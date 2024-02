Murió Osvaldo Domínguez Dibb, padre del presidente de la Conmebol y el dirigente más laureado del fútbol paraguayo

Osvaldo Domínguez Dibb, el presidente más ganador de la historia del fútbol paraguayo con la Copa Libertadores que obtuvo con Olimpia. Falleció el 2 de febrero de 2024 a los 83 años (Conmebol)

El fútbol sudamericano está de luto por la muerte de Osvaldo Domínguez Dibb (83 años), padre del actual presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, y considerado como uno de los mejores dirigentes de la historia del continente por su labor en el club Olimpia de Paraguay, con el que logró ganar durante su mandato tres Copas Libertadores, una Intercontinental, una Interamericana, dos Recopas Sudamericanas y 14 títulos nacionales.

“Osvaldo Domínguez es una leyenda del deporte continental, con un legado imborrable y eterno que se remonta desde que asumió la presidencia de su amado Club Olimpia de Paraguay, en el año 1974. ‘La gloria no tiene precio’ o ‘Ni aún vencido, te sientas vencido’, son algunas de las motivadoras frases que acuña el gran ODD, dirigente paraguayo, casado con Peggy Wilson-Smith, que fue un hombre de mentalidad ganadora y forjador de grandes hitos para el balompié continental”, publicó el sitio oficial de la Conmebol.

Por su parte, su hijo y presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, le dedicó un emotivo posteo en redes sociales honrando su memoria e incluyó algunas fotos familiares. “Te fuiste campeón, siempre valiente, siempre aguerrido, siempre desafiante. De la nada a la cima, trabajador incansable y admirable. Un verdadero campeón de todo, de la vida. Cristo te espera en su santa Gloria. Gracias por todo. ¡Descansa en Paz Campeón. Te amamos siempre!”, escribió Alejandro Domínguez.

El dolor por la desaparición física de Domínguez Dibb se trasladó a las competencias oficiales que organiza la Conmebol, como por ejemplo en el torneo Preolímpico Sub 23 que se desarrolla en Valencia, Venezuela. Allí se realizó un minuto de silencio antes del comienzo de los encuentros de la última fecha de la fase de grupos que sostuvieron Argentina vs Uruguay y Chile vs Paraguay.

Alejandro Domínguez recordó a su padre fallecido. Osvaldo Domínguez Dibb fue el presidente más laureado del fútbol paraguayo (@agdws)

Osvaldo Domínguez Dibb fue presidente durante dos mandatos del popular club de Asunción en los períodos 1974-1990 y 1995-2004. Dentro de sus conquistas resaltan las tres Libertadores levantadas por Olimpia, único equipo paraguayo campeón del torneo más prestigioso a nivel de clubes y la Copa Intercontinental en 1979 tras la victoria ante el Malmö de Suecia.

“La CONMEBOL expresa sus más sentidas condolencias para sus familiares, amigos del gran ODD, en especial a su hijo, el Presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, quien resalta a su padre como ‘Mi guía, mi mentor y mi mejor inspiración’”, cerró el sitio de la entidad madre del fútbol sudamericano en su web.

Por último, el club Olimpia se despidió de su dirigente más querido e informó que el velatorio será abierto a todas las personas que deseen acercarse a despedirlo desde el sábado 3 de febrero hasta las 15 horas del domingo 4. “Un último y merecido adiós a Osvaldo Domínguez Dibb, nuestro Eterno Presidente”, indicaron.