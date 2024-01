Una estrella de UFC protagonizó una escandalosa separación: asegura que dejó a su ex novia porque estaba casada

Alex Poatan estaba en pareja con Merle Christine desde fines de 2022

Alex Pereira es una verdadera sensación dentro de las artes marciales mixtas. El campeón de peso semipesado de la Ultimate Fighting Championship (UFC) en la categoría apta para luchadores de 93 kilogramos mantiene el status de una celebridad en Brasil y sorprendió en las últimas horas después de haber explicado las razones de su escandalosa separación con su pareja, Merle Christine, a quien acusó de estar casada con otra persona durante la relación.

En charla con el podcast “Spinning Backfist”, el ex campeón de peso wélter de la misma organización dejó estupefacto a sus fanáticos con una declaración que dio la vuelta al mundo: “Bueno, es un poco difícil hablar de esto porque para mi ya borré a esta persona de mi vida. Me gustaría pedirle a mis fans que también la borren de su vida. Era una persona que yo creía, que la puse en mi casa junto con mi familia. Después de todo, me enteré de que ella estaba casada”.

Poatan, como es apodado, subió ese pequeño fragmento de video a su perfil oficial de Instagram, seguido por más de dos millones de personas y, a las pocas horas, adjuntó una publicación con el siguiente mensaje: “Estoy listo para la guerra, mírame a los ojos y mira si miento prepárate porque ya voy”. Esta misiva puede tener que ver con una cuestión de su disciplina, pero también se puede relacionar a este suceso porque más adelante subió una serie de capturas de pantalla con distintas conversaciones para probar a sus fans la presunta relación que mantenía su pareja por detrás de él.

Alex Pereira acusó de agresión física a Merle Christine

“Llevo unos días hablando con su ex marido y me doy cuenta de lo que es capaz. Se trata de una conversación amorosa con dos personas diferentes el mismo día y a la misma hora. Me atacó pensando que me defendería, ¡pero no soy tan estúpido como para hacer eso! Tengo un video de ella atacándome, y como no obtuvo lo que quería, está tratando de usar mi nombre”, manifestó Pereira. En su relato aduce un episodio de agresión física por parte de su antigua compañera durante una discusión.

Sus palabras recibieron la contestación de Christine a través de Instagram mediante su cuenta privada seguida por miles de personas, en un posteo que replicó el The Mirror: “Los hombres heridos realmente intentan inventar situaciones. Por supuesto que he estado casada en el pasado (Alex también lo estuvo), pero me separé antes de empezar la relación con Alex. ¿Ustedes son tan estúpidos para pensar que podría pasar a los Estados Unidos teniendo un marido?”.

El comunicado de Merle Christine

A continuación, evitó profundizar en los motivos de su separación con Alex Pereira eligiendo palabras demasiado ambiguas en su narración: “Rompí con Alex, y si empezara a hablar aquí de las razones, las cosas no acabarían bien. ¡Paz!”. A la par, posteó una imagen de lo que parece ser una intención de divorcio en alemán fechada el 2 de agosto de 2022, que sería anterior al inicio de su noviazgo con el deportista. La misma habría tenido lugar en noviembre de ese año.

Aún se desconoce cómo seguirá la situación que rodea la actualidad del campeón en dos categorías diferentes en GLORY, el mayor evento de kickboxing del mundo, sumado a su protagonismo en la UFC, la principal liga de MMA en la disciplina, pero la contraofensiva de la mujer contra Pereira, de 36 años, promete otros capítulos de una separación comunicada a finales de 2023.

La imagen publicada por Merle Christine para sostener que su divorcio tuvo lugar antes de comenzar su relación con Pereira

De hecho, Merle Christine había confirmado la ruptura con un sentido mensaje en redes sociales después de que sus seguidores comenzaron a sospechar de que algo se había terminado porque ambos habían eliminado imágenes juntos en cada perfil: “A veces en la vida, una relación no funciona y la gente decide tomar dos caminos diferentes. Y creo que es algo que todo el mundo tiene que respetar, y eso no significa que haya rencor entre estas dos personas... Le deseo a Alex todo lo mejor y mucho éxito en su carrera”.

Al mismo tiempo, la carrera deportiva de Pereira sigue adelante mientras sueña con una revancha ante el nigeriano Israel Adesanya. La UFC contabiliza nueve victorias (7 antes del límite) y dos derrotas en su carrera dentro de esa empresa, con un reciente triunfo ante el checo Jiri Procházka.