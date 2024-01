“Tiene un traumatismo de cráneo severo”: los primeros datos sobre la salud del jugador de Chacarita Luciano Perdomo tras el accidente

Las palabras de Marcelo Caravaca, Jefe de prensa de Chacarita, sobre el accidente de Luciano Perdomo

El capitán de Chacarita Juniors, Luciano Perdomo, sufrió un accidente de tránsito cuando se dirigía al entrenamiento del plantel tricolor y fue hospitalizado con lesiones de magnitud. ”El Departamento de Prensa del Club Atlético Chacarita Juniors informa que Luciano Perdomo sufrió un accidente de tránsito en el día de hoy mientras se dirigía al entrenamiento. Aún se aguarda el parte médico oficial que será comunicado a la brevedad”, comunicó la institución en sus redes sociales.

Horas más tarde, se conoció la primera voz oficial que confirmó que el jugador ya fue trasladado a una clínica de la Capital Federal. “Hoy nos desayunamos con esta noticia, en el mundo de Chacarita se llenó de mucha tristeza. Luciano estaba yendo al predio de UTA Moreno. Desde San Miguel del Monte son 80km. No sabemos todavía la situación o la complejidad del accidente porque están viendo las pericias, pero sí podemos decir que impactó contra un cambión y fue trasladado al hospital del Monte donde entró en terapia intensiva. En estos momento está trasladándose en una ambulancia rumbo al Sanatorio de la Trinidad Mitre de Capital Federal. Aún no tenemos parte médico real”, indicó Marcelo Caravaca, jefe de prensa del club de San Martín.

“Sabemos que está en una situación compleja, difícil. Está con un traumatismo de cráneo severo. Más de eso no podemos dar por un tema de privacidad y por respeto a su familia. Está en una situación difícil, ojalá que Puchi pueda salir. Es un ser humano increíble y muy querible en Chacarita. Nos causó mucha tristeza esta situación”, continuó en diálogo con TyC Sports. Caravaca confirmó que afortunadamente el capitán del Funebrero viajaba solo rumbo al entrenamiento. “Está esperando familia, su señora está embarazada. Por eso mantenemos la privacidad del diagnóstico para no herir susceptibilidades porque todavía no tenemos un diagnóstico concreto. Necesitamos de esas buenas vibras por la situación de Luciano”.

“El presidente (Néstor Di Pierro) y varios de la comisión directiva apenas se enteraron viajaron a San Miguel del Monte para iniciar la tratativas y que haya un traslado en ambulancia de alta complejidad rumbo al sanatorio Mitre de Capital Federal. Antes de ocho o nueve de la noche tendremos un parte médico, ojalá sea favorable y alentador”, concluyó el jefe de prensa de Chacarita.

Luciano Perdomo se encuentra en terapia intensiva tras el accidente de tránsito que sufrió en San Miguel del Monte

El accidente sucedió alrededor de las 7:30 cuando el futbolista de 27 años transitaba en dirección al predio de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), en el partido de Moreno. Por causas aún no esclarecidas, la camioneta en la que viajaba Perdomo se incrustó debajo de un camión y luego se habría incendiado. Las autoridades de tránsito y el personal médico, según fuentes que intervinieron en el siniestro, consiguieron rescatar al futbolista y derivarlo a un hospital de San Miguel del Monte.

“Desde el Club Deportivo Morón le deseamos una pronta recuperación al futbolista Luciano Perdomo. Le enviamos nuestra fuerza y acompañamiento a Lucas, su familia y a la institución”, escribieron desde la cuenta oficial del Gallo, uno de los primeros clubes en hacerse eco de lo sucedido. “Le enviamos y deseamos una pronta recuperación a Luciano Perdomo, jugador de Chacarita Juniors, luego del accidente sufrido. Fuerza tanto para él y a su familia como a toda la institución”, acompañaron desde Isidro Casanova.

Vale recordar que el pasado 5 de enero el mediocampista renovó su vínculo con la institución hasta finales del 2025, luego que el club compre un porcentaje del pase del jugador de 27 años que estaba libre. Puchi Perdomo superó la barrera de los 100 partidos con la camiseta del Funebrero en mayo del año pasado.

Surgido de las inferiores de Gimnasia de La Plata en el 2016, se marchó del Lobo para recalar durante el 2019 inicialmente en Aldosivi de Mar del Plata aunque duró apenas seis meses hasta que recaló en Chacarita. Desde junio de ese año en adelante, Perdomo fue ganando espacio en el Funebrero para convertirse en uno de los referentes del equipo que peleó el año pasado el ascenso a la Liga Profesional.

El mensaje de Gimnasia tras el accidente de Luciano Perdomo

Chacarita, bajo la conducción de Aníbal Biggeri, se está preparando con el objetivo de regresar a la máxima categoría del fútbol argentino. En la temporada pasada de la Primera Nacional dominó la Zona B durante casi la totalidad del encuentro pero finalmente fue Independiente Rivadavia de Mendoza el que se quedó con el pase directo a la final y, más tarde, con el ascenso.

La grilla de partidos de la segunda división del fútbol argentino indica que Chaca debutará el sábado 3 de febrero como local ante Deportivo Maipú (desde las 17hs) en su primer partido de la Zona A que compartirá con Agropecuario, All Boys, Alvarado de Mar del Plata, Arsenal de Sarandí, Brown de Madryn, Estudiantes de Buenos Aires, Ferro, Gimnasia de Jujuy, Güemes de Santiago del Estero, Patronato de Paraná, Racing de Córdoba, San Martín de San Juan, San Martín de Tucumán, San Miguel, Talleres de Remedios de Escalada, Tristán Suárez y Quilmes.