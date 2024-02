Yésica Frías, la ex pareja de Exequiel Palacios, habló sobre su escandaloso divorcio: “Me venía engañando y lo confirmé cuando llegué a Alemania”

Yésica Frías habló sobre su separación de Exequiel Palacios

Habían pasado algunas semanas luego de la histórica obtención en el Mundial de Qatar cuando la noticia de una escandalosa separación se instaló en los medios. Exequiel Palacios, integrante del plantel de la selección argentina que se subió a lo más alto del podio, había terminado la relación con su pareja Yésica Frías luego de cinco años.

Si bien se habían filtrado una serie de detalles sobre lo que motivó a la finalización del vínculo, fue la propia Frías la que decidió romper el silencio a casi un año del divorcio en una entrevista con el programa Intrusos (América), donde aseguró que la familia del futbolista la enfrentó durante todos estos años y afirmó que el Pala tenía una relación paralela.

La influencer detalló que, por intermedio de un amigo, conoció en una discoteca al mediocampista durante el 2018, cuando ya era una de las máximas promesas del River Plate de Marcelo Gallardo. Incluso reveló que “tenía casi cerrado el contrato con el Real Madrid”, pero una lesión “tiró todo para atrás”. “Él me decía ‘te vas a venir conmigo’. Y es como que yo decía que no, porque era muy pronto y en octubre del 2019 me dice, no me lo pregunta, ‘nos vamos’, me dijo. ‘En diciembre nos vamos’. Yo me subí al avión llorando porque tenía que renunciar a todo”, aseguró sobre la transferencia al Bayer Leverkusen.

Frías relató que viajaron a Alemania con los padres de Exequiel, además del hermano del jugador y su novia. Allí, según afirmó, comenzó a vivir una relación conflictiva con todos los familiares porque la “querían limpiar”: “Estuve muy mal porque estaba encerrada todo el día. No me llevaba con la novia del hermano, la mamá vino un día y me insultó. Me dijo que lo quería separar de la familia”.

Entre medio del conflicto interno, que terminó con la familia marchándose de Alemania, Palacios vivió sus horas más difíciles como jugador cuando a finales del 2020 padeció una sensible lesión durante el empate 1-1 de Argentina ante Paraguay. Sufrió una fractura en su columna producto del rodillazo que le dio Ángel Romero: “El médico le dijo que si lo operaban podía quedar paralítico y que su única recuperación era hacer las cosas bien, tener una faja. Él me pide hacer la rehabilitación en la casa porque necesitaba estar con su familia. Hacía un año que no los veía. Yo acepté y me banqué las cosas por él”.

La ex pareja de Palacios aseguró que la relación comenzó a resquebrajarse cada vez más cuando le empezó “a mostrar la realidad de los números”. “Ahí fue una guerra, porque él le sacó el poder económico a la mamá. Hubo unos meses que no les pasó plata y en ese mes la mamá se compró otra casa. El papá cambió una camioneta. Entonces vos decías ‘¿cómo hacen?’ Si le lloraban que no tenía plata. Estuvo hasta septiembre sin hablarse con ellos y después se volvió a hablar. Yo no quise tener más relación”.

Tras la Copa América que coronó a Argentina en Brasil, la pareja decidió casarse en el país al no poder hacerlo en Alemania porque la madre del jugador “no le daba la partida de nacimiento”. Esta boda decantó, según Frías, en un nuevo conflicto: “Los padres le dijeron de todo, que yo era una interesada por la plata, que yo era una puta, que yo era esto, que yo era lo otro y ellos querían que yo firmara una separación de bienes. Ese día le dije ‘está bien, si ellos piensan que es por la plata, yo firmo una separación de bienes. Te aclaro que vos no tenés nada a nombre tuyo: lo único que tenés es la camioneta con la que yo te conocí, porque vos no tenés nada’, le dije. Nosotros en Alemania empezamos de cero. La firmé y nos casamos; los papás no fueron al casamiento”.

En medio del relato sobre este problema, Yésica reflexionó: “Sé que él no me salvó el hambre, su profesión me dio lujos, pero también pagas por los lujos”.

Exequiel Palacios y Yesica Frias en el Mundial de Qatar

El comienzo del fin de la relación entre ambos llegó tras un intento de agresión del padre, según la acusación de Frías, y la pérdida de un embarazo: “En agosto yo vengo para Argentina a hacerme la visa y me entero que estoy embarazada. ¿Vamos a tener un hijo y los padres estamos mal? De los nervios por no pelear con él y todo, yo hacía las cosas y un día sentí un dolor. La llamo a mi mamá: ‘Mami, lo perdí, lo perdí’”.

Sin embargo, aseguró que evitó plantear de lleno el problema por entonces porque “él tenía un Mundial por delante”. Aunque tras el título en la Copa del Mundo todo se dinamitó: “Después de Qatar sentí que se le subieron los humos de campeón”.

“Él me dijo ‘yo te amo, pero quiero estar solo’. ‘Vamos a hacer las cosas bien’, le digo, así cada uno puede hacer su vida. Porque si a mí después me ven con alguien ¿de quién van a hablar mal? Él ya me venía engañando desde diciembre y lo confirmé cuando llegué a Alemania”, agregó la mujer que estuvo presente en Qatar durante la competencia. Frías afirmó que lo encontró con otra mujer, pero no le pidió explicaciones a su pareja: “Le dije estoy acá porque quiero el divorcio. Y todavía lo estoy esperando...”.

Ella asegura que hace un año que espera conseguir la separación del futbolista: “No lo odio. Lo quise muchísimo. Pero todo ese amor que yo tenía por él se me fue porque me decepcionó como persona. No pensé que como persona me iba a pagar así”.

Exequiel Palacios es una de las figuras del Bayer Leverkusen que lidera la Bundesliga (Foto: Reuters/Leonhard Simon) REUTERS

A los 25 años, Palacios está viviendo su mejor temporada en el Bayer Leverkusen de Alemania, que marcha como único líder de la Bundesliga con 49 puntos por encima del ganador de manera consecutiva de las últimas 11 ediciones, Bayern Múnich (47), aunque todavía restan 15 fechas para el final.

Pala, en su quinta temporada en el fútbol europeo, acumuló hasta el momento 22 presentaciones con 5 goles entre las diferentes competencias. Sin embargo, a fines de enero sufrió una lesión muscular que lo tendrá de baja varias semanas. Al mismo tiempo, es uno de los habituales convocados por Lionel Scaloni para la Selección, que enfrentará en marzo dos amistosos en China ante Nigeria (en el Estadio Olympics Sports Center de Hangzhou) y Costa de Marfil (Workers’ Stadium de Beijing) como preparación para la Copa América de mitad de año.