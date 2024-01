Enganche de potrero y caño a Sergio Ramos: notable asistencia de Ángel Correa que clasificó al Atlético Madrid a semifinales de la Copa del Rey

Atlético De Madrid Vs Sevilla

Los cuartos de final de la Copa del Rey se cerraron con el entretenido espectáculo que animaron el Atlético de Madrid y el Sevilla en el Cívitas Metropolitano. Sin el Barcelona, ni el Real Madrid en el camino, el Colchonero se posicionó como máximo candidato al título. Y el público albirrojo colmó las gradas con la esperanza de festejar con la clasificación hacia la siguiente instancia.

El conjunto de Diego Simeone fue superior a su rival. Tuvo el dominio del pleito, manejó los tiempos del partido, atacó cuando quiso y disputó su compromiso según lo planeado en los entrenamientos. Sin embargo, la falta de efectividad de sus atacantes, el sacrificio defensivo de los andaluces y la desgracia que en ocasiones se instala en el fútbol impidieron que el dueño de casa se fuera al descanso con la ventaja que merecía.

La oportunidad más clara sucedió cuando una punzante proyección de Nahuel Molina al área ajena derivó en un penal indiscutido sancionado por el árbitro Jesús Gil Manzano. Fue la chance para que el Aleti concretara la supremacía impuesta en el desarrollo del duelo; y a pesar de que Álvaro Morata tomó la pelota para hacerse cargo de la ejecución, a último momento Antoine Griezmann fue el que tomó la responsabilidad de enfrentar al arquero noruego Orjan Nyland. Lo que nadie iba a tener en cuenta fue el resbalón que sufrió la estrella francesa campeona del mundo en Rusia 2018. Un blooper impropio de su categoría que concluyó con el balón en la tribuna.

El blooper de Griezmann en la Copa del Rey

En el complemento, el atacante surgido de Zubieta, en la Real Sociedad, tuvo su revancha con un violento remate que estableció la apertura del marcador. Sin embargo, la milimétrica posición adelantada le ahogó su festejo. Una situación similar a la que atravesó Memphis Depay, quien después de una extraordinaria asistencia de Rodrigo De Paul resolvió con un disparo cruzado que infló la red. Pero una vez más, la tecnología marcó un offside que le dio otra vida al combinado liderado por Enrique Sánchez Flores.

El Cholo encontró la solución en el banco de suplentes. Es que Ángel Correa, quien ingresó en lugar de Saúl Ñíguez, apeló a todo su potrero para sacarse de encima al brasileño Marcao y buscar la sociedad con el ex delantero del Culé. Su pase, entre las piernas del legendario Sergio Ramos, facilitó el trabajo de su compañero para que tocara con la cara interna hacia el poste más alejado de Orjan Nyland. Un golazo que fue obra de la estrella de Países Bajos, pero que todos los méritos fueron del ex San Lorenzo, campeón del mundo en Qatar.

Los corazones se paralizaron en el quinto minuto adicional, cuando Pablo Barrios Rivas se tiró dentro del área y provocó la caída de Erik Lamela. El colegiado no lo dudó y sancionó un penal agónico para el Sevilla. Sin embargo, desde el VAR se comunicaron con el árbitro para que fuera a revisar la escena y en la reiteración se observó el perfecto quite limpio del volante local. No hubo infracción. Y se celebró como el mismísimo triunfo por la mínima diferencia.

A pesar del sufrimiento, el Atlético de Madrid logró el objetivo de avanzar a la fase de los cuatro mejores del certamen, donde esperan la Real Sociedad, el Mallorca y el Athletic de Bilbao. Sin merengues, ni culés, la gloria se la dirimirán entre los vascos, los capitalinos y los isleños. Con todos los protagonistas fuera de la pelea en La Liga, l a ilusión se trasladó hacia la competición doméstica que permite soñar en grande.