para gran parte de la camada que marcó su nombre a fuego en la disciplina a nivel mundial.

Una de las primeras en publicar emotivas palabras fue la ex estrella de Las Leonas Mercedes Margalot. “Volá alto Roja linda, con la misma elegancia con la que corrías en la cancha. En realidad vos no corrías, vos flotabas con tus zancadas largas y tu sonrisa encantadora que siempre asomaba detrás de esa mirada que intimidaba a aquellos que no te conocían. A los que tuvimos la suerte de hacerlo descubrimos una persona maravillosa con muchísimo amor para dar. Volá alto Roja, fuiste y serás por siempre mi Colorada preferida”, redactó la periodista.

Una referente del ciclo actual, Agustina Albertario, también se sumó con una imagen de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Río 2016. “Un ángel más en el cielo. Siempre en mi corazón Colito linda, te amo”, escribió junto a un emoji de infinito. Agustina Habif fue otra integrante de la generación actual que publicó una foto junto a Pando: “De las mejores personas que me dejó el seleccionado. Siempre con una sonrisa, alguna que otra lágrima y con las palabras justas”.

Gabriela Pando durante su época como representante de la selección argentina frente a Países Bajos (Foto: Instagram)

A continuación, Gabriel Minadeo hizo lo propio en sus redes para seguir la tendencia. “Nos abrazaste, nos cuidaste, fuiste fiel, cuidaste mis espaldas. Reímos, lloramos disfrutamos del hockey. Un montón de cosas vividas. Cada vez que nos veíamos era un abrazo interminable, hablar de la familia y proyectos. Gaby te voy extrañar, volá bien alto, mereces lo mejor allá. Beso al cielo”, fueron las palabras que le dedicó el ex seleccionador de Las Leonas entre 2005 y 2009.

Por el lado de Vanina Oneto, compañera de Pando en los Juegos Panamericanos de 1995 y Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, recordó la relación que las unió con una foto de niñas que acompañó con un emoji de corazón. Otra referente históricas de Las Leonas como Magui Aceiga también recordó a Pando con una foto juntas.

Sofía Maccari, medallista plateada en Tokio 2021, replicó la publicación de la Confederación Argentina de Hockey (CAH) y dejó su recuerdo: “Dolor enorme en nuestro hockey. Todo el cariño a su familia. Gracias Gaby por todos los años dedicados a nuestro deporte”.

Desde la CAH habían confirmado la noticia de la muerte: Con profundo dolor anunciamos el fallecimiento de Gabriela Pando, ex jugadora de las Leonas, quien vistió la camiseta del seleccionado nacional mayor entre 1989 y 1998. Durante su carrera obtuvo medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 1995 y también fue distinguida con el premio Olimpia de Plata en 1992. Desde 2014 hasta 2017 fue Jefa de Equipo del Seleccionado Mayor nacional, cosechando en el camino importantes podios y acompañando al crecimiento del hockey y de las Leonas. Desde la Confederación Argentina de Hockey acompañamos a su familia en este difícil momento y valoramos todo lo aportado al deporte en su trayectoria”.

