Sufrió un terrible accidente con un caballo, pasó 26 días en coma y podría volver a jugar con su corazón a “130 latidos por minuto”

Sergio Rico anunció que podría volver a jugar al fútbol (Reuters)

A menos de un año del terrible accidente que sufrió Sergio Rico, cuando a finales de mayo del 2023 se cayó de un caballo, sufrió una coz del animal en la cabeza (golpe violento hacia atrás que da con las patas traseras), y pasó 26 días en coma, el arquero español transita un momento de felicidad al ver que los avances continúan siendo positivos.

Recientemente, el arquero del PSG volvió junto a su pareja Alba Silva al lugar de los hechos para darle las gracias a la virgen y además de hablar con la prensa que se encontraba en los alrededores, también le brindó una entrevista al medio Canal + Foot en la que se mostró esperanzado por volver a los terrenos de juego.

“Lo asemejo todo al fútbol, el fútbol es mi vida. El médico así lo decía, que al final una arteria mía era un poco más gruesa o más grande que la de una persona que no hiciera tanto deporte. Me siento muy afortunado de seguir vivo porque había sido muy grave y había estado en juego la vida”, aseguró Rico quien sufrió una hemorragia por un traumatismo craneoencefálico tras recibir varias patadas en la cabeza del animal.

Durante los días que estuvo internado en el hospital Virgen del Rocio de Sevilla, el futbolista de 30 años reveló que el médico le dijo que podría volver a jugar: “El médico se sorprendió mucho y empezó a explicarme que había tenido un accidente grave. Me dijo que sí. A partir de ese momento, me sentí aliviado. Casi salto de la cama del hospital”.

“La vida es muy importante. Nadie quiere morir, pero si hubiera tenido que dejar de jugar al fútbol, no habría merecido la pena”, consideró el ex arquero del Sevilla y agregó: “Los médicos dijeron que había un riesgo en cuanto al equilibrio, pero es perfecto. Es casi un milagro que esté tan bien. No debo exceder los 130 latidos por minuto. Todo lo que puedo hacer sin exceder este límite, lo hago”.

El médico le confirmó a Sergio Rico que podría volver a pisar un campo de juego (Reuters)

La recuperación de Sergio Rico fue seguida de cerca por la prensa europea. A medida que pasaban los días, su rehabilitación avanzaba a pasos agigantados. El arquero del Paris Saint Germain estuvo 10 semanas internado, con varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) desde aquel 28 de mayo del 2023. En agosto, luego de 82 días hospitalizado, fue dado de alta y para diciembre daba sus primeras declaraciones sobre cómo transita su recuperación.

“Salgo a caminar, hago todo tipo de ejercicios para ir retomando lo que es la fuerza de piernas, core, trabajos de prevención, y demás. Hago todo lo que puedo, mientras no supere esas 130 pulsaciones que me recomendó el médico”, detalló a finales del 2023 en diálogo con El Partidazo, programa que se emite por Cadena Cope.

“La verdad es que hemos tenido muchísima suerte. Bueno, he tenido mucha suerte. ¿Por? Porque al final ha sido todo un proceso súper duro, y que gracias a Dios no tenga ninguna secuela y que quede todo bien, que me acuerde de todo, que coordine a la hora de hablar. Todo perfecto. La verdad es que es un milagro. Los médicos así lo dicen y y gracias a Dios. Pues mira, estamos aquí para para seguir dando guerra y deseando de volver a los terrenos de juego, que al final es lo más importante”, remarcaba.

Vale destacar que los 82 días hospitalizados dejaron una huella, ya que durante ese periodo perdió casi 20 kilos. “Pesaba en torno a los 91, 91 largo, casi 92 kilos; y me quedé en 73″, detalló. Sin embargo, con el correr del tiempo, logró recuperar algo de peso y ahora ronda los 88. “Ya se me nota físicamente. Hostia, ¡Madre mía! Cuando salí del hospital ahora veo las fotos y demás y digo ‘Madre mía, un palillo’”, manifestó.