El emotivo posteo que el hijo del Pocho Lavezzi le dedicó a su padre, que continúa internado en una clínica psiquiátrica

Pocho Lavezzi junto a su hijo Tomás (@pocho22lavezzi)

Ezequiel Lavezzi sigue internado en una clínica especializada en el “tratamiento en Psiquiatría y Salud Mental” ubicada en el barrio porteño de Boedo. En medio de un fuerte hermetismo de su familia sobre su estado real, es su hijo Tomás el que publicó en las últimas horas un emotivo posteo que le dedicó a su padre y un tema musical que acompañó la dedicatoria.

Te puede interesar: La historia de Fernando Parrado, de la “Sociedad de la nieve” a codearse con los grandes de la Fórmula 1

“Te extraño mucho”, escribió Tomás Lavezzi, de 18 años, que juega en las Inferiores de Unión de Santa Fe. La publicación es una historia de Instagram en la que aparece con el Pocho y la foto es en blanco y negro con tonalidad en grises. Los dos están sonriendo y disfrutando de un momento en una salida ya que aparecen arriba de un vehículo.

En la publicación Tomás incluyó un tema musical de Residente que le dedicó a su padre, llamado “Antes que el mundo se acabe”. Parte de la letra relata “Y si estás lejos no importa. Porque la luz de la tarde nos une. De cerca o de lejos”.

El posteo que Tomás Lavezzi le dedicó a su padre (@tomilavezzi_)

La situación que atraviesa el ex jugador de la selección argentina mantiene en vilo al ambiente del fútbol. El incidente que protagonizó en Punta del Este durante el final del año pasado se combinó con una internación voluntaria en dicha clínica para poder tratar los problemas que atravesó luego de su retiro profesional, en 2018, cuando jugó en el Hebei China Fortune.

Te puede interesar: Un ciclista protagonizó un accidente en el Tour Down Under de Australia y sufrió impactantes heridas en el cuerpo

El jueves pasado su abogado, Mauricio D’Alessandro, en diálogo con el medio francés SoFoot, contó detalles del cuadro de Lavezzi y afirmó que “no está siendo tratado por abuso de drogas o alcohol”. Otro que se refirió al estado del Pocho es Germán Denis, su ex compañero de ofensiva en el Napoli de Italia. “Estuve con él en Argentina hace quince días y sólo necesita recuperarse y pasar algún tiempo con su familia, recuperar el equilibrio”, dijo el Tanque en Kiss Kiss Napoli.

Luego de aquel episodio ocurrido hace un mes en Punta del Este, Lavezzi fue internado y la directora del sanatorio Cantegril, María del Carmen Lorente, informó que el ex delantero tuvo “un traumatismo en un evento social y se fracturó la clavícula”. En ese contexto señaló que la Policía había intervenido en el tema y, al ser consultada sobre si sufrió también alguna herida a la altura del abdomen, respondió: “Esto que estoy diciendo yo es la causa por lo que él está en observación en este momento: la fractura de clavícula. Puede ser, pero son heridas superficiales...”.

Lavezzi está internado en una clínica especializada en “tratamiento en Psiquiatría y Salud Mental" (@pocho22lavezzi)

Tras ello Lavezzi volvió a Buenos Aires en un avión sanitario y se mostró con algunos posteos en sus redes sociales. Por entonces, Tomás ya se había referido al estado de su padre y esgrimió en respuesta a unos rumores que “mi papá se encuentra bien y en tratamiento. Dejen de inventar cosas que no son verdad. No tiene ninguna sobredosis y nada de eso que dicen”

Te puede interesar: El recuerdo que atesora Mbappé de Lionel Messi que se filtró en una entrevista de TV

Una vez que llegó a Buenos Aires, Lavezzi quedó bajo el cuidado médico en la Clínica Dharma, especializada en “tratamiento en Psiquiatría y Salud Mental”. Por otro lado, trascendió que otro tema que habría generado un malestar en el ex futbolista es una supuesta estafa que habría sufrido de parte de un amigo.

En tanto, el periodista de Socios del Espectáculo (El Trece), Matías Vázquez informó la desgarradora frase que el Pocho le habría dicho a sus seres queridos tras ser internado. “Los medios son una mier... Dijeron que me había apuñalado en Punta del Este y después lo de la sobredosis. Igual, venía zarpado. No quedó otra que venir a internarme. Intenté limpiarme solo en la casa de Pilar y no pude. Cuesta, pero le tengo que meter ganas, reorientar mi vida, mis hábitos y todo esto hacerlo por mi hijo”.

El periodista Matías Vázquez dialogó con el entorno del ex futbolista

El panelista también contó que el subcampeón del mundo con la selección argentina en 2014 está aislado y debe permanecer 20 días sin visitas. “A veces le dan su teléfono celular para que pueda tener momentos para esparcir su mente”, agregó. Anteriormente, el periodista Pablo Gravellone había precisado que el punta que jugó en Estudiantes de Caseros, San Lorenzo, Napoli y PSG “le firmó un consentimiento a su familia para ser internado y hacer un tratamiento”.

Ezequiel Lavezzi cumplirá 39 años el próximo 3 de mayo y jugó tres finales con la selección argentina, la del Mundial de Brasil en 2014 y la de la Copa América de 2015 en Chile y 2016 en los Estados Unidos. Luego de iniciarse en Estudiantes de Buenos Aires, debutó en Primera División en San Lorenzo. Luego emigró a Europa y militó en el Napoli y París Saint-Germain (PSG).