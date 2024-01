Escándalo con Cristiano Ronaldo en China: simpatizantes protestaron frente al hotel del Al Nassr y tuvo que intervenir la Policía

La Policía debió intervenir frente al ingreso de los fanáticos al hotel donde se hospeda el plantel

El jueves 1 de febrero tendrá lugar un histórico partido publicitado como The Last Dance porque Arabia Saudita se mantiene expectante para lo que puede ser el último enfrentamiento entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en el fútbol profesional. Al Nassr ya inició su preparación para el duelo contra Inter Miami en Riad, pero el físico del Bicho es la máxima incógnita para ese día: una lesión suya obligó a suspender una gira de amistosos que iba a tener lugar en China y generó un escándalo de proporciones mayores.

Todo comenzó en las primeras horas de este martes, después de que el plantel había recalado al país asiático para afrontar dos encuentros preparatorios contra Shanghái Shenhua y Zhejiang en el Shenzhen City Stadium. A poco menos de 24 horas para el duelo contra el ex equipo de Carlos Tevez, la organización comunicó la postergación de estos compromisos, según comunicó la cuenta @TheNassrZone, especializada en la información del vigente subcampeón saudí: “Lamento mucho informarles que el Al Nassr Winter Tour será aplazado por problemas físicos de Cristiano Ronaldo”.

El portugués de 38 años iba a ser homenajeado en el transcurso del partido por parte de los fanáticos en las gradas, quienes iban a encontrar en cada butaca una pancarta para elevar encima de sus hombros con el histórico número “7″ del futbolista y su apellido depositado en la parte superior de la tela. Además, estaba preparada una ovación a los siete minutos del primer y segundo tiempo. Sin embargo, distintos portales como AS y TUDN habían arrojado dudas por su estado en base a una información proveniente del medio Arabic Sports porque no aparecía en los videos de los entrenamientos sumado a ser visto con un vendaje en una pantorilla y la confirmación de esta situación caldeó los ánimos entre los hinchas, ya que varios habían llegado exclusivamente a la ciudad para esta cita.

Los videos reflejados en redes sociales muestran un conjunto de simpatizantes realizando una vigilia en torno al hotel donde se hospeda el plantel desde su llegada al territorio. Más de un centenar de personas se agolparon en las puertas del establecimiento para intentar, al menos, llevarse algún autógrafo o foto con su ídolo. Un empleado quedó arrinconado por ellos, mientras buscaba apaciguar los ánimos sin éxito. La tensa calma fue escalando con el paso de los minutos hasta el punto de que la Policía limitó el sector del reclamo, aunque no los pudieron contener cuando ingresaron al hall central.

El homenaje que le iban a hacer a Cristiano Ronaldo en China

Las imágenes son elocuentes en torno a las corridas exhibidas por estas personas, quienes entonaron un cántico inequívoco en las entrañas del lugar: “Cristiano”. Con esa sola palabra, pretendieron lograr un gesto que nunca llegó de Ronaldo, luego de haber dado una conferencia de prensa para explicar los motivos de por qué no iba a jugar. El accionar de las fuerzas de seguridad fue clave para contener la protesta y evitar males mayores.

El jugador portugués lamentó la suspensión, que traerá aparejado el reembolso de las entradas a los compradores, y reconoció sus molestias: “Quiero pedir disculpas a los aficionados chinos. Sé que todos deben estar tristes porque yo también lo estoy. En el fútbol hay cosas que no se pueden controlar, y además soy un jugador que no me lesiono mucho aunque llevo 22 años jugando”.

“Mi equipo y yo hemos venido aquí para disfrutar de la gira. Me siento abatido y también sé que no están satisfechos con lo ocurrido. Puedo ver gente afuera apoyándome y animando a Al Nassr, pero les prometo que volveré con mi equipo para participar nuevamente”, añadió. Esto plantea un interrogante sobre su asistencia al duelo contra Lionel Messi en nueve días a disputarse en Arabia Saudita.

El CEO del Al Nassr, Guido Fienga, remarcó: “Regresaremos a China lo antes posible y jugaremos los partidos contra Shanghai Shenhua y Zhejiang en China después de que fueron pospuestos”. Esas declaraciones fueron en consonancia con el comunicado de la institución: “Hemos acordado con el organizador y el promotor programar un nuevo partido lo antes posible”. El contrato incluía la participación del lusitano, pero el club y el propio CR7 no quisieron correr riesgos.

Inicialmente, The International iba a disputar cuatro amistosos, pero ahora solo le quedarán dos frente a Inter Miami y Al Hilal (8 de febrero) válidos por la Riyadh Season Cup. El 14 de febrero será su primer partido oficial de 2024 ante Al Feiha por la Ida de los octavos de final de la Champions League de Asia. A nivel local, retornará el 17 de ese mes contra Al Fateh como local. Está segundo en la Saudi Pro League con 46 puntos, a 7 de distancia del puntero, Al Hilal.

El comunicado del Al Nassr

EL COMUNICADO COMPLETO DEL AL NASSR

Lamentamos anunciar que, desafortunadamente, y por razones ajenas a la voluntad de Al Nassr, el evento de dos partidos programado para los días 24 y 28 de enero ha sido aplazado a una fecha por determinar.

Llegamos a Shenzhen con mucho respeto por los aficionados chinos al fútbol y, en concreto, por los seguidores de Ronaldo. Teniendo esto en cuenta, además de la estrecha relación existente entre el Reino de Arabia Saudí y China, nosotros, el Al Nassr, estamos dispuestos a completar nuestra concentración de entrenamiento, tal y como estaba previsto, en Shenzhen, una ciudad que nos ha acogido calurosamente y que ha demostrado tanto amor por nosotros y por nuestro capitán.

Además, hemos acordado con el organizador y el promotor programar un nuevo partido lo antes posible.

El club Al Nassr siempre ha demostrado su compromiso incondicional con este acontecimiento y ha viajado con toda su plantilla, incluido Cristiano Ronaldo, para participar en esta gira.

Queremos a nuestros aficionados chinos y esperamos jugar para ellos lo antes posible.