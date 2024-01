Tevez, a fondo: la enseñanza de Boca que llevó a Independiente, la pretemporada fallida en Miami y la estrella internacional que busca

El entrenador dialogó sobre el mercado de pases, la continuidad de Santi López y la pretemporada suspendida en Miami.

Carlos Tevez arribó a Independiente en un momento complejo de la institución, que se colocaba en los últimos puestos dentro de la pelea por esquivar el descenso, pero el Apache revolucionó Avellaneda en menos de 15 partidos para catapultar a su equipo a la lucha por la Copa de la Liga. Ese plantel quedó a las puertas de los cuartos de final y, luego de unas vacaciones, regresó a los entrenamientos para encarar lo que será el primer semestre en el fútbol argentino.

El entrenador de 39 años brindó una extensa entrevista con TyC Sports en la que fue consultado por la suspensión de la preparación que iban a desarrollar en Miami por inconvenientes en la logística: “El primer día nos dieron seis piñas o perdimos un partido 6-0 porque estábamos por subir al avión y nos bajaron. Se había suspendido la pretemporada, pero al otro día estábamos trabajando doble turno como si nada. Hay que sacarse el sombrero con los jugadores, no les puedo reprochar nada. Se levantaron y empezaron a entrenar como si la pretemporada fuese en Miami, Fuerte Apache o en otro lugar. Eso te forja el carácter del equipo y estoy contento porque en estos 15 días que trabajamos están a la altura”.

Más adelante, se refirió a Black & White INC, que estaba a cargo de la organización: “Con el tema de la empresa y la pretemporada es punto y aparte porque se habla de una empresa que hubo una estafa, pero la empresa es conocida. La gente que trabaja ahí también lo hace para la Liga Profesional. No es cualquier empresa, no es que el CT le presentó una empresa que no era conocida, no. Lo que nos pasó fue grave”.

En distinto sentido, Carlos Tevez se sumergió en el mercado de pases del Rojo con máximo grado de detalle. Tras manifestar que la dirigencia le trajo lo que pidió, señaló sobre el posible regreso de Alan Franco: “Está esperando que San Pablo elija un nuevo DT y tomará una decisión. Vamos a esperarlo hasta último momento. Independiente quiere hacer el esfuerzo para traerlo. Si el técnico nuevo no lo quiere, nosotros estamos ahí para que venga”. De caerse la operación, ya hay un Plan B y proviene de Gimnasia: “Leonardo Morales es un jugador experimentado en el fútbol argentino, nos puede dar mucho. Es la segunda opción que manejamos”.

A continuación, aceptó que quiere contar con Gabriel Neves, volante uruguayo que también milita en San Pablo: “Es un jugador de selección. Creo mucho en ese tipo de jugadores y tenemos que ser cautos. Lo quiero, pero tenemos que ver el tema del central y cuánto se puede estirar el club. El interés está. ¿Quién no quisiera tenerlo? Si viene, sería bueno para nosotros”. Otro de los nombres que está en el radar es el lateral del Flamengo, Guillermo Varela: “Sí, lo pedimos nosotros. Nos lo han ofrecido, pero sabemos que son muy difíciles las negociaciones con el fútbol brasileño porque tienen contratos muy altos. Sí me quedaría más tranquilo con el tema del central”.

En consonancia, aclaró la situación de Juan Manuel Fedorco y Federico Vera: “Fueron ofrecimientos más de la dirigencia. Es algo que tienen ellos, pero necesitamos un central de experiencia porque sabemos que no podemos negociar mucho. Tenemos que ser muy cautos porque debemos reforzarnos de atrás hacia adelante. Estoy tranquilo porque la dirigencia está trabajando bien. Vera es un jugador que nos puede venir bien para pelear el puesto con Mauricio (Isla) y (Julio Buffarini) Buffa, pero estamos cubiertos en esa posición”.

