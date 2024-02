Crisis total en el Chelsea: fue goleado por el Wolverhampton, Pochettino quedó en la cuerda floja y Enzo Fernández tomó una concluyente decisión

El momento del Chelsea es crítico. En su última presentación frente al Wolverhampton en Stamford Bridge, Los Blues cayeron 4 a 2 y expusieron el mal presente que atraviesa el equipo londinense en la Premier League. “No me rendiré”, dijo Mauricio Pochettino luego de la inesperada derrota en el encuentro correspondiente a la semana 23 de la competición doméstica.

Los tres goles del brasileño Matheus Cunha, junto con el tanto en contra del francés Axel Disasi marcaron la desilusión del dueño de casa, que llegó a marcar a través de Cole Palmer y Thiago Silva. Una pobre producción que dejó al elenco de Poch en la undécima posición de la tabla, muy lejos de las aspiraciones a pelear por el acceso a las copas internacionales. Además, el Chelsea perdió 10 de sus últimos 23 compromisos, sacó 31 puntos de 69 posibles (un escaso 45% de efectividad), Solo 6 equipos recibieron más goles (Bournemouth, Crystal Palace, Nottingham Forest, Luton Town, Burnley y Sheffield United), ganó apenas 5 duelos de los últimos 12 que afrontó como local y sique sin participación en torneos continentales.

Después de la caída frente a los Wolves, varios jugadores recibieron constantes reproches a través de la red social X, anteriormente conocida como Twitter; y algunos de los más afectados fueron el ecuatoriano Moisés Caicedo y Enzo Fernández, quienes decidieron cerrar sus cuentas de la aplicación. Ambos desactivaron sus perfiles, luego de observar la cantidad de insultos que habían recibido de sus propios simpatizantes.

Cabe recordar que hace unos días el estratega había admitido que estaba “desesperado” por ganar su primer título en el Reino Unido tras haber clasificado a la final de la Copa de la Liga (EFL Cup), tras golear 6-1 al Middlesbrouhgh en las semifinales. “Estoy desesperado por ganar un título en Inglaterra. En un año y medio en París Saint Germain ganamos tres trofeos y queremos uno aquí. Por supuesto, estoy desesperado por ganar” dijo el entrenador de 51 años en declaraciones brinadas a BBC Sports.

Para el Chelsea habrá una fecha que podría marcar el destino del club. Es que el próximo 25 de febrero deberá enfrentar al Liverpool en busca de la gloria. Un compromiso que tendrá una presión adicional, porque se tratará de la primera final que afrontará luego de las que perdió en la Copa de Liga y la FA Cup contra los de Anfield en las ediciones de 2022.

Pochettino, que aún no ha levantado un trofeo en Inglaterra, perdió la final de esta competición ante el Chelsea en 2015 y la final de la Champions League frente al Liverpool en 2019 cuando era entrenador del Tottenham. “En cierto punto, es un logro sorprendente llegar a la final. Creo que ese era el objetivo cuando empezamos: sin Liga de Campeones, sin Europa League, sin la Conference League, construir un equipo desde casi cero. Por supuesto, ese era el objetivo, estar en Wembley en febrero” explicó el santafesino ex jugador de Newell’s, Espanyol de España, PSG y Bordeaux de Francia.

El ex DT del Southampton consideró además que “parece que no es importante, ya que al Chelsea quiere la Champions League y la Premier”. “Pero necesitamos empezar a darnos cuenta y darle crédito a un equipo que no jugó antes una final en Wembley. Es importante para el club, importante para nosotros en este proceso construir un nuevo equipo”, argumentó.

Lo cierto es que Los Blues están muy lejos de competir por la consagración en la liga británica y también está muy complicada la clasificación hacia alguna copa del Viejo Continente, por lo que el título en la Copa de la Liga se presenta como la única esperanza de festejos en un panorama crítico y un futuro desolador.