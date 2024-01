A Alejandro Garnacho lo hicieron elegir entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo: su sorprendente respuesta

Alejandro Garnacho y IShowSpeed debaten sobre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

En 48 horas el conocido streamer IShowSpeed o Speed volvió a polemizar sobre Lionel Messi y esta vez fue en un vivo con Alejandro Garnacho, quien este sábado debió elegir entre el crack argentino y Cristiano Ronaldo, el preferido del también influencer estadounidense. Ante la pregunta de quién era el mejor para el futbolista del Manchester United y la selección argentina, el delantero no tuvo dudas y lo dejó en claro en una transmisión que incluyó una fallida chilena que tuvo consecuencias técnicas.

El jueves pasado IShowSpeed descalificó a Messi en su visita a la casa de Ronaldo Nazario en Brasil. Al ex delantero de la Verdeamerela y que la rompió en equipos como el Real Madrid, el Inter, el Barcelona y el PSV Eindhoven, no le gustaron algunos comentarios. Ahora el streamer volvió a la carga en la trasmisión con el punta nacido en España y cuya madre es argentina.

Speed le preguntó a Garnacho quién era mejor, Messi o CR7. Su respuesta fue “ambos son geniales”. El influencer no se conformó con ello e hizo gestos de incredulidad. Alejandro lo apuró y le consultó: “¿por qué no te gusta Messi? ¿qué pasó con él?”. En ese momento, el influencer contó: “En 2018 conocí a Messi. Le pedí una foto y me dijo que ‘no, no me gustas’”.

La chilena de IShowSpeed, quien rompió su cámara en el intento de la pirueta

Desde ese momento, su predilección por Cristiano Ronaldo creció, pero también argumentó que era por el físico que tiene el delantero lusitano, que el próximo 5 de febrero cumplirá 39 años y desde enero de 2023 juega en el Al Nassr de Arabia Saudita. Lleva 34 goles en misma cantidad de partidos en el equipo saudita.

Más tarde, Garnacho, que entendió rápido el enojo que le producía a Speed hablar de Messi, le dio a entender al comunicador que en el fondo le gustaba cómo jugaba el rosarino. A esto el influencer se molestó y dos veces le gritó que “no”. Acto seguido, esgrimió sobre el rendimiento de Leo: “Es 50/50. A veces juega bien a veces no es así. Por eso no pudo poner todos mis huevos en una sola canasta. Yo creo que Ronaldo es un mejor jugador”.

Garnacho tiene propiedad para opinar del debate entre Messi y Cristiano Ronaldo ya que jugó con ambos. Con el lusitano tiene más experiencias por su última etapa en el Manchester United. Mientras que con La Pulga compartió entrenamientos y algunos minutos en la selección argentina, donde jugó tres partidos en la mayor y debutó en la gira que se hizo por Asia a mediados de 2023. En el equipo inglés suma 64 encuentros, 10 goles y 7 asistencias.

Así reaccionó el streamer Speed cuando dieron a Messi como ganador del Balón de Oro

Aunque luego llegó la yapa de la transmisión y fue con una chicana de Speed hacia Garnacho, con la que quiso imitar a Cristiano Ronaldo. Le preguntó tres veces al futbolista de 19 años “¿quién es?”, mientras amagó con la habitual postura para hacer una chilena, intentó la pirueta, pero terminó golpeando contra la cámara.

El influencer tiene con 23,2 millones de seguidores en su cuenta de Tik Tok y en su canal de You Tube posee más de ocho millones de suscriptores. No es la primera vez que Speed polemiza con Messi y manifestó su descontento en la última gala del Balón de Oro, donde el capitán argentino logró el octavo galardón que entrega la revista France Football al mejor jugador jugador del planeta. El famoso youtuber volvió a tener intervenciones notables que se volvieron virales.

En ese evento también se encontró con Emiliano “Dibu” Martínez al que lo elogió por su labor en el Mundial Qatar 2022. Aunque tuvieron un picante cruce y el arquero no tuvo dudas a la hora de defender a su compañero en la Selección al sentenciar que “no hay chances” de que Cristiano sea mejor que Messi.