Además, Carleto repasó la actualidad de Santiago López. La joya de 17 años jugó el Mundial de su categoría con la selección argentina y protagonizó un conflicto por la renovación de su contrato que casi le costó participar de la pretemporada. Allí, intercedió el conductor: “Le dije que se tenía que hacer responsable de lo que él quería. Él me pedía un consejo y le decía que no lo podía aconsejar siendo DT de Independiente. ’Si yo soy egoísta te diría quedate y vamos a tratar de que juegues‘. No. Primero y principal, era la primera pretemporada. No lo había visto entrenando porque estaba en la Selección y le dije que me tenía que demostrar que podía jugar en la Primera de Independiente. También le dije que él tenía que poner los huevos para tomar una decisión, que nadie le maneje su futuro, ni sus padres, Independiente, su representante o yo. Que nadie le aconseje porque es su futuro. Él fue y, al otro día, dijo que se quería quedar y le dijo al representante que se siente para llegar a un acuerdo con Independiente. Me parece que es lo más sano que yo vi en ese momento, que se haga cargo de su decisión, que nadie juegue con él”.

“Es bueno, pero tiene que crecer y adquirir esa madurez para jugar en Primera. Le está costando un poco igual que a otros. Le cuesta ese cambio de ritmo de Reserva a Primera, pero tenemos el tiempo para que se adapten. Lo pondré cuando tenga la posibilidad y cuando se sienta respaldado”, destacó sobre las condiciones del atacante que marcó dos goles en la Copa del Mundo juvenil disputada entre noviembre y diciembre pasado.

Por otro lado, Tevez analizó su llegada al club y sacó a la luz una experiencia atravesada en su etapa como futbolista en Boca Juniors que aplicó en Independiente: “El jugador se debe preocupar por jugar bien al fútbol, lo que pasa fuera de la cancha es del entrenador y los dirigentes. Yo fui claro con los referentes, Iván (Marcone), Mancu (Federico Mancuello), (Rodrigo) Rey, todos, les dije que se preocuparan solo por jugar y recuperar el nivel, que me dejaran que yo me pelee con todo el mundo. Lo viví cuando volví a Boca desde el lado del jugador y me hubiese gustado que alguien venga y me diga: ‘Preocúpate solo por jugar’”.

Ya sin la mochila del descenso a cuestas, Carlitos se ilusiona con subirse a la lucha de la Copa de la Liga en el primer semestre del año: “Podemos pelearle el campeonato a River y Boca porque veo una competencia interna que antes no la había. Todos pelean por un lugar, los refuerzos también y se armó una pelea interna que todo entrenador quiere tener. Ahí empieza a armarse un buen equipo, es fundamental eso”. Y sentenció: “No tenemos en la cabeza pelear el descenso. En nuestra cabeza está pelear el campeonato. Desde ahí, comienza un camino totalmente diferente”.

Carlos Tévez lleva 14 partidos como entrenador de Independiente (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

MÁS FRASES DE CARLOS TEVEZ

Cuál es el mejor entrenador de Argentina: “Hemos enfrentado a grandes equipos. (Martín, DT de River) Demichelis es un entrenador que trabaja muy bien, también por el plantel que tiene con jugadores de selección. Dabove me hizo un planteamiento de sistema con Instituto que me descolocó y se lo dije en el primer tiempo. Me gustan muchísimo como trabajan. El Gringo Heinze, Fer (Gago) también me gustan. Falcioni... Gente que sabés cómo te van a plantear los partidos. Me gusta el fútbol argentino”.

La subestimación contra él por sus condiciones como DT: “No, eso es nafta para mí. Lo tomo de esa manera. Siempre que hay prejuicios, y sin conocerme primero porque antes tenés que conocer a la persona para hacer algún comentario. A mi me da fuerza porque siempre me gustó aprender en la vida. La vida se trata de eso. El prejuicio a mi me agranda, no me hace más chiquito. Eso es lo fuerte que tengo para dar vuelta una situación donde nadie cree en mí. Eso es desde la cuna, desde que tengo la quemadura, ja. Me hago fuerte en esa adversidad, y necesito eso para hacerme fuerte”.

Por qué no se mete en la política deportiva: “Es una situación muy difícil, también cómo estaba el país. La decisión mía de ser DT y que la familia me apoye no es fácil, pero siempre haré lo que siento. Sentía que siendo dirigente, mánager u otra cosa no podía ayudar al jugador como quería, por eso no lo fui, pero siempre se me va a meter en esa interna política, que no quiero entrar porque no estoy preparado. Y debo estarlo si quiero entrar porque entras en el barro. Nunca me preparé para ser dirigente y creo que no es momento, hay que esperarlo y prepararse”.