El conocido streamer Speed descalificó a Lionel Messi e hizo una polémica comparación con Cristiano Ronaldo

El divertido encuentro entre Ronaldo Nazario y el streamer IShowSpeed. Los dardos a Lionel Messi y particular comentario sobre Cristiano Ronaldo

Ronaldo Nazario recibió en su casa de Brasil al streamer IShowSpeed en un encuentro que fue muy particular con momentos graciosos y otros en los que el ex delantero no le cayó bien los comentarios sobre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Hubo referencias despectivas hacia el astro argentino, como ocurrió en la última gala del Balón de Oro, y sobre el astro portugués bromeó con que es “hijo del brasileño”.

Primero IShowSpeed le preguntó si de verdad era el padre de CR7. Quien supo ganar dos Mundiales con la Verdeamarela en 1994 y 2002, no cayó en su asombro y le consultó qué estaba queriendo decir. Aunque luego se dio cuenta de que el streamer le hizo una broma por tener el mismo nombre y jugó con eso durante las imágenes que fueron captadas en video.

Pero un momento llamativo se dio cuando Ronaldo Nazario lo llevó a un cuarto donde guarda distintos trofeos y le permitió tener en sus manos un Balón de Oro. El norteamericano mostró su euforia al tener uno de esos dos galardones (1997 y 2002) que ganó el ex artillero surgido en Cruzeiro. Mientras el brasileño le pidió que tuviera cuidado con ese preciado trofeo, el también rapero de 18 años volvió a insistir en que era padre de Cristiano Ronaldo. Pero el Fenómeno le aclaró que el portugués y Leo Messi tenían varios más (Balón de Oro).

IShowSpeed es fanático de Cristiano Ronaldo

IShowSpeed redobló la apuesta y repitió que el brasileño estaba por encima de ambos, pero con Messi usó términos fuera de lugar. “No me gusta Messi porque es bajito”. Además, dijo que “CR7 era mucho mejor” que el crack rosarino. Si bien Ronaldo Nazario sonrió, no se sintió cómodo con esos comentarios y subrayó: “Amo a ambos”, en relación al argentino y al lusitano.

Acto seguido, el influencer que tiene 23,2 millones de seguidores en su cuenta de Tik Tok, otra vez planteó que el brasileño era el padre de CR7 y cuando quiso depositar el Balón de Oro en la repisa, lo golpeó levemente. Esto ofuscó a Ronaldo Nazario, quien se lo sacó de las manos y le dijo “sal afuera”. La entrevista continuó en otra parte de la casa.

En su canal de You Tube se puede ver el encuentro por completo y en esa vía IShowSpeed tiene más de ocho millones de suscriptores. Es más conocido por sus transmisiones en vivo en las que juega principalmente videojuegos, incluidos FIFA, Fortnite, Minecraft y Roblox. También es cantante, pero su fuerte está en el streaming. En 2022 y 2023 ganó el premio al Streamer del Año, entregado por Academia Internacional de Televisión Web.

Por su parte, Ronaldo Nazario, de 47 años, fue uno de los mejores futbolistas del mundo y se cansó de romper redes en todos los equipos en los que jugó. Si bien no jugó un minuto en el Mundial Estados Unidos 1994, con 17 años integró el plantel que fue campeón. Después explotó en el fútbol europeo en su paso por el PSV, Barcelona e Inter de Milán. Fue la figura de su selección en el Mundial Corea-Japón 2002 y convirtió los dos goles en la final ante Alemania.

Así reaccionó el streamer Speed cuando dieron a Messi como ganador del Balón de Oro

Speed ya había protagonizado un episodio similar contra Lionel Messi en la última gala del Balón de Oro. El capitán argentino obtuvo el octavo galardón que entrega la revista France Football al mejor jugador jugador del planeta; y el famoso youtuber fanático de Cristiano Ronaldo volvió a tener intervenciones notables que se volvieron virales.

Casi al mismo tiempo que se daba a conocer la noticia de que La Pulga superaba a Kylian Mbappé y Erling Haaland como el futbolista top mundial, Speed hacía de las suyas y se convertía en tendencia por su increíble reacción. Speed primero tuvo una llamativa postura en el momento en el que Messi era elegido como ganador. “Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo...”, repetía una y otra vez, segundos antes del anuncio de David Beckham. “¡Qué!, ¡Qué!”, fue la sorpresa que se llevó Speed, pese a que el portugués no estaba entre los 30 máximos votados. De hecho, CR7 terminó en el puesto 829°. “No puede ser, otra vez Messi, no Ronaldo”, protestó.

La reacción de Speed no finalizó ahí, ya que fue, involuntariamente, quien promovió a que todo el público se pusiera de pie y ovacionara a Lionel Messi por su nuevo galardón. Estas imágenes se volvieron virales y provocaron todo tipo de comentarios en las redes sociales. “Así que por él se levantaron todos”, “¿Me estás diciendo que el aplauso de pie a Messi lo inició el mayor fanático de Cristiano Ronaldo?”, “¿En serio me estás diciendo que ese puso de pie a todo el mundo?”, destacaron algunos usuarios. “jajajaj Cómo ladra de la nada”, fue el mensaje de otro respecto de su particular “ladrido”.

Desopilante encuentro de Speed con Dibu Martínez

Otro momento top del youtuber fue cuando se sorprendió al ver a Emiliano Martínez tras la gala de premiación. Con elogios al Dibu por su gran actuación en el Mundial de Qatar, hecho que lo llevó a ganar el premio Lev Yashin al Mejor Arquero, Speed tuvo un ida y vuelta muy divertido con el guardameta argentino quien le dejó en claro por qué “no hay chances” de que Cristiano sea mejor que Messi.