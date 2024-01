De ser una estrella de Only Fans, a ejecutar uno de los KO más impactantes: “El boxeo cambió mi vida, era una fiestera realmente mala”

El brutal KO de Elle Brooke ante AJ Bunker

Apenas pasaron los primeros días del 2024, pero no caben dudas que el nocaut de la influencer Elle Brooke estará en los resúmenes que se replicarán a fin de año. La mujer que se hizo famosa en las redes sociales y por sus fotos en la plataforma para adultos Only Fans saltó al boxeo hace dos años, y en ese breve tiempo arriba de los cuadriláteros ya consiguió un finalización que muchos profesionales desde hace años soñarían con conseguir.

Cuando faltaban 20 segundos para el cierre del tercero de los cinco asaltos pautados, la peleadora de 26 años enganchó a Andrea-Jane Bunker yendo para adelante: el derechazo de Elle impactó de lleno en el rostro de su rival, que rápidamente sintió sus rodillas doblegarse y terminó en la lona. El juez hizo el conteo de rutina, pero Bunker no volvió a responder lo que decretó a Brooke como vencedora.

Este duelo fue una revancha contra AJ Bunker, que es famosa en Europa por su participación en el reality “Love Island”. En julio del 2022, Bunker se subió al cuadrilátero ante la repentina baja de Astrid Wett, otra actriz del contenido para adultos. En aquel entonces también la derrotó, por lo que su registro hasta el momento es de 4 triunfos y 1 derrota, aunque las estadísticas “oficiales” la tienen a Brooke con 2 victorias por KO (la anterior ante la tiktoker Faith Ordway en un combate celebrado en el Arena Wembley).

Esta moda de influencers y famosos que se suben a un cuadrilátero se extiende en todo el planeta. Esta última presentación de Elle se celebró en el First Direct Arena de Leeds con el título Misfits de peso mediano en juego. Esa empresa (que la traducción de su nombre es “Inadaptados”) fue lanzada hace casi tres años por el creador de contenido KSI, quien fue uno de los impulsores de este salto de personalidades al boxeo. El evento creció a tal punto que tienen un extenso contrato con la reconocida cadena DAZN para transmitir las veladas.

Independientemente del debate que pueda generar este formato en el mundo del boxeo, lo cierto es que este ingreso al deporte de alto rendimiento logró darle un cambio a la vida de Brooke. “Yo era una fiestera mala. Cualquier sustancia que encontraba me la metía por la nariz, la consumía al máximo. De salir todas las semanas al pub, ir de discotecas, esnifar toneladas de cocaína, ketamina, cualquier cosa que puedas encontrar al otro lado, a vigilar lo que metes en tu cuerpo, la dieta, la salud y el ejercicio, la rutina regular”, se confesó ella misma ante el diario británico The Sun en las horas previas a este combate.

“La rutina es lo que más me gusta del boxeo porque me da una razón para levantarme por la mañana. Me da una estructura para el día. Antes de empezar a boxear tomaba antidepresivos. Así que dependía de una pastilla cada día para ser feliz y no tener pensamientos oscuros y suicidas, mientras que ahora tengo días buenos y días malos, pero me centro más en el entrenamiento y en lo que hago. El boxeo me ha cambiado la vida. De estar deprimida y, no diría drogadicto porque no lo era, sino un juerguista, a estar donde estoy ahora, ha sido un viaje”, reflexionó.

La mujer aseguró que si círculo íntimo “se ha reducido mucho” porque ya no lleva ese estilo de vida de “salir de fiesta” constantemente: “Mi vida se ha vuelto aburrida, estoy casada con mi casa. Sinceramente, estoy entre estas cuatro paredes constantemente, es trabajo, trabajo, trabajo para mí. No bebo, llevo 18 meses sobria, o un año, y ahora simplemente vivo una vida aburrida. No salgo los fines de semana porque estoy demasiado centrado en mi alimentación y mis hábitos de entrenamiento”.

Haberse alejado de la noche no significa que ella haya abandonado su perfil sensual que la lanzó a la fama en las redes sociales. Tras la victoria, posteó en su cuenta con más de 870 mil seguidores una foto con el cinturón de campeona en su Instagram con la leyenda “nací para esto”.