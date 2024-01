Por qué Lionel Messi ganó el premio The Best si terminó empatado en puntos con Erling Haaland

Messi y Haaland empataron en votos en los premios The Best, pero el argentino se llevó el galardón

Lionel Messi sigue haciendo historia y tras abandonar el París Saint-Germain para militar en el Inter Miami, no para de coleccionar premios. El astro argentino obtuvo por tercera vez el premio The Best, galardón que entrega la FIFA al mejor futbolista del mundo en 2023. La Pulga se impuso a Erling Haaland y Kylian Mbappé, los mismos dos jugadores a los que doblegó al recibir su octavo Balón de Oro el pasado octubre.

Te puede interesar: Messi sigue haciendo historia: ganó su tercer premio The Best al mejor jugador del mundo

En 2023, Messi y Mbappé ganaron el título de la liga francesa con el PSG, pero el club decepcionó en la Liga de Campeones y la Copa de Francia, eliminados en la ronda de octavos de final de ambos torneos. Haaland, por su parte, fue parte de un Manchester City que completó un triplete de títulos, incluyendo el de la Liga de Campeones. Al rechazar Arabia Saudí por la MLS, Messi encandiló una liga que lucha por tener relevancia dentro del deporte profesional de Estados Unidos, muy dominado por la NFL y la NBA, y tras revolucionar al fútbol en Estados Unidos, conquistó la Leagues Cup con su equipo de la MLS.

El momento en el que anuncian a Messi ganador como Mejor Jugador en los premios The Best

El capitán de la selección argentina, al igual que los otros finalistas, no acudió a la gala The Best realizada en el teatro Hammersmith Apollo en el oeste de Londres. El galardón no tomó en cuenta el Mundial de Qatar 2022, que culminó hace 13 meses y sí se tomaron en cuenta los logros tras el torneo hasta el 20 de agosto. Los tres jugadores acabaron como finalistas en una votación en un panel global conformados por los técnicos y capitanes de las selecciones nacionales, un grupo selecto de periodistas y aficionados online.

Te puede interesar: Lionel Messi fue incluido en el 11 de la FIFA en los premios The Best y logró una inédita marca en la historia del fútbol

Esta votación contó con una particularidad y fue el empate en 48 puntos entre Messi y Haaland, mientras que Mbappé sumó 35 unidades. En este punto, la FIFA informó que el argentino se quedó con el trofeo por recibir más votos de capitanes. Según el artículo 12 de las Reglas de Asignación, si al terminar los ternados quedan empatados en las generales, se desempata con el que haya logrado más votos de “cinco puntos” por haber sido “elegido entre los capitanes de la selección masculina” (13 contra 11).

Así se repartieron los votos entre Messi, Haaland y Mbappé (FIFA)

Lionel Messi, ganador del Balón de Oro en ocho ediciones, logró un récord en los premios The Best y con tres galardones (2019, 2022 y 2023) se despegó del portugués Cristiano Ronaldo (2016 y 2017) y el polaco Robert Lewandowski (2020 y 2021). En el período comprendido entre el 19 de diciembre de 2022 al 20 de agosto de 2023, Messi jugó 32 encuentros, convirtió 24 tantos y ganó dos títulos: la liga francesa (con Paris Saint Germain) y la Leagues Cup (con Inter Miami).

Te puede interesar: Guardiola fue premiado como Mejor Entrenador en los The Best: su exabrupto al tener que elegir entre Barcelona y Manchester City

Durante ese lapso, Haaland marcó 34 tantos sobre 41 partidos y se consagró campeón en cuatro ocasiones con el City (Premier League, FA Cup, Liga de Campeones de Europa y Supercopa de Europa) y Mbappé anotó 27 goles sobre 28 partidos, con dos títulos en su haber. Los ternados a Mejor Jugador se ausentaron en Londres: Messi prefirió continuar con los trabajos de pretemporada con Inter Miami en Estados Unidos, Haaland continúa recuperándose de una lesión y Mbappé declinó la invitación.

El capitán del seleccionado argentino también fue incluido en el 11 ideal de The Best, que organizan la FIFA en conjunto de FIFPRO, el sindicato mundial de futbolistas, y extendió a 17 sus presencias en el equipo que votan los propios futbolistas, un hechó inédito en la historia. La formación ideal incluyó al arquero belga Thibaut Courtouis. En la línea defensiva fueron elegidos los ingleses John Stones y Kyle Walker y el portugués Rúben Dias. La mitad de campo estuvo integrada por el portugués Bernardo Silva, el inglés Jude Bellingham y el belga Kevin De Bruyne. La delantera se compuso con Haaland, Mbappé, Messi y el brasileño Vinicius Jr